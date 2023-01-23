Belki de insanlığın en önemli icatlarından biri olan uçaklar, geçmişten günümüze birçok defa evrim geçirmiş olsa da uçma mantığı aynıydı. Ancak koca demir yığını uçaklar nasıl uçar? Birçok kişi tarafından merak edilen sorular arasında yer aldı. Peki Uçak nasıl uçar? Uçak güvenli mi? Gelin yakından bakalım.

Uçak Nasıl Uçar?

Kısaca uçaklar fizik kanunu ile uçmaktadır. Uçak kanatlara uçağın havada durmasını sağlarken ileriye doğru hareket eden kuvvet ile hava arasında bir sıkışma yaratarak uçağın uçması sağlanmaktadır.

Kanatlar altında sıkışan hava bir akım yaratılarak uçağın uçması sağlanır. Uçaklar nasıl düşmeden uçar? Sorusu da birçok defa insanlar tarafından sorulmuştur. Kısaca fizik kanunları ile uçan uçaklar bilimin bir keşfidir.

Uçak Güvenli mi?

Bir uçak kazasında ölmenizin ihtimali 11 milyonda 1'dir. Öyle ki uçaklar oldukça güvenli yapılardan oluşmakta ve birçok güvenlik testinden geçmektedir. Koca demir yığınının havada durması bir mucize gibi görülürken aynı zamanda neredeyse hiç kaza olmaması uçakların oldukça güvenli olduğunu göstermektedir.

Evet uçaklar oldukça güvenli bir ulaşım aracıdır. Ancak %100 güvenli olduğu maalesef söylenemez. Aslında bakacak olursak günümüzde hiçbir şeyin %100 güvenli olduğu söylenemiyor. Bir diğer merak edilen soru da uçaklar neden kara kutulardan yapılmıyor?

Uçağın güvenli olduğunu hemen hemen birçok defa duymuş olmalısınız ancak uçağın kara kutulardan yapılmadığını biliyor olsanız da madem kara kutular bu kadar sağlam o zaman uçaklar neden kara kutu malzemelerinden yapılmıyor? Sorusu da aklınıza gelebilir?

Kısaca kara kutular da hasar görebilmektedir. Uçaklar düşmeye karşı hazırlanmaktan daha çok düşmemek için tasarlanmaya çalışılmaktadır. Uçaklar genellikle iniş ve kalkış sıralarında düşüş ihtimali yüksek iken havadayken düşüş ihtimali düşüktür. 2 motorlu hatta 4 motorlu uçakların havada bozulmasına karşın bile uçaklar başarılı bir şekilde piste iniş yapabilir.

Uçuş Korkusu Nasıl Yenilir?

Hiç uçağa binmemişsiniz ve ilk defa uçağa binecekseniz muhtemelen uçuş kaygınız bulunacaktır. Aslında bakacak olursak bu gayet doğal bir şeydir. Çünkü ilk defa bir aracı deneyeceksiniz ve normalden farklı olarak karada değil havada olacaksınız.

Ancak sizin yaşadığınız uçuş korkusu değil aslında bir fobi olarak karşımıza geliyor. Çünkü korku olabilmesi için bir tehdidin olması gerekmektedir. Fakat uçak oldukça güvenli olduğundan dolayı pek de tehdit içermiyor.

Eğer bir uçuş fobiniz varsa psikiyatrist ya da psikoloğa giderek bu durumu çözebilirsiniz. Hatta bazı insanlar uçuş simülatörlerine katılarak gerçek bir yolculuk yapıyor ve uçuş korkularını yenebiliyor. Ayrıca hava yollarının uçuş korkusunu yenmeniz açısından eğitimleri de bulunmaktadır.



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