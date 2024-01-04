Mac Terminal Uygulaması Nedir? Nasıl Kullanılır?

Mac Terminal uygulaması, cihaz kullanıcılarının direkt macOS işletim sistemiyle etkileşime girmesini sağlar. Bu uygulama, Mac cihazlarında komut satırı girerek birçok görevi gerçekleştirir.

Terminal uygulamasındaki komutlara ait dosya ve sözdizimleri Mac’in kullanımını kolaylaştırıyor. Ayarları özelleştirme ve dosyaları bulma gibi güçlü metin tabanlı komutların kullanılmasını sağlıyor. Herhangi bir uygulamanın başlatılmasını da sağlayan bir uygulamadır.

Mac’te Terminal Uygulaması Nasıl Başlatılır?

Mac Terminal uygulamasının kullanımından önce nasıl başlatılacağının bilinmesi gerekiyor. Uygulamayı başlatmak için şu adımların takip edilmesi gerekiyor:

1. Finder

Terminal, Mac cihazlarda kullanılan bir uygulamadır. Finder dosyası kullanılarak Mac Terminal’in cihazlarda başlatılması sağlanabilir. Mac arayüzü ve Terminal’in açılabilmesi için şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak Mac’te Finder'ı açılır.

Dosya penceresinin sol tarafında yer alan “Uygulamalar” seçilir.

Alt menü içerisinden “Yardımcı Programlar” seçeneğine tıklanır.

Yukarıdaki adımların ardından Terminal’e tıklanarak işlem tamamlanır.

2. Spotlight (Arama Çubuğu)

Mac Terminal uygulamasının başlatılması için Spotlight (arama) da kullanılabilir. Spotlight ile Terminal şu şekilde açılabilir;

Mac klavyesi üzerinden “Command + Space Bar” tuşlarına basılıp “Terminal” yazılır.

Spotlight arama çubuğu üzerinde Terminal görüntülendiğinde uygulamanın açılması için üzerine tıklanmalıdır.

3. Launchpad

Launchpad ile Mac’te Terminal uygulamasının açılabilmesi için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;

Mac izleme dörtgeni üzerine işaret parmağı, başparmak, orta ve yüzük parmak yerleştirilir,

Dört parmakla birlikte Launchpad ortaya çıkarılır.

Launchpad’in üst tarafında Terminal uygulaması bulunup üzerine tıklanır.

Yukarıdaki işlemlerin ardından direkt Terminal ve Mac’in komut satırı arayüzüne gidilir.

4. Uygulamalar Klasörü

Mac Terminal uygulamasını başlatma tekniklerinden bir tanesi de Uygulamalar Klasörü’nün kullanımıdır. Uygulamalar Klasörü’nün kullanımı şöyledir;

Finder’a Git > Yardımcı Programları seç.

Sistem üzerinden “Terminal” sekmesi aranarak üzerine çift tıklanmalıdır.

5. Siri

Mac Terminal uygulamasının başlatılabilmesi için Siri’den de yardım alınabilir. Siri ile Mac Terminal uygulaması şöyle başlatılır;

İlk olarak sağ üst köşede konumlanan menü içerisinden “Siri” simgesine tıklanır.

Cihaz mikrofonundan Terminal açılır.

Böylelikle Mac’te Terminal uygulaması başlatılmış olacak.

Mac Terminal Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Mac Terminal uygulamasının kullanılabilmesi için öncelikle komut satırı üzerine “komut” yazılıp “Return” tuşuna basılır. Bir komut üç unsurdan oluşur. Bu unsurlar şöyle sıralanabilir;

Belirli bir aracı çağrıştıran komutun kendisi,

Komutun üzerinde çalışacağı kaynağın çağrıştırıldığı argüman,

Komut çıktısını değiştiren bir seçenek,

Genellikle argüman belirli dosya biçimini alır. Böyle durumlarda dosya, komutun sonuna yazdırılmalıdır. Yalnız komuta yazdırma işlemi için kısayolda denenebilir.

Dosya öncelikle Finder'da bulunup Terminal’in olduğu alana sürüklenmelidir. Bu işlemin ardından dosya, komuta yerleştirilmiş olacak.

Herhangi bir komut satırı arayüzü kullanılırken boşluklarda olmak üzere tüm karakterlerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Örneğin; bir komut web sitesinden ya da dergi ve kitaptan kopyalanırken onun gösterildiği gibi yazılması çok önemlidir.

Komuta gidebilmek için klavyede yer alan yukarı oku kullanılmalıdır. Daha sonra “Return” tuşuna tıklanarak önceki komutlar yeniden çalıştırılabilir. Klavyedeki “Control-C” tuşlarına tıklayarak da komut yarda kesilebilir.

Mac Terminal Uygulamasında Komutlar Nedir?

Mac Terminal uygulaması üzerinden kullanılabilir komut listesinin görüntülenmesi için klavyede “Escape” tuşuna parmağın basılı tutulması gerekiyor. Ekrana belirli sayıda olasılığın görüntülenip görüntülenemeyeceğine dair bir soru gelir. Bu soru için Y tuşuna tıklanmalıdır.

Y tuşuna tıklandıktan sonra yan tarafta anlamlarıyla beraber komutların bir listesi görüntülenecek. Boşluk çubuğuna tıklandığı takdirde daha çok komut yüklenmiş olacak. Bu alandan çıkmak ya da komut istemine dönmek isteyen Mac kullanıcısı, “Q” tuşuna tıklamalıdır.

Mac Terminal Uygulamasında Konum Nedir?

Mac Terminal uygulamasında komut yazıldığında geçerli konum üzerinden komut işletilir. Yeni bir Terminal penceresi açıldığı zaman geçerli konum, ana dizinin en üst kısmında yer alır. Bundan dolayı her komutun geçerli konuma göre değiştiğini söyleyebiliriz.

Konumun değiştirilmesi için “cd” ve gitmek istenilen konumun yolu kullanılır. Varsayılana dönmek içinde “cd ~/” yazılmalıdır. Bu adımla birlikte konum, bulunulan alandan “Giriş” dizinine doğru değişir.

Mac Terminal’de geçerli konum üzerindeki dosya ve klasörlerin listesinin görüntülenmesi içinde “ls” yazılır.

Mac Terminal’de Komut Satırı Nasıl Çalışır?

Mac Terminal uygulamasında komut satırının çalıştırılması için öncelikle “Metin Düzenleme” üzerinden “TestFile” isimli bir dosya oluşturulur. Bu dosya, “Giriş Dizininizdeki Belgelerin İçinde Test” isimli klasöre kaydedilir.

Terminal uygulamasından test dizinine gidebilmek için “cd Documents/Test” yazılır. Dizi içeriğinin görüntülenmesi içinde “ls” yazılıp “TestFile.rtf” sonucu görüntülenir.

“cp” komutu kullanılarak dosyanın kopyası oluşturulur. Bunun için “cp TestFile.rtf TestFile-copy.rtf” yazılmalıdır. İşlemin sonucuysa “Finder” üzerinden kontrol edilebilir. Kopyanın başka bir dizin üzerine taşınması içinde Terminal uygulamasından yararlanılır.

Terminal uygulaması kullanılarak bir dosyanın taşınabilmesi için ilgili alana önce “cd” yazılır. Belgeler klasörü, Terminal penceresine sürüklenerek “Return” tuşuna tıklanır. Böylelikle dosya, ana dizindeki belgeler klasörüne yerleşmiş olacak.

Mac Terminal’de komut satırının çalıştırılması için Test2 isimli yeni bir dizinde oluşturulabilir. Bunun için ilgili alana “Test2” yazılır. Hemen akabinde “mv ~/Documents/Test/TestFile-copy.rtf ~/Documents/Test2/TestFile-copy.rtf” yazılıp TestFile-copy.rtf dosyası Test 2 dizininin olduğu alana taşınır.

Komutlarda ana dizinin kısaltması, “~” işaretidir. Ana klasör üzerindeki belgeler klasörü, “~/Documents’tir.” Dosyaların yeniden isimlendirilmesi, “mv” komutuyla gerçekleşir. Dosyaların taşınmadan yeniden adlandırılması için ikinci dizin komut üzerinden kaldırılmalıdır.

Mac Terminal uygulaması üzerinden test dosyaları, “rm” komutuyla silinir. Orijinal test dosyalarının kaldırılması için “rm ~/Documents/Test/TestFile.rtf” yazılmalıdır. Bu silme işlemi onaysız gerçekleşir. Terminal, dosyaları silme ve kontrol etme açısından iyi bir uygulamadır.