Mac’e Windows 11 Nasıl Yüklenir?

Windows 10’dan farklı olacak şekilde birçok yenilik ile Windows 11 gelmişti. Windows 11’de başlat menüsü ve görev çubuğunun yeniden tasarlaması, kolay kullanım sunması ve efektif çalışmasıyla da öne çıkıyor.

İşlevsellik ve kullanım odaklı çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken yeni nesil işletim sistemi, Mac cihazlara da yüklenebiliyor. Biz de yazımızda Mac’e Windows 11 yükleme yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Mac’e Windows 11 Yüklemek için Neden Paralelles 18 Kullanılmalı?

Bir sanal makine yazılımı olarak bilinen Paralelles 18 ile Mac cihazlara Windows 11 yüklenebilir. Paralelles 18 ile Mac’e Windows 11 yükleme işleminde çift ön yükleme yapmaya gerek yoktur. Ayrıca cihazı yeniden başlatma gibi bir durum da söz konusu değildir.

Mac’e Windows yükleyebilmek için Boot Camp da kullanılabiliyor. Yalnız Boot Camp ile yükleme yapıldığında Windows 11’in çalıştırılabilmesi için macOS’le çift ön yükleme yapılması gerekiyor.

Ayrıca aynı anda tek işletim sisteminin kullanılması ve birazcık depolama alanından vazgeçilmesi gerekiyor. Bu sebeple Mac’e Windows 11 yüklemek için Paralelles 18’in kullanılması daha mantıklıdır.

Mac’e Paralelles 18 ile Windows 11 Yükleme

Mac’e Windows 11 yükleme işlemi için öncelikle Paralelles 18’in kurulması gerekiyor. Mac’e Paralelles 18 şöyle yüklenir;

İlk olarak Mac’e Paralelles 18 yüklenir,

Paralelles Desktop 18’in Mac’teki “İndirilenler, Masaüstü, Belgeler” klasörlerine erişim izni olup olmadığı kontrol edilir,

İndirilenler klasörü içerisinde Install Paralelles Desktop disk görüntüsü yer alır,

Disk görüntüsü takılı durumdayken Install Paralells Desktop uygulamasına çift tıklanır,

Paralelles’in Mac’e yüklenmesi için şartlar kabul edilir,

Mac’in kullanıcı adı ve parolası temin edilerek uygulamanın Mac’e erişimine izin verilir.

Windows 11’in Paralelles 18’e yüklenmesi için şu adımlar takip edilmeli;

Paralelles 18 başlatıldığında “Kurulum Asistanı” tarafından görev devralınır. Görünmediği takdirde “Dosya” menüsü üzerine tıklayıp yeni sanal makinenin oluşturulması için “Yeni” seçilir,

Kurulum asistanı tarafından Windows 11 indirilip kurulmak isteniyorsa “Windows’u Yükle” butonuna tıklanır.

Windows 11 ISO dosyası indirildiğinde kullanıcılar isteğe bağlı olarak “DVD veya görüntü dosyasından Windows’u veya başka bir işletim sistemini yükle” butonunu seçmelidir. Bu butonu seçtikten sonra “Devam” tuşuna basılır.

Otomatik kurulum seçildiği takdirde Paralelles 18 uygulaması artık Mac’e Windows 11 yükleme işlemini otomatik olarak başlatır. Yükleme işlemi bittikten sonra ekrana “Kurulum Tamamlandı” şeklinde bir mesaj yansıyacak.

Kurulum tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak Paralelles 18 hesabının oluşturulması gerekiyor. Burada Apple ile de oturum açılabilir. Paralelles Desktop 18, ücretsiz olarak sınırsız denenebilir. Uygulamanın süresi dolduktan sonra Web sitesinden lisans satın alınmalıdır.

Paralelles 18, Mac’e Windows 11’i kurabilmek için sanal makineyi yükler. Ekrana yansıyan Windows Lisans Sözleşmesi’nin kabulü için “Kabul Et” butonuna tıklanır. Tüm bu adımların ardından Mac’te Windows 11 kullanılmaya başlayacak.