Lost Oyuncuları, Konusu ve Dahası

Lost oyuncuları kimlerden oluşuyor sorusunun yanıtı, dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan diziyi henüz izlemeyen kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran diziye dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

2004 yılının eylül ayında yayımlanmaya başlayan Lost, kısa süre içinde tüm dünyada çok büyük bir popülerlik elde ederek önemli bir başarının altına imza attı. Öyle ki başarılı dizi ABC kanalı üzerinden yayımlanan her bölüm ortalama olarak milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Lost 2005 yılında düzenlenen Emmy Ödülleri'nde En İyi Drama Dizisi dalında, 2006'daki Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Drama dalında, 2006'da düzenlenen Screen Actors Guild Ödülleri'nde En İyi Drama Dizisi dallarında çeşitli ödüllerin sahibi oldu.

2010 yılında sona eren Lost isimli yapıma başlamak istiyorsanız popüler diziye ilişkin kafanızda bazı soru işaretleri olabilir. Bu yazıda Lost konusu nedir sorusu dahil olmak üzere bazı soruları yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atarak söz konusu yapım hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Lost Oyuncuları ve Karakterleri Listesi

Yunjin Kim (Sun-Hwa Kwon)

Evangeline Lilly (Kate Austen)

Jorge Garcia (Hugo Reyes)

Josh Holloway (James Ford)

Terry O'Quinn (John Locke)

Daniel Dae Kim (Jin-Soo Kwon)

Emilie de Ravin (Claire Littleton)

Michael Emerson (Ben Linus)

Naveen Andrews (Sayid Jarrah)

Matthew Fox (Dr. Jack Shephard)

Ken Leung (Miles Straume)

Nestor Carbonell (Richard Alpert)

Maggie Grace (Shannon Rutherford)

Jeremy Davies (Dr. Daniel Faraday)

Henry Ian Cusick (Desmond Hume)

Dominic Monaghan (Charlie Pace)

Harold Perrineau (Michael Dawson)

Elizabeth Mitchell (Dr. Juliet Burke)

J.J. Abrams, Jeffrey Lieber ve Damon Lindelof tarafından yaratılan Lost isimli dizide pek çok başarılı isim bulunuyor. Peki, yayımlandığı dönemde dünya genelinde çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

Dram dizisinin oyuncu kadrosunda Jorge Garcia, Josh Holloway, Yunjin Kim, Evangeline Lilly, Terry O'Quinn, Naveen Andrews, Matthew Fox, Daniel Dae Kim, Emilie de Ravin, Michael Emerson, Henry Ian Cusick, Dominic Monaghan ve daha pek çok isim yer alıyor.

Özellikle Lost dizisi ile dünya genelinde tanınan Jorge Garcia, popüler dizide Hugo Reyes isimli bir karakteri canlandırdı. Uçak kazasından kurtulan kişilerden biri olan Reyes, hayatının bir döneminde çok büyük talihsizlikler ile karşı karşıya kalmıştır.

Josh Holloway, tıpkı Jorge Garcia gibi Lost dizisi ile dünya çapında tanındı. Popüler dizide James Ford isimli karakterini canlandıran Holloway, bu zamana kadar 2016 ve 2018 yılları arasında yayımlanan Colony, 2014 yapımı Sabotage, 2013 yılında vizyona giren Paranoia dahil olmak üzere pek çok yapımın oyuncu kadrosunda yer aldı.

Dünya genelinde Lost dizisindeki Sun-Hwa Kwon isimli rolüyle tanınan Yunjin Kim, bu zamana kadar 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Ms. Ma, Nemesis, 2017 yılında vizyona giren House of the Disappeared, 2013 ve 2016 yılları arasında yayımlanan Mistresses dahil pek çok yapımda oynadı.

Bu zamana kadar 2021 yılında vizyona giren Crisis (Rüya Ülkesi), 2019 yapımı Avengers: Endgame ve 2018'de vizyona giren Ant-Man and the Wasp dahil olmak üzere çeşitli yapımların oyuncu kadrosunda yer alan Evangeline Lilly, Lost dizisinde Kate Austen isimli karakteri canlandırdı.

Terry O'Quinn, popüler dizideki John Locke rolü ile tüm dünyada tanındı. O'Quinn, söz konusu dizide sergilediği başarılı oyunculuk performansı sayesinde 59. Emmy Ödülleri'nde Dram dalında En İyi Yardımcı Aktör ödülüne layık görüldü.

Dünya çapında çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Lost dizisinde Sayid Jarrah isimli karakteri canlandıran Naveen Andrews, 2013 yılında vizyona giren Diana, 2013 ve 2014 yılları arasında yayımlanan Once Upon a Time in Wonderland dahil olmak üzere pek çok yapımın oyuncu kadrosunda yer aldı.

Lost Konusu Nedir?

Toplamda altı sezondan oluşan dizide Amerika Birleşik Devletleri'ne giden bir yolcu uçağı kaza yapar. Uçak, meydana gelen kazanın ardından Güney Pasifik'te yer alan oldukça gizemli bir adaya düşer. Pek çok kişi, bu kazadan sağ olarak kurtulmayı başarır.

Kazadan sağ olarak kurtulan kişilerin adada hayatta kalabilmesi için iş birliği yapmak zorundadır. Macera, dram ve fantastik ögelerini içeren dizide adada yaşamını sürdürmeye çalışan insanların maceralarına tanık oluyoruz.

Sahip olduğu oyuncuların sergilediği başarılı performans, senaryo, başarılı atmosfer sayesinde oldukça beğenilen dizinin konusunu beğendiyseniz nereden izlenebileceğini merak ediyor olabilirsiniz.

Bölüm süreleri ortalama 42 dakika civarında olan dizi, Disney Plus isimli popüler dijital yayın hizmetinin içerik kütüphanesinde yer alıyor. Popüler dijital yayın platformu Disney plus'ın kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilmek için aylık veya yıllık belirli bir ücret ödeyerek abone olmanız gerekiyor.

Disney Plus'a abone olmanız hâlinde dijital yayın hizmetinin kütüphanesinde yer alan içerikleri istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Lost'u bitirdikten sonra en iyi Disney Plus dizileri listemize göz atarak platformun kütüphanesindeki en başarılı yapımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bu yazıda yayımlandığı dönemde oldukça büyük bir başarının altına imza atan ve günümüzde hâlâ popülerliğine devam eden dizi hakkında merak edilen bazı soruları cevapladık. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca film izlemek isterseniz en iyi Disney Plus filmleri listemize de göz atabilirsiniz.