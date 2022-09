League of Legends: Wild Rift

League of Legends: Wild Rift ile sürükleyici bir MOBA dünyasını deneyimleyeceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

League of Legends ile dünyanın dört bir yanında tanınan Riot Games, bilgisayar platformundan sonra mobil platformda da fırtınalar estiriyor. Mobil platformda milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran Riot Games, League of Legends: Wild Rift isimli oyunu ile gündemden düşmüyor. Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanında ilgiyle oynanmaya devam edilen League of Legends: Wild Rift, geçtiğimiz haftalarda 10 milyon oyuncu sayısını geride bıraktı. Fantastik bir dünyaya sahip olan ve oyunculara 5'e 5 MOBA deneyimi sunan mobil strateji oyunu, ücretsiz bir yapıya sahip. Heyecanlı bir oynanışa sahip olan mobil yapımda oyuncular yemeklerini sergileyecek, stratejik kabiliyetlerini gerçek oyunculara karşı kullanacaklar.

League of Legends: Wild Rift Özellikleri

5v5 MOBA oyun deneyimi,

Çeşitli etkinlik ve ödüller,

Farklı karakterler,

Yetenek geliştirme sistemi,

Heyecan verici içerikler,

Akıcı kontroller,

Arkadaşlarla takım kurma,

Takım savaşları,

Havalı karakter hareketleri,

Sürekli güncellenen oyun modları,

Renkli ve harika grafikler,

Ücretsiz,

Eşsiz şampiyonalara ve yetenek sistemine sahip olan League of Legends: Wild Rift'de oyuncular iki, üç veya beş kişiden oluşan takımlar oluşturabilecek, savaşı kazanmak için mücadele edecekler. Akıcı kontrollerinde yer aldığı oyunda farklı şampiyonlarda yer alıyor. Oyuncular bu şampiyonlardan dilediklerini seçebilecek ve yeteneklerini geliştirerek daha güçlü ve etkili bir hale getirebilecekler. Yenmek ve yenilmek arasında ince bir çizginin de yer aldığı oyunda tüm oyuncuların hedefi zafere ulaşmak olacak. Gerçek zamanlı olarak oynanabilen League of Legends: Wild Rift'de oyuncular lonca kurarak lonca savaşları da yapabilecekler. Bu savaşlar sonrasında oyuncular özel ödüllerde kazanabilecek ve oyun içerisinde kullanabilecekler.

Sonsuza dek ücretsiz bir yapıya sahip olan MOBA oyununda düzenli olarak güncellenen pek çok oyun modu da yer alıyor. Oyuncular bu oyun modlarında canları sıkılmadan günlerce zaman geçirebiliyorlar. Seviyeye göre adil bir oyun ortamı da sunan başarılı yapım, milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

League of Legends: Wild Rift İndir

Mobil oyunculara ücretsiz ve sürükleyici bir PvP deneyimi sunmak için geliştirilen League of Legends: Wild Rift, heyecan verici içerikleri ile dünyanın çeşitli yerlerinde oynanmaya devam ediliyor. Hem Android hem de iOS platformunda 10 milyondan fazla kez indirilen yapım, kitlesini artırmaya devam ediyor.