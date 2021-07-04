Microsoft, Windows 11 isimli yeni işletim sistemini geçtiğimiz haftalarda tanıttı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketin yeni işletim sistemi, MacOS'e oldukça benziyor. Peki, MacOS'ten kopyalanan Windows 11 özellikleri neler?

MacOS'ten Kopyalanan Windows 11 Özellikleri Listesi

ABD'li teknoloji devi Microsoft, 24 Haziran 2021 tarihinde Windows 11 isimli işletim sistemini tanıttı. Microsoft'un yeni işletim sistemi, yeni tasarım ve birçok heyecan verici özellik ile birlikte gelecek. Yeni işletim sisteminin bazı özellikleri ve tasarımı macOS'e çok benziyor. İşte MacOS'ten kopyalanan Windows 11 özellikleri listesi!

Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü

Windows 11'deki tasarım anlamında en büyük değişikliklerden bir tanesi yeni Görev Çubuğu'dur. Görev Çubuğu'ndaki yapılan değişiklik ile birlikte Başlat menüsü dahil olmak üzere simgeler tıpkı MacOS'teki gibi ortada konumlandırıldı. Başlat menüsü ve simgeler, Windows'ta daha önce sol kısımda yer alıyordu.

Tasarım

Microsoft ayrıca işletim sisteminin tasarım dilinde büyük değişiklikler yaptı. Denetim Masası, Dosya Gezgini, Aygıt Yöneticisi gibi araçlardaki pencerelerin belirli kısımları yarı saydam hale getirildi. Yarı saydamlığın yanı sıra pencerelerin köşeleri oval hale getirildi.

Cihazlar Arası Entegrasyon

Cihazlar arası entegrasyon, Apple ekosisteminin en önemli özelliklerinden bir tanesi olmuştur. Örneğin iPhone'unuzda aldığınız notu iPad'de devam edebilirsiniz. ABD'li teknoloji devi, Windows 11'de cihazlar arası entegrasyon benzeri bir özellik ekledi ancak yine de Apple'ın söz konusu özelliğinden oldukça uzak.

Windows 11'in bulutun gücünü kullandığını belirten Microsoft, yeni işletim sisteminde telefon, dizüstü bilgisayar ya da herhangi bir cihaz üzerinden tüm Office dosyaları senkronize edilebileceğini ifade ediyor.

Widget'lar Bölümü

Windows 11'in MacOS'e benzeyen bir başka yönü de yeni Widget'lar bölümüdür. Widget'lar Windows için yeni olmasa da Microsoft, tıpkı MacOS'taki bölüme benzer bir widget bölümü ekledi. Windows 11'de widget'lar artık ekranın sol tarafında yarı saydam bir pencerde görünecek. Bu bölümde "Widget ekle" ve "Widget'ları düzenle" gibi seçenekler yer alacak.

Akıllı Telefon Uygulamalarını Çalışma

Microsoft, Apple firmasından ilham alarak yeni işletim sistemine Android uygulamalarını çalıştırma özelliği ekledi. Böylece Windows 11'de Android uygulamaları çok pratik bir şekilde çalıştırılabilecek.

Sesle Yazma

Sesle yazma, Windows 11 kullanıcıları için yeni bir özelliktir ancak MacOS kullanıcıları için yeni bir özellik değildir. Windows 11'deki söz konusu özellik, noktalama işaretlerini de anladığı için MacOS'tekinden çok daha iyidir. Ayrıca yazıya ses ile komut vererek emoji de eklenebilecek.

Çoklu Masaüstü

Microsoft, nihayet yeni işletim sisteminde birden fazla masaüstüne sahip olunmasına izin verecek. Farklı masaüstülerinde farklı uygulamalar çalışabilecek. Mac kullanıcılarının bir süredir benzer bir özelliğe sahip olduğunu belirtelim. Masaüstü değiştirme veya oluşturma ekranı MacOS'tekine oldukça benziyor.