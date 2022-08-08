Video Arka Plan Kaldırma Nasıl Yapılır?

Video tasarlarken en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri arka planda olan gereksiz nesnelerin videoyu kötü göstermesidir. Video arka plan silme işlemi profesyonel programlar ile gerçekleştirilebilir, ancak bu işlem vakit almakta ve ondan da ötürü profesyonel programları kullanmayı bilmek gerektirir. Tabi bu programları cihazınızda kaldırabilecek güçlü bir sistem de gerekmekte. Videoyu kayıt ederken arka plandaki nesneler gözünüzden kaçmış veya bir videoyu başka bir arka planda kullanmak isteyebilirsiniz. Bunu gerçekleştirmenin ücretsiz ve en kolay yolu video arka plan kaldırma sitelerini kullanmaktır. Bizde sizler için ücretsiz video arka plan kaldırma işlemini nasıl gerçekleştirilir? Anlatıyor olacağız. Gelin bu işlem nasıl yapılır? birlikte bakalım.

Ücretsiz Video Arka Plan Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Öncelikle Runway web sitesini ziyaret edin.

Daha sonra “TRY RUNWAY FOR FREE” butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Açılan sayfada Google hesabınız veya e-postanız ile giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra editör sayfası açılacaktır.

Sol üst tarafta bulunan; “Create New Project” seçeneğine tıklayın.

Yeni bir pencere açılacaktır.

Açılan pencereden “Video Composition” butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Yeni açılan sayfada sol üst köşede bulunan; “Upload” seçeneğine tıklayın.

Arka planı silmek istediğiniz videoyu bilgisayarınızdan sisteme yükleyin.

Video yükleme hızı sistem ve internet hızınıza göre değişiklik gösterebilir.

gösterebilir. Yüklenen videoyu sürükle bırak yaparak ilgili pencereye yerleştirin.

Daha sonra mouse’da sağ tık yapın.

Edit>Mask>Edit yapın.

yapın. Video içinde arka planı silmek istemediğiniz bölgeleri seçin.

Sağ üst köşede bulunan seçenekten Export>Export Mask’a tıklayın.

tıklayın. Sol köşedeki “Back” seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Runway web sitesi video arka plan kaldırmak için oldukça pratik bir sitedir. Günümüz dünyasında programları cihaza kurmak yerine online platformlarda tarayıcı üzerinden yapmak yaygınlaşmaya başlamış ve geleceğin popüler özellikleri arasında yer almaktadır.

Ayrıca arka planını sildiğiniz videonun görüntü kalitesini, boyutunu ve başka video editleme özellikleri gibi birçok özelliği kullanabilirsiniz. Belirttiğimiz üzere sistem internet hızınıza ve videonun boyutu ve cihazının özellikleriyle yavaş veya hızlı çalışabilir. Eğer sisteminiz ya da internetiniz kötü ise ücretsiz video arka plan silme işlemini gerçekleştirirken arka planda çalışan diğer uygulamaları kapatmak, tarayıcıdaki gereksiz sekmeleri kapatmak ve sadece bu işlemi gerçekleştirebileceğiniz cihazı internete bağlı tutup diğer cihazları devre dışı bırakmanızı öneririz. Çünkü diğer türlü video arka plan kaldırma işlemi çok daha yavaş gerçekleşecek hatta hatalar alabileceksiniz.

Bu içeriğimizde ücretsiz video arka plan kaldırma işlemi nasıl yapılır? Öğrenmiş olduk. Sizler video arka plan silme işlemi yaparken hangi programları ya da web sitelerini kullanıyorsunuz, video arka plan kaldırma sitesi sizce başarılı mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.