MacBook Format Atma I Fabrika Ayarlarına Sıfırlama Nasıl Yapılır?
MacBook’a çeşitli nedenlerden dolayı format atmanız gerekebilir. Peki, MacBook format atma nasıl yapılır? İşte adım adım MacBook fabrika ayarlarına sıfırlama!
MacBook’ınızı satmayı düşünüyorsanız eskisine göre çok yavaş çalışıyorsa format atmaktan başka bir çareniz yok. Yavaşlayan MacBook’a format atıldığı zaman hızlı çalışmaya başlar. Aynı şekilde satmayı düşündüğünüz MacBook’a format atarak içerisindeki video, fotoğraf ve belgelerin başkasının eline geçmesini engelleyebilirsiniz.
Yalnız format atmadan önce mutlaka önemli video, belge ve fotoğraflarınızı yedekleyiniz. İşte tüm detaylarıyla MacBook format atma yöntemleri!
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Bir Mac‘i televizyona bağlamak, dünya çapındaki ağa çok daha büyük bir ekranda erişmenizi sağlayabiliyor. Ayrıca, Mac ile bir TV kullanmak, size ikinci bir monitör imkânı vererek, iş veya oyun oynamayı daha üretken ve eğlenceli hale getirebiliyor.
MacBook Yedekleme Yöntemleri
MacBook’a format atmadan önce video, fotoğraf ve belgelerin yedeklenmesi için aşağıdaki adımları takip ediniz;
- Sistem Tercihleri üzerinden Time Machine’e tıklanarak ayarlar kısmına gelinir.
- Ayarlardan “Time Machine’i menü çubuğunda göster” seçilir.
- Yedeklenecek ve yedeklenmeyecek verilerin seçilip çıkarılması için “Seçenekler” butonuna tıklanır.
- “+” butonuna tıklanarak klasörler seçilir.
- “Kaydet” ve sonrasında “Yedekleme Diskini Seç” alanına basılır.
- Kullanılmak istenen sürücü üzerine tıklanıp seçilir.
- Yedeğin şifrelenmesi için kutu işaretlenir.
- En son adımda “Diski Kullan” butonuna basılır.
MacBook Format Atma Yöntemleri
MacBook fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi için şu adımlar takip edilmeli;
- Ekranın sol üst köşesinde konumlanan Apple simgesine tıklanarak cihaz yeniden başlatılır.
- Mac sesinin gelmesiyle birlikte “cmd (komut) +R” tuşlarına parmak basılı tutulmalı.
- MacOS disk izlenceleri ekranı yansıyana dek kesinlikle parmak tuşlardan çekilmemeli.
- Disk İzlencesi ekranı çıktıktan sonra ona tıklanır.
- “APFS’yi Biçimlendir” ya da “Mac Genişletilmiş (Günlüklü, Şifreli) seçenek seçilir.
- Macintosh HD sistem sürücüsü seçilerek “Sil” ögesine tıklanır.
- Biçimlendirme bitinceye kadar beklenerek akabinde “Disk İzlencesinde macOS’i Yeniden Yükle” seçilir.
- Kurulum komutları takip edilir.
- Kurulum Yardımcısı ekrana yansıyana dek beklenir.
- Mac’in yeniden açılmasına gerek yoksa “Cmd+Q” tuşlarına tıklanır.
MacBook Format Atma Öncesi iCloud’dan Çıkış Yapma
MacBook’a format atmadan önce iCloud’dan da kesinlikle çıkılmalıdır. Böylelikle önemli dosyaların başkasının eline geçmesi engellenir. iCloud’dan çıkış yapmak için şu işlemleri gerçekleştiriniz;
- İlk “Sistem Tercihleri” alanına gidilir.
- iCloud’a basılarak cihazdaki verilerin kopyalarının kaldırılması için listedeki kutuların işareti de kaldırılır.
- En sonda sol alt bölümdeki “Oturumu Kapat” seçeneğine basılarak işlemler tamamlanır.
Aynı zamanda MacBook’u fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce de Apple kimliği silme işlemi de mutlaka yapılmalı.
MacBook Format Atma Öncesi Uygulama Bağlantısını Kaldırma
MacBook’tan uygulama bağlantılarının kaldırılması içinde takip etmeniz gereken adımlar şöyledir;
- Öncelikle iTunes başlatılır.
- iTunes menü çubuğu üzerinden “Hesap-Oturum Aç” ögesine tıklanır.
- Menü çubuğundan “Hesap-Hesabımı Görüntüle” seçilir.
- Hesap bilgileri sayfası üzerinden Apple kimliği özetine dair bölümün sağ alt tarafında yer alan “Tümünün Yetkisini Kaldır” butonu seçilir.
- Ekrana yansıyan pencereden “Tümünü Yetkinleştir” seçilir.
- “Yetkinleştirme Tamamlandı” penceresinden de “Tamam” seçilir.
- Bilgisayarın yeniden yetkilendirilmesi içinde menü çubuğu içerisinden “Hesap-Yetkiler-Bu Bilgisayarı Yetkilendir” ögesine basılır.
- En son adımda “Tamam” seçilir.
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