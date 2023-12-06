En Ünlü Şarkıların Söz Yazarı: Mete Özgencil Kimdir?

Türk müziğinin en sevilen şarkılarında büyük bir emeği olan usta isim Mete Özgencil’i belki ismen tanımıyor olabilirsiniz. Sözlerini yazdığı unutulmaz parçaları, yönetmenliği yaptığı klipleri ise birçoğumuz çok yakından tanıyoruz.

Aynı zamanda söz yazarı, besteci, ressam, fotoğrafçı, senarist ve yönetmen olarak sanatla iç içe bir isim: Mete Özgencil kimdir? Hangi şarkıları yazdı? Hangi klipleri yönetti? İşte, usta sanatçının hayat hikayesi!

Mete Özgencil Kimdir?

Tam adı Halil Mete Özgencil olan ünlü sanatçı 1962’de İstanbul’da dünyaya geldi. 10 yaşına kadar hayatını Ayvalık’ta geçirip lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladı.

Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi’ni kazanan Özgencil, İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan Pazarlama ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. 26 yaşına kadar İzmir’de yaşadı.

1984’te evlenen sanatçının eşi Müjde Tönbekici’ydi. 7 yıllık bir evliliğin ardından ikili 1991 yılında boşandı. Sanatçının kişisel hayatı magazin gündeminde öne çıkmadı ancak başarıları ile adından söz ettirmeyi başardı.

İşte, Özgencil’in sanat dünyasına kattıkları, aldığı ödüller ve eserleri hakkındaki detaylar!

Mete Özgencil’in Başarı ve Sanat Dolu Kariyeri

81-85 yıllarında Akademia tarafından yayınlanan Efes, Likya ve Karya kitaplarını tasarladı. 31 yaşına geldiğinde toplamda 12 adet resim sergisi açmıştı.Bu yıllardan sonra rotasını müzik ve film sektörüne çevirdi.

1992 yılında yayınlanan ‘Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri’ adlı filmin sanat önetmeni olarak görev aldı. Bu film sayesinde Ankara Film Festivali’nde verilen ‘En İyi Sanat Yönetmeni’ ödülünü aldı.

Bir sonraki yıl ise Uzay Heparı ve Derya Arbaş’ın başrol oynadığı ‘Gece, Melek ve Bizim Çocuklar’ filminde sanat yönetmenliği yaptı. 1994’te Gökhan Kırdar’ın en sevilen şarkılarından olan ‘Yerine Sevemem’ adlı klibini yönetti. Ardından ‘Tutunamadım’ albümü için yazdığı şarkı sözleri ile müzik dünyasına etkileyici bir giriş yaptı.

1996 yılında ‘Mum Kokulu Kadınlar’ isimli filmin senaryosunu yazdı. Aynı zamanda bu filmde yer aldı. 1997 yılında Candan Erçetin’in hala sıkça dinlenen şarkılarından biri olan ‘Yalan’ parçasını kaleme aldı. Ayrıca klip yönetmenliğini de üstlendi. Bu parça ile Hürriyet Altın Kelebek’ten ‘en iyi klip’ ve Kral TV’den de ‘en iyi söz yazarı’ ödüllerini kazandı.

1998’de yine Candan Erçetin’in söylediği ‘Her Aşk Bitermiş’ şarkısına klip çekti. MCM VIDEO MUSQUE ATLAS’tan bu klipteki başarısı ile ‘en iyi yönetmen’ ödülüne layık görüldü.

2001 yılında kendisine ait bir albüm çıkaran Özgencil bu albüme ‘Olmalı’ adını verdi. 2012 yılında ise ‘Zor Anahtarı’ isimli bir kitap yayımladı.

Elbette ünlü sanatçı burada sıralanan eserlerle sınırlı kalmadı. 200’den fazla klibin yönetmenliğini ve 100’ün üstünde şarkının besteciliğini yaptı. Hatta bazı şarkılar var ki listede adını gördüğünüzde ‘bunu da mı o yazmış?’ demekten kendinizi alamayacaksınız.

Mete Özgencil’in Yönetmenliğini Yaptığı Bazı Popüler Klipler

Mabel Matiz- Zor Değil (2013)

Yavuz Bingöl – Gökyüzü (2012)

Mabel Matiz – Kül Hece (2011)

Nükhet Duru – Beni Sil Beni Geç (2010)

Nilüfer – Yaramaz (2010)

Nilüfer – Bir Bilseydin (2009)

Özgür Çevik – Aşk Demledim (2009)

Hepsi – Olmaz Oğlan (2005)

Yalın – Bir Bakmışsın (2005)

Redd – Bahçelere Daldık (2005)

Redd – Öperler (2005)

Redd – Mutlu Olmak İçin (2004)

Hande Yener- Hoş Geldiniz (2004)

Harun Kolçak – Yaşasın (2000)

Nazan Öncel – Zor Dünya (1999)

Nilüfer – Dünya Dönüyor, Boşver, Kim Arar Seni (1998)

Candan Erçetin – Her Aşk Bitermiş, Oyalama Artık (1998)

Candan Erçetin – Yalan (1998)

Tarkan – İkimizin Yerine (1997)

Yeşim Salkım – Gönül Hırsızı (1997)

Nilüfer – Çok Uzaklarda (1997)

Nilüfer – Mavilim (1996)

Yıldız Tilbe – Mühür Gözlüm (1995)

Yeni Türkü – Yağmurun Elleri, Olmasa Mektubun, Fırtına (1995)

Ayşegül Aldinç – Alimallah (1995)

Candan Erçetin – Sevdim Sevilmedim, Hangi Aşk Adil Ki, Nar Çiçeğim, Daha, Umrumda Değil (1995)

Sibel Tüzün – Kaçın Kurası (1995)

Nazan Öncel – Gidelim Buralardan (1995)

Gökhan Kırdar (Yerine Sevemem)

Mete Özgencil’in Sözlerini Yazdığı Bazı Popüler Şarkılar