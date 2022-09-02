MailTrack Nedir, Ne İşe Yarar?

Mailtrack nedir? Bu soru, Gmail isimli popüler e-posta hizmetini kullanan çok sayıda internet kullanıcısı tarafından en fazla sorulan soruların başında geliyor. Bu yazıda çoğu kişinin merak ettiği soruyu yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve söz konusu hizmet hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber e-posta kullanımı yaygınlaştı. Günümüzde pek çok e-posta hizmeti bulunuyor. Google tarafından kullanıcılara sunulan e-posta hizmeti Gmail günümüzde en yaygın olarak kullanılan e-posta servisleri arasında yer alıyor.

Çok başarılı bir arayüze sahip olan Gmail, sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Tüm dünyada çok popüler olan hizmet için geliştirilen çeşitli eklentiler de mevcut. Bu eklentiler arasında MailTrack de bulunuyor. Peki, söz konusu eklenti tam olarak hangi işlevi gerçekleştiriyor?

MailTrack Nedir?

MailTrack, Google Chrome isimli popüler web tarayıcısı için geliştirilen bir eklentidir. Kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiren eklenti, popüler e-posta hizmeti Gmail'e ek işlev ekliyor.

Gmail üzerinde kullanıcılara sunulan birçok kullanışlı özellik yer alsa da bu özelliklerin hepsi ihtiyaçlarımızı karşılamaya yeterli olmuyor. İşte bu ihtiyaçlardan biri e-posta takip etme ihtiyacı.

Kimi zaman Gmail üzerinden gönderdiğimiz e-postaların hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek hayati önem taşıyabiliyor. Bu nedenle WhatsApp'takine benzer bir şekilde mesajlarımızın iletilip iletilmediğini gösteren bir özellik çok işimize yarayabilir.

MailTrack Ne İşe Yarar?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google, Gmail üzerinde resmi olarak böyle bir özelliğe yer vermese de neyse ki bu işi kolayca gerçekleştirebilen Google Chrome eklentisi şeklinde bir seçeneğimiz var.

MailTrack adlı bu Google Chrome eklentisi temel olarak bize Gmail üzerinden gönderdiğimiz e-postaların alıcıya ulaşıp ulaşmadığını gösteriyor ve okunup okunmadığını raporluyor. MailTrack mail takip etme sistemi tıpkı WhatsApp'taki gibi kolay ve pratik bir yapıya sahip.

Bildiğiniz üzere WhatsApp Messenger isimli anlık mesajlaşma platformunda mesajlar okunduğunda mavi renge sahip tek tik olduğunda mesajın karşı tarafa başarılı bir şekilde iletildiğini anlıyoruz. Mavi renkli çift tik ise karşı tarafın mesajı okuduğu anlamına geliyor.

Eklenti e-postalarınızın yanına okunup okunmadıklarına ve hedefe ulaşıp ulaşmadıklarına göre yeşil tik işaretleri yerleştiriyor. Bu sayede gönderdiğiniz e-postanın okunup okunmadığını çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu yazıda dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Gmail isimli e-posta hizmeti için geliştirilen MailTrack ile ilgili merak edilen bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Gmail'de toplu mail silme nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.