Disney Plus'ta Mutlaka İzlenmesi Gereken Filmler - 2022

Disney Plus, 14 Haziran 2022 itibariyle Türkiye'de resmi olarak erişime açıldı. Ünlü yabancı içeriklerin yanı sıra Türk yapımları da seyirciyle buluşturacak olan Disney Plus, görkemli bir lansman gecesiyle yayın hayatına başladı. İddialı içerikleri ve oyuncularıyla sosyal medyada adından söz ettiren dijital platformda birbirinden kaliteli dizi, film ve belgeseller yer alıyor. Peki, izleyebileceğiniz en iyi Disney Plus filmleri hangileri? Sizler için hazırladığımız ayrıntılı film listesi bu konuda size yardımcı olabilir.

En İyi Disney Plus Filmleri

Avangers Filmleri (2012-2019)

Uzaylı ordusuyla insanları köleleştirmek için dünyaya gelen Loki mutlaka durdurulmalıdır. Bu görev için dünyanın en güçlü süper kahramanları bir araya gelip bir takım olarak savaşacaklardır. Başrollerini Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson gibi önemli isimlerin paylaştığı film serisi, Disney Plus'ta izleyebileceğiniz kaliteli yapımlar arasında yer alıyor.

Tür: Aksiyon, Macera, Bilimkurgu

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson

IMDb Puanı: 8.0

Star Wars - Orijinal Üçleme (1977-1983)

Star Wars'un ilk filmleridir. 1977, 1980 ve 1983 yıllarında gösterime giren üçlemede bütün hikaye kurgusal bir galakside geçiyor. Tüm evreni kapsadığına inanılan gücü iyilik için kullanan Jedi'lar ve onlara karşı karanlık tarafta savaşan Sith'lerin mücadelesini konu alır. Orijinal üçlemeye bazı kaynaklarda klasik üçleme de denilir.

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher

IMDb Puanı: 8.6

Karayip Korsanları Üçlemesi (2003-2017)

Genç bir kızı kurtarmaya çalışan Kaptan Jack Sparrow (Johhny Depp) ve demirci Will Turner'ın (Orlando Bloom) maceralarını konu alan ünlü film serisinin ilki 2003 yılında gösterime girmiştir. Siyah İnci'nin Laneti, Ölü Adamın Sandığı ve Dünya'nın Sonu olmak üzere üç filmden oluşan seriyi Disney Plus'ta izleyebilirsiniz.

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Oyuncular: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley

IMDb Puanı: 8.1

Iron Man (2008)

Tony Stark, ülkesi için çalışan iyi bir mühendis olduğu kadar çapkınlığıyla da ünlü bir playboydur. Yeni bir füze tanıtımı için gittiği Afganistan'da yaralanıp esir düşer. Burada onlar için bir füze yapması istenir ama o kendisine demir zırhlı bir giysi yapıp mükemmel bir kaçış planıyla kurtulur. Tony için asıl macera bundan sonra başlayacaktır.

Tür: Aksiyon, Macera, Bilimkurgu

Oyuncular: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Terrence Howard

IMDb Puanı: 7.9

Star Wars - Devam Üçlemesi (2015-2019)

2015 yılı itibariyle gösterime giren Star Wars devam üçlemesinde Rey, Finn, Poe gibi bazı önemli kahramanları ilk defa görüyoruz. 2015 yılında yayınlanan Star Wars: Güç Uyanıyor filmi, ilk 10 günde dünya çapında gişe rekorları kırdı ve bugün halen serinin en çok hasılat yapan filmi unvanınına sahip.

Tür: Aksiyon, Macera, Bilimkurgu

Oyuncular: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac

IMDb Puanı: 7.8

Avatar (2009)

James Cameron imzalı fantastik filmde Na'vi halkının yaşadığı Pandora adındaki uzak bir gezegende geçen olaylar anlatılıyor. Buradaki yapıyı ve kaynakları araştırma görevi üzerine gönderilen felçli Jake Sully, kendine has dili ve yaşam tarzı olan Na'vi halkının arasına karışır. Buradaki yaşamdan etkilenen Jake, zamanla misyonundan sapıp yeni bir mücadeleye girişecektir.

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

IMDb Puanı: 7.8

Doctor Strange (2016)

Başarılı bir cerrah, geçirdiği kaza sonrası elindeki sinirler zarar gördükten sonra mesleğinden ayrılır ve iyileşmek için çözüm arayışına koyulur. Tibet'teki bir büyücünün yeteneklerinden haberdar olup hemen yanına gider. Bu büyücü sayesinde tahmin ettiğinden daha büyük bir güce kavuşan Doktor Strange için artık yeni bir hayat başlayacaktır.

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams

IMDb Puanı: 7.5

Ant-Man (2015)

Mesleğinde oldukça başarılı biyokimya uzmanı Dr. Hank Pym, cisimlerin boyutlarını değiştirebilen bir formül üzerinde çalışırken bir kaza sonucu olağanüstü bir yetenek kazanır. Artık böceklerle iletişim kurma ve hareketlerini kontrol etme özelliğine sahiptir. Tasarladığı özel bir böcek kostümünü giyerek kötülüklerle mücadele etme görevini ise Scott Lang'e verir.

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Oyuncular: Paul Rudd, Michael Douglas, Corey Stoll

IMDb Puanı: 7.3