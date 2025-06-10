Apple, WWDC 25'te Mac'lerin yeni işletim sistemi macOS Tahoe'yi tanıttı. Peki hangi Mac modelleri macOS'un bu yeni sürümünü destekleyecek? Apple, etkinliğin hemen ardından macOS Sequoia'yı çalıştırabilen ancak yeni Tahoe sürümüne geçemeyecek modellerin listesi paylaşıldı. İşte macOS Tahoe güncellemesi alacak Mac modelleri listesi!

macOS Tahoe Güncellemesi Alacak Mac Modelleri Listesi

MacBook Air (Apple silicon, 2020 ve sonrası)

MacBook Pro (Apple silicon, 2020 ve sonrası)

MacBook Pro (16 inç, 2019)

MacBook Pro (13 inç, 2020, dört Thunderbolt 3 port)

iMac (2020 ve sonrası)

Mac mini (2020 ve sonrası)

Mac Studio (2022 ve sonrası)

Mac Pro (2019 ve sonrası)

Apple, macOS Tahoe güncellemesi alacak Mac modelleri listesini açıkladı. Yeni işletim sistemi, 2020 ve sonrası üretilen Apple silicon çipli MacBook Air ve MacBook Pro modellerini destekleyecek.

Intel işlemcili cihazlardan sadece 16 inç MacBook Pro (2019), dört Thunderbolt 3 portlu 13 inç MacBook Pro (2020), 2020 ve sonrası iMac modelleri, Mac mini (2020 ve sonrası), Mac Studio (2022 ve sonrası) ve Mac Pro (2019 ve sonrası) modelleri Tahoe'ya geçiş yapabilecek.

macOS Tahoe Güncellemesi Almayacak Mac Modelleri

MacBook Air (Retina, 13 inç, 2020)

MacBook Pro (13 inç, 2018, dört Thunderbolt 3 port)

MacBook Pro (15 inç, 2018)

MacBook Pro (13 inç, 2019, dört Thunderbolt 3 port)

MacBook Pro (15 inç, 2019)

MacBook Pro (13 inç, 2019, iki Thunderbolt 3 port)

MacBook Pro (13 inç, 2020, iki Thunderbolt 3 port)

iMac (Retina 5K, 27 inç, 2019)

iMac (Retina 4K, 21.5 inç, 2019)

iMac Pro (2017)

Mac mini (2018)

macOS Sequoia'yı çalıştıran ancak macOS Tahoe güncellemesi almayacak modeller arasında 2018-2020 yılları arasında üretilen çeşitli MacBook Pro ve MacBook Air modelleri bulunuyor. 2019 model iMac'ler, 2017'de piyasaya sürülen iMac Pro ve 2018 model Mac mini de yeni işletim sisteminden yararlanamayacak cihazlar arasında yer alıyor.

Gördüğünüz üzere M serisi işlemcilerle bambaşka bir yola giren Apple, Intel ile olan bağlarını koparmaya kararlı. Bu nedenle ikinci el ya da bir şekilde sıfır olarak Intel işlemcili Mac almak durumunda kalırsanız iki kez düşünmenizde fayda var.

macOS Tahoe'nun ilk geliştirici beta sürümü bugün itibarıyla kullanıma sunuldu. Herkese açık beta sürümü önümüzdeki ay yayınlanacak. İşletim sisteminin tam sürümü ise bu yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıcılarla buluşacak.