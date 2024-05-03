MacBook Format Atma I Fabrika Ayarlarına Sıfırlama Nasıl Yapılır?

NASIL YAPILIR

MacBook'u TV'ye Bağlama Nasıl Yapılır?

Bir Mac‘i televizyona bağlamak, dünya çapındaki ağa çok daha büyük bir ekranda erişmenizi sağlayabiliyor. Ayrıca, Mac ile bir TV kullanmak, size ikinci bir monitör imkânı vererek, iş veya oyun oynamayı daha üretken ve eğlenceli hale getirebiliyor.