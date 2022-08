iPhone Tasarlama Sitesi ile Hayallerinizdeki Telefonu Tasarlayın

Neal Agarwal tarafından oluşturulan iPhone tasarlama sitesi sayesinde hayallerinizdeki akıllı telefonu tasarlayabilmeniz mümkün. Yeni iPhone modellerinin tanıtılmasına kısa süre kala oldukça eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple'ın eylül ve ekim aylarında iki farklı etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Bu etkinliklerin bir tanesinde yeni AirPods, iPad ve Mac gibi ürünlerin yanı sıra iPhone 14 serisi de tanıtılacak.

Yeni iPhone modelleri, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından merak içerisinde beklenirken oldukça ilginç bir hizmet kullanıma sunuldu. Neal Fun isimli internet sitesi, insanların hayallerindeki iPhone modelini tasarlayabilmesine imkân tanıyor.

Neal Agarwal, Neal Fun isimli bir web sitesi oluşturdu. İnternet sitesi, çok yakında tanıtılacak olan iPhone 14 serisini merak içerisinde bekleyen insanların kendi iPhone modelini tasarlayabilmesine yardımcı oluyor.

İnternet sitesini ilk ziyaret ettiğinizde sayfanın orta kısmında bir akıllı telefon ile karşılaşacaksınız. Akıllı telefonun arkasında ve önünde herhangi bir kamera bulunmuyor. Yan taraflarda ses ve güç butonları, alt kısımda ise hoparlör ve portlar yer almıyor. Bunları tamamen istediğiniz şekilde ekleyebilmeniz mümkün.

I made a site that lets you design the next iPhone, enjoy :)https://t.co/DZ3cYOLW2O pic.twitter.com/J91I2tMVdc