Mac Cihazlarda Sistem ve İnternet Önbelleği Temizleme Nasıl Yapılır?

Mac cihazlarda sistem ve internet önbelleği dolduğu zaman yavaşlayıp sağlıksız şekilde çalışmaya başlar. İnternet ve sistem önbelleği dolduğunda Mac’lerde yavaşlamada söz konusudur.

Tüm bu problemlerin giderilmesi için Mac cihazlarda önbellek temizleme işleminin yapılması gerekiyor. Mac’lerde sistem ve internet önbelleği temizlenerek önemli dosyalar için büyük depolama alanları da açılabilir.

Önbellek Nedir?

Önbellek, işletim sistemiyle kullanılan uygulamaların oluşturduğu geçici dosyalara deniyor. Önbellekler, Chrome ve Safari gibi tarayıcıların oluşturduğu internet dosyalarıdır. Önbellek dosyaları sayesinde Mac’te daha hızlı gezinilir.

Mac cihazlardaki verileri saklayan önbellekler, zamandan tasarruf etme açısından da çok önemlidir. Önbelleklerin silinmesine aslında gerek yoktur. Fakat Mac’te boş alan kalmadıysa kullanıcı kendi kendine silme işlemini gerçekleştirebilir.

Mac’te Tarayıcı Önbelleğini Temizleme

Mac cihazlarda tarayıcı önbelleğini temizlemek için şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak herhangi bir tarayıcı açılıp “Ayarlar” alanına gelinmelidir.

Ayarlar kısmından “Gelişmiş” sekmesine gidilerek alt taraftaki “web geliştiricileri için özellikleri göster” seçeneği işaretlenir.

Menü üzerinden “Geliştir” alanına tıklanıp açılır menüden de “Önbellekleri boşalt” seçeneğine basılır. Bu seçenek Safari tarayıcısı için geçerlidir. Google Chrome’de tarayıcı ayarlarının “Gizlilik ve Güvenlik” alanında bu seçenek yer alıyor.

Mac’te Sistem Önbelleğini Temizleme

Mac’ten kullanıcı hesabına özel olarak sistem önbellek dosyaları şöyle temizlenir;

Finder başlatılarak daha sonra üst tarafta konumlanan menü üzerinden “Git > Klasöre Git” tıklanır.

Görüntülenen arama kutusu üzerine “~/Library/Caches” yazılıp ortaya çıkan ilk sonuca tıklanır.

Mac dosyalarından ve klasörlerinden silinmek istenenler seçilir. Çöp kutusu simgesine sürüklenir. Kontrol tuşuna devamlı basarak “Çöp Kutusuna Taşı” seçeneği de belirlenebilir.

Dock’taki çöp kutusu simgesine “Control” tuşuna basarak tıklanır. Bu işlemin ardından “Çöp Kutusunu Boşalt” seçeneğine tıklanır.

Başka kullanıcıların hesabıyla alakalı önbelleklerin silinmesi içinde kullanıcıya ait önbellek dizinine gidilmelidir. Bunun içinde klasör konumu, “Users/[kullanıcı adı]/Library/Caches” olarak değiştirilmelidir.

Buradaki kullanıcı adı kısmı, kullanıcının hesabıyla değiştirilir. Kullanıcı hesapları arasında paylaşılan sistem önbellek dosyalarının temizlenmesi içinde “System/Library/Caches” adresine tıklanır.

Mac Cihazlarda Önbelleği Temizlemek için Uygulamaların Kullanılması

Mac cihazlarda önbellek temizleme işlemi manuel olarak gerçekleşebilir. Mac’te önbellek temizleme işleminin hızlı yapılabilmesi için uygulamalardan yararlanılabilir. Uygulamalardan yararlanılarak Mac cihazların önbelleği temizlenerek boş depolama alanları oluşturulabilir.

CleanMyMac X uygulaması, yerleşik antivirüs, minimalist arayüze sahiptir. CleanMyMac X, Mac’in önbelleğini hızlı şekilde temizliyor. 7 gün ücretsiz şekilde kullanılabilen bu uygulama daha sonra yıllık 1.174,25 TL ödenerek kullanılabilir.

OnyX uygulamasını kullanmaksa ücretsizdir. OnyX uygulaması yüklendikten sonra önce “Maintenance” daha sonra “Cleaning ve Run Tasks” alanlarına tıklanarak önbellek temizlenir.

OnyX uygulaması kullanılmadan önce “Sistem Ayarları > Gizlilik ve Güvenlik > Tam Disk Erişimi” kısımları takip edilir. Uygulamalar için geçiş etkinleştirilip uygulamalara depolama erişim izni verilir.