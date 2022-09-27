Destansı bir aksiyon deneyimi sunan Metal Gear Rising: Revengeance deli gibi satmaya devam ediyor.

Doğukan Çağlakpınar - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

013 yılında konsollar için lansmana çıkan ve oyuncular tarafından beğenilen Metal Gear Rising: Revengeance, kısa süre sonra da Android platformu için piyasaya sürülmüştü. Konsol lansmanından bir yıl sonra Steam'de Windows platformu için yayınlanan yapım, tüm platformlarda oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı. Konsol, mobil ve bilgisayar platformunda ilgiyle oynanmaya devam edilen Metal Gear Rising: Revengeance, Steam'de 'son derece olumlu' olarak değerlendirildi. Oyunculara fantastik bir oynanış sunan aksiyon oyunu, gece ve gündüz döngüsü eşliğinde oyuncularına aksiyon yüklü sahneleri deneyimleme fırsatı veriyor.

Metal Gear Rising: Revengeance Özellikleri

Farklı karakterler,

Farklı düşmanlar,

Zengin içerik,

Fantastik bir atmosfer,

Tek oyunculu,

7 farklı dil desteği,

Gece ve gündüz döngüsü,

Oyun konsol, bilgisayar ve mobil platformda hemen hemen aynı içeriklere ev sahipliği yapıyor. Tüm platformlarda çeşitli güncellemeler ile içeriğini genişleten oyun, yıllardır güncelleme almadan oynanıyor. Heyecan verici oynanış atmosferi ile gerilimi en üst seviyede oyunculara sunan yapımda destansı bir hikaye yer alıyor. Oyuncular bu hikaye de intikam ateşi ile yayınan bir karakteri canlandırıyor ve aksiyon sahnelerini deneyimliyorlar. Özelleştirilebilir içeriklerin de yer aldığı aksiyon oyununda üç farklı DLC paketi de oyunculara ücretsiz olarak sunuluyor. Bu paketler oyunun içeriğini genişletirken, oyunculara da daha önce deneyimlemedikleri içerikleri görme fırsatı veriyor. Konsol platformundaki başarısından sonra bilgisayar platformuna gelen oyun, ninja oyunları arasında en popülerlerinden bir tanesi olarak ifade ediliyor.

Metal Gear Rising: Revengeance İndir

Türkçe dil desteğinin yer almadığı Metal Gear Rising: Revengeance'de oyuncular tek oyunculu bir oynanış ile karşılaşacaklar. Herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan oynanabilen yapım, İngilizce seslendirmelere de sahip.

Metal Gear Rising: Revengeance Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: XP or Vista or 7 or 8

İşlemci: Intel Core i5 2400

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTS 450

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX compatible sound card

Metal Gear Rising: Revengeance Önerilen Sistem Gereksinimleri