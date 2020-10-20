Windows 10 Microsoft Edge Kaldırma - Bilgisayarınızı sıfırdan açtıysanız yaptığınız ilk şey Microsoft Edge'i açıp Google Chrome'u kurmak olacaktır. Tabii tüm bu adımlardan sonra Microsoft Edge'e olan ihtiyacınız sona erecek ve onu kaldırmak için çeşitli yollar arayacaksınız. Peki Microsoft Edge Nasıl Kaldırılır?

Windows 10 ile yeni bir tasarıma kavuşan Internet Explorer, artık Microsoft Edge olarak karşımıza çıkıyor. Peki Internet Explorer Nasıl Kaldırılır?

Baştan söylememiz gerekiyor ki Windows 7 kullanıcıları Explorer'ı birkaç basit adımla cihazlarından kaldırabiliyor ancak aynı durum Windows 8 ve Windows 8.1 kullanıcıları için geçerli değil. Peki söz konusu işletim sistemi Windows 10 olduğunda neler yapabilirsiniz?

Microsoft Edge Nasıl Kaldırılır?

Her ne kadar isim değişikliğine gidilmiş olsa da Microsoft Edge, tıpkı Internet Explorer diyebiliriz. Bu noktada Windows 10'a sahipseniz ve Microsoft Edge'den kurtulmanın herhangi bir yolunu arıyorsanız, ne yazık ki yapamayacaksınız. Ancak bu, bilgisayarınızda görünmesine engel olamayacağınız anlamına gelmiyor.

Bu noktada uygulayabileceğiniz ana çözüm, uygulamayı devre dışı bırakmak olacaktır. Sık sık akıllı telefonlarımızda da uyguladığımız bu yöntemle birlikte uygulamayı kaldırmış olmasanız da ana ekranınızdan ya da başka herhangi bir yerden görünmesini ve cihazınızda çalışmasını önleyebilirsiniz.

Aynı çözüm, Windows 10'da yer alan Microsoft Edge için de geçerli.

Arama kutucuğuna tıklayın. Windows Özellikleri yazın. Windows Özelliklerini Aç veya Kapat isimli butona tıklayın. Microsoft Edge'in yanındaki tiki kaldırın. Çıkan uyarıya Evet diyerek devam edin.

Tüm bu adımların ardından cihazınızı yeniden başlatmanız gerekiyor. Cihazınızı yeniden başlattıktan sonra Microsoft Edge, cihazınızda devre dışı bırakılmış olacak. Eğer tekrar aktif hale getirmek isterseniz aynı adımları takip ederek yanındaki tiki tekrar işaretlemeniz yeterli olacaktır.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve uygulama sırasında herhangi bir problemle karşılaştınız mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.