macOS Tahoe Tanıtıldı: İşte Mac'lere Gelen Yeni Özellikler!

Apple, WWDC 2025 etkinliği kapsamında yeni işletim sistemlerini duyurdu. Bu kapsamda iPhone'lar için iOS 26, Mac'ler için ise macOS 26'nın veya diğer adıyla macOS Tahoe'nin tanıtımı gerçekleştirildi. "26" neyin nesi? diye düşünmeniz oldukça normal. Apple artık işletim sistemlerini yıllara göre isimlendirme kararı aldı.

Yani iOS 18'den iOS 26'ya, macOS 15'den ise macOS 26'ya geçiş yapıldı. Şimdi isimlendirme konusundaki detayları bir kenara bırakalım ve macOS Tahoe yeniliklerine birlikte bakalım!

macOS Tahoe Yenilikleri

Apple'ın iOS 26 ile duyurusunu gerçekleştirdiği birçok özellik macOS'a geldi. En büyük güncelleme ise tüm sürümleri kapsayan yeni tasarım anlayışı oldu. macOS Tahoe ilk bakışta çok büyük bir tasarımsal fark sunmuyor ancak Widget, Dock ve Uygulama Simgeleri yeni tasarım anlayışına yani Liquid Glass'a geçiş yaptı.

Menü çubuğu tamamen şeffaf hale geldi. Buna ek olarak Mac'inizi artık kendi stilinize göre daha fazla özelleştirebiliyorsunuz. Örneğin klasörlerin renklerini değiştirmekle sınırlı kalmıyor ve klasörlerinize çeşitli emojiler ekleyebiliyorsunuz.

iPhone'unuzdaki Canlı Etkinlikler artık Mac menü çubuğunda görünüyor ve uçuşlardan spor skorlarına kadar birçok bilgi gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. Bunlardan birisi hakkında daha fazla detay almak için tıkladığınızda iPhone Yansıtma açılıyor.

Mac'lere gelen yeni telefon uygulaması iPhone Yansıtma özelliğini temel alıyor ve çağrı tanımadan canlı çeviriye kadar tüm yeniliklerden faydalanabiliyorsunuz. Mac kullanıcılarının vazgeçilmezlerinden birisi olan Spotlight bugüne kadarki en büyük güncellemesini aldı.

Hangi uygulamada çalışıyor olursanız olun, Spotlight üzerinden birçok işlemi gerçekleştirebiliyorunuz. Örneğin, doğrudan Spotlight üzerinden e-posta gönderebilirsiniz. Veya özellik açısından zengin uygulamaları yine doğrudan Spotlight üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Kısaltmalar sayesinde çok daha hızlı komut verebiliyorsunuz. Örneğin: mesaj göndermek için "sm" veya hatırlatıcı eklemek için "ar" yazmanız yeterli oluyor. (Türkçe kısaltmaları farklı) Geliştiriciler, App Intents API'sini kullanarak uygulamalarını Spotlight ile entegre hale getirebilecek.

Oyun konusunda büyük bir yol kat etmiş olsa da halen Windows bilgisayarların gerisinde kalan Apple, macOS Tahoe ile yeni "Oyun" uygulamasını duyurdu.

Daha da önemlisi macOS Tahoe, daha akıcı görseller ve daha hızlı kare hızları için oyunlara MetalFX Frame Interpolation ve MetalFX Denoising gibi daha da gelişmiş grafikler ve yeni nesil işleme teknolojileri getiren Metal 4'ü geliştiricilere sundu.