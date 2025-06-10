macOS Tahoe Güncellemesi Nasıl Yüklenir? macOS 26 Developer Beta İndirme Rehberi

Apple, macOS Tahoe olarak adlandırılan macOS 26'yı kısa süre önce gerçekleşen WWDC 25'te tanıttı. Peki macOS Tahoe nasıl yüklenir? Bu rehberde, macOS 26 Developer Beta'yı güvenli bir şekilde indirme ve yükleme adımlarını detaylı olarak anlatacağız. İşte izlemeniz gereken adımlar!

macOS Tahoe Nasıl Yüklenir?

​Apple Developer sitesine gidin ve macOS Tahoe yüklemek istediğiniz Mac'teki Apple hesabınız ile oturum açın.

macOS Tahoe güncellemesi yapmak istediğiniz Mac'i yeniden başlatın.

Ayarlar uygulamalasına girin.

Genel seçeneğine gidin.

Yazılım Güncelleme seçeneğine tıklayın.

Beta Güncellemeleri menüsünden "macOS Tahoe 26 Developer Beta" seçeneğini işaretleyin.

Bu adımdan sonra macOS 26 güncellemesi bir önceki adım olan "Yazılım Güncelleme" menüsünde görünecek.

macOS 26 Beta çıkınca "Şimdi Yükselt" seçeneğine tıklayın.

Eğer varsa Mac'inizin parolasını girin.

"Hüküm ve Koşullar" çıktığında Kabul Et seçeneğini işaretleyin.

İlk olarak, Safari veya tercih ettiğiniz web tarayıcısını açarak Apple Developer sitesine (developer.apple.com) gidin. macOS Tahoe güncellemesini yüklemek istediğiniz Mac'te kullandığınız Apple ID ile oturum açmanız gerekmektedir.

Apple Developer sitesinde oturum açtıktan sonra, macOS Tahoe güncellemesini yapacağınız Mac bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bu işlem, sistemin güncelleme için hazır hale gelmesini sağlar ve olası önbellek sorunlarını temizler.

Mac'iniz yeniden başladıktan sonra Ayarlar uygulamasına girin. Ayarlar penceresinde, sol taraftaki menüden "Genel" seçeneğini bulun ve tıklayın. Bu bölüm, Mac'inizin temel sistem ayarlarını içerir ve yazılım güncellemeleri bu menü altında yer alır.

Genel sekmesi altında "Yazılım Güncelleme" seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe tıklayarak Mac'iniz için mevcut güncellemeleri kontrol edebilirsiniz. Sistem otomatik olarak güncellemeleri aramaya başlayacaktır.

Yazılım Güncelleme ekranında, "Beta Güncellemeleri" veya benzeri bir seçenek göreceksiniz. Bu menüye tıkladığınızda, mevcut beta programları listelenecektir. Listeden "macOS Tahoe 26 Developer Beta" seçeneğini işaretleyin. Bu işlem, Mac'inizin beta güncellemelerini almasını sağlar.

Beta güncellemelerini etkinleştirdikten sonra, sistem otomatik olarak macOS 26 Developer Beta'yı arayacaktır. Güncelleme bulunduğunda, "Yazılım Güncelleme" ana ekranında görünecektir. Bu işlem internet hızınıza bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

macOS Tahoe 26 Beta güncellemesi görüntülendiğinde, "Şimdi Yükselt" butonuna tıklayın. Güncellemenin boyutu oldukça büyük olabileceğinden, indirme işlemi uzun sürebilir. İşlem sırasında Mac'inizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Güncelleme işlemini onaylamak için Mac'inizin yönetici parolasını girmeniz istenecektir. Touch ID destekli Mac'lerde parmak izinizi kullanarak da kimlik doğrulaması yapabilirsiniz. Bu güvenlik önlemi, yetkisiz güncellemeleri önlemek içindir.

Apple'ın yazılım lisans sözleşmesi ekranda görüntülenecektir. Sözleşmeyi okuduktan sonra "Kabul Et" butonuna tıklayarak devam edin. Bu adım, beta yazılımın kullanım koşullarını kabul ettiğinizi onaylar.

macOS 26 Developer Beta'yı yüklemeden önce, Mac'inizin minimum sistem gereksinimlerini karşıladığından ve macOS Tahoe güncellemesi alacak Mac modelleri listesinde olduğundan emin olun. Ayrıca hatırlatmakta fayda var ki macOS Tahoe henüz geliştirici beta aşamasında. Bu nedenle bu güncellemeyi yapmadan önce verilerinizi yedeklemek isteyebilirsiniz.