MacBook Klavye Kısayolları Nelerdir?

Bilgisayarlar üzerinde mause ile birden çok işlem yapmak yerine klavye kısayolları tercih edilebilir. Klavye kısayolları ile yapacağınız işlemleri hızlandırarak zamandan tasarruf edebilirsiniz.

MacBook bilgisayarlarda, klavye kısayolu tuş takımları açısından oldukça zengindir. Bu doğrultuda ele aldığımız yazımızda sizler için MacBook klavye kısayolları hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

MacBook Klavye Kısayolları

Kısayoldan faydalanırken, son tuşa basarken aynı zamanda bir ve üzerinde niteleme tuşuna da basmalısınız. Örneğin; (komut-C) kopyala kısayolu kullanılırken “Komut” (cmd) tuşuna parmağınızı basılı tutarak C’ye basınız. Daha sonra basılı olan iki tuş serbest bırakılmalıdır.

MacBook klavye kısayolları üzerinden ekran parlaklığı başta olmak üzere ses gibi işlevlerden yararlanabilirsiniz. Bu özel tuşlar, klavyenin en üst satırında yer alıyor. Özel tuşların üzerinde işlevlerin yer aldığı simgeler vardır. Hangi işlev yerine getirilmek isteniyorsa ona göre simge tuşuna tıklanmalıdır.

1. MacBook Bilgisayarlarda Yaygın Kullanılan Kısayollar

MacBook’ları daha kullanışlı hale getiren ve yaygın kullanılan kısayolları şöyle sıralayabiliriz:

*Buradaki ''Komut'', klavye üzerindeki (cmd) tuşunu temsil ediyor.

Kes (Komut-X): Seçili olan öğeyi keserek Pano üzerine kopyalar.

Seçili olan öğeyi keserek Pano üzerine kopyalar. Kopyala (Komut-C): Seçilmiş öğeyi Panoya kopyalamaktadır.

Seçilmiş öğeyi Panoya kopyalamaktadır. Yapıştır (Komut-V): Pano içeriğinin mevcut belge ya da uygulamaya yapıştırılmasını sağlar.

Pano içeriğinin mevcut belge ya da uygulamaya yapıştırılmasını sağlar. Geri Al (Komut-Z): Bir önceki komutun geri alınmasını sağlar. “Yinele” kısayolu; Komut-Shift-Z tuşlarıyla kullanılmaktadır. Geri al komutu üzerinden gerçekleşen işlemin tersine çevrilmesini sağlar.

Bir önceki komutun geri alınmasını sağlar. “Yinele” kısayolu; Komut-Shift-Z tuşlarıyla kullanılmaktadır. Geri al komutu üzerinden gerçekleşen işlemin tersine çevrilmesini sağlar. Bul (Komut-F): Bir belge içerisinde öğelerin bulunmasını sağlar veya “Bul” penceresinin açılmasını sağlar.

Bir belge içerisinde öğelerin bulunmasını sağlar veya “Bul” penceresinin açılmasını sağlar. Gizle (Komut- H): Öndeki çalışan uygulamaların pencerelerini gizlemektedir. Tüm uygulamaları gizleyerek ön sırada çalışan uygulamanın görüntülenmesi adına Komut- Option-Tuş takımına tıklanır.

Öndeki çalışan uygulamaların pencerelerini gizlemektedir. Tüm uygulamaları gizleyerek ön sırada çalışan uygulamanın görüntülenmesi adına Komut- Option-Tuş takımına tıklanır. Tümünü Seç (Komut-A): Tüm öğelerin seçilmesi için kullanılır.

Tüm öğelerin seçilmesi için kullanılır. Simge Durumuna Küçült (Komut-M): Önde yer alan pencerenin Dock üzerinde simge durumunda küçültmektedir. Önde bulunan uygulamaların tümünün pencerelerinin simge olarak küçültülmesi; Komut-Option-M tuşlarıyla yapılır.

Önde yer alan pencerenin Dock üzerinde simge durumunda küçültmektedir. Önde bulunan uygulamaların tümünün pencerelerinin simge olarak küçültülmesi; Komut-Option-M tuşlarıyla yapılır. Tekrar Bul (Komut- G): Daha önceki öğenin bir sonraki tekrarının bulunması için kullanılan kısayoldur. Önceki tekrarın bulunması “Komut-Shift-G” tuşlarıyla gerçekleşir.

Daha önceki öğenin bir sonraki tekrarının bulunması için kullanılan kısayoldur. Önceki tekrarın bulunması “Komut-Shift-G” tuşlarıyla gerçekleşir. Çık (Komut-Q): Uygulamayı kapatmaktadır.

Uygulamayı kapatmaktadır. Yeni (Komut-N): Yeni belge ya da pencere açar.

Yeni belge ya da pencere açar. Kaydet (Komut-S): Geçerli olan belgeyi kaydetmektedir.

Geçerli olan belgeyi kaydetmektedir. Göz At (Boşluk Çubuğu): Seçilen öğenin önizlemenin görüntülenmesi “Göz At” ile mümkündür.

Seçilen öğenin önizlemenin görüntülenmesi “Göz At” ile mümkündür. Çıkmaya Zorla (Option-Komut-ESC): Seçilen uygulamayı kapatmaya zorlamaktadır. En öndeki uygulamadan çıkabilmek için “Komut-Shift-Option-ESC” tuşları üzerine 3 saniye basılmalıdır.

Seçilen uygulamayı kapatmaya zorlamaktadır. En öndeki uygulamadan çıkabilmek için “Komut-Shift-Option-ESC” tuşları üzerine 3 saniye basılmalıdır. Yazdır (Komut-P): Geçerli olan belgeleri yazdırmaktadır.

Geçerli olan belgeleri yazdırmaktadır. Uygulamalar Arasında Geçiş Yap (Komut-Tab): Açık uygulamalar arasından en son kullanımı söz konusu olan bir sonraki uygulamaya geçilmesini sağlamaktadır.

Açık uygulamalar arasından en son kullanımı söz konusu olan bir sonraki uygulamaya geçilmesini sağlamaktadır. Aç (Komut-O): Seçili olan öğeyi açmaktadır. Açılacak dosyanın seçilmesi için sorgu kutusu görüntülenmeye başlanır.

Seçili olan öğeyi açmaktadır. Açılacak dosyanın seçilmesi için sorgu kutusu görüntülenmeye başlanır. Kapat (Komut-W): Önde açık olan pencereyi kapatmaktadır. Uygulamadaki bütün pencerelerin kapatılması; “Komut-Option-W” tuşlarına basılarak gerçekleşmektedir.

Önde açık olan pencereyi kapatmaktadır. Uygulamadaki bütün pencerelerin kapatılması; “Komut-Option-W” tuşlarına basılarak gerçekleşmektedir. Tercihler (Komut-Virgül(,)) Önde yer alan uygulamadaki tercihler penceresini açmaktadır.

Önde yer alan uygulamadaki tercihler penceresini açmaktadır. Spotlight (Komut-Boşluk Çubuğu): Arama alanının gösterilmesini ya da gizlenmesini sağlayabilirsiniz.

Arama alanının gösterilmesini ya da gizlenmesini sağlayabilirsiniz. Pencereler Arasında Geçiş Yap (Komut-Shift-Yaklaşık İşareti): Önde yer alan uygulama pencereler arasında en son kullanımı söz konusu olan bir sonraki pencereye geçişi sağlamaktadır.

Önde yer alan uygulama pencereler arasında en son kullanımı söz konusu olan bir sonraki pencereye geçişi sağlamaktadır. Ekran Görüntüsü (Komut-Shift-3): Bütün ekran görüntüsünün alınması için kullanılır.

2. MacBook Bilgisayarlarda Dosya Üzerinde Çalışma Kısayolları

MacBook bilgisayarlardan bir doküman üzerinde çalışırken zamandan tasarruf etmek için klavye kısayolları kullanabilirsiniz. Bu kısayolları şöyle sıralayabiliriz:

Command + U: Seçilecek olan içerikteki tüm satırların altını çizmektedir.

Seçilecek olan içerikteki tüm satırların altını çizmektedir. Command + C: Seçilecek içeriği Mac hafızası üzerine kaydetmektedir.

Seçilecek içeriği Mac hafızası üzerine kaydetmektedir. Command + F: Doküman üzerindeki herhangi bir sözcüğü bulur.

Doküman üzerindeki herhangi bir sözcüğü bulur. Command + A: Üzerinde çalışma yapılan sayfadaki tüm içeriklerin seçimini yapar.

Üzerinde çalışma yapılan sayfadaki tüm içeriklerin seçimini yapar. Command + P: Dosya üzerinde çalışma yapıldıktan sonra onu yazıcıya gönderen kısayoldur.

Dosya üzerinde çalışma yapıldıktan sonra onu yazıcıya gönderen kısayoldur. Command + Control + Space Bar: Mac bilgisayarlarda yer alan tüm klavye karakterlerini gösteren pencereleri açmaktadır.

Mac bilgisayarlarda yer alan tüm klavye karakterlerini gösteren pencereleri açmaktadır. Command + B: Seçilmiş olan içeriğin tümünü kalın yazı şekline getirmektedir.

Seçilmiş olan içeriğin tümünü kalın yazı şekline getirmektedir. Command + V: Hafızadaki içeriği yapıştırmaktadır.

Hafızadaki içeriği yapıştırmaktadır. Fn + Left/ Right Arrow: Çalışma yapılan dosyanın hem başına hem de sonuna gitmek için kullanılıyor.

Çalışma yapılan dosyanın hem başına hem de sonuna gitmek için kullanılıyor. Command + I: Seçilmiş olan içeriğin tümünü italik yazı şekline getirmektedir.

Seçilmiş olan içeriğin tümünü italik yazı şekline getirmektedir. Command +Z : Yapılan değişiklikleri geri alır.

Yapılan değişiklikleri geri alır. Command + Shift + V: Hafızadaki içeriğin format olmadan yalnızca içerik şeklinde yapıştırılmasını sağlamaktadır.

Hafızadaki içeriğin format olmadan yalnızca içerik şeklinde yapıştırılmasını sağlamaktadır. Command + O: Cihaz üzerinde daha önceden kaydedilen dosyaları açar.

Cihaz üzerinde daha önceden kaydedilen dosyaları açar. Command + K: Seçilmiş olan içeriğe link eklemektedir.

MacBook bilgisayarları kullanırken size zaman açısından kolaylık sağlayacak klavye kısayollarından bahsettik. MacBook kullanıcıları için klavye kısayollarının yanı sıra bilgisayarın pil ömrü de çok önemlidir.

Eğer siz de bir MacBook kullanıcısıysanız mutlaka MacBook Pil Ömrü Nasıl Uzatılır? başlıklı yazımıza göz atmalısınız.