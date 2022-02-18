Microsoft Office'e Alternatif Olarak Kullanabileceğiniz Ücretsiz Programlar

Microsoft Office benzeri program seti olarak ne kullanabilirim? Bu sorudan yola çıkarak bir arada topladığımız ücretsiz ofis programları, masaüstü ve mobil ortamda yazma ve grafik oluşturma, tablo oluşturma, düzenleme ve paylaşma ihtiyaçlarınızı ziyadesiyle karşılayabilecek programlardan oluşuyor.

Buradaki ofis yazılım setlerinin yazılım sektörünün devi konumundaki Microsoft'un ofis yazılım paketi kadar kapsamlı olmasa da temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Microsoft Word, Excel ve PowerPoint masaüstü, mobil ve hatta web versiyonu sürekli olarak geliştiriliyor. Dolayısıyla bu programlar özellik bakımından her geçen gün çok daha zengin hale geliyor.

Ne var ki bu programları ücretsiz olarak belli bir süre kullanabiliyoruz. Bu sürenin sonunda onlara veda etmekten başka bir çaremiz kalmıyor.

1 aydan fazla deneme sürümü sunan kampanyaları atlarsak Microsoft Office legal yazılım kullanmayı tercih eden ancak fiyatlandırmasına sıcak bakmayan kullanıcılara hitap etmiyor. Siz de bu kullanıcılardan biri olduğunuzu düşünüyorsanız bedava ofis programları sunan yazılım paketi önerilerimize göz atabilirsiniz.

Microsoft Office Gibi Ücretsiz Ofis Programları

OpenOffice

LibreOffice

Google Docs (Google Dokümanlar)

FreeOffice

Microsoft Office Online

Listede toplamda 5 hizmet yer alıyor. Bunlardan biri, Google'ın indirmeden kullanılabilen Dokümanlar ve Tablolar gibi hizmetleridir. Diğeri ise Microsoft Office programlarının ücretsiz web versiyonudur. Geriye kalanlar ise açık kaynak kodlu, gönüllü olarak geliştirilmiş ofis yazılım paketleridir.

Gelin, listede yer alan programları daha detaylı bir şekilde inceleyelim.

1. OpenOffice

Açık kaynak ofis programı olarak karşımıza çıkan OpenOffice, beraberinde dört programla geliyor. Yazı işleriniz için kullanabileceğiniz Writer, hesaplama işlerinde yardımcınız Calc, sunum hazırlarken ihtiyacınız olacak Impress ve veri tabanı yönetim aracı diyebileceğimiz Base OpenOffice’i yüklediğinizde kullanabileceğiniz programlar arasındadır.

Microsoft Office programı ile oluşturulmuş dosyalar üzerinde de çalışma yapmaya izin veren ücretsiz ofis programı eklentileriyle de farklılık yaratıyor.

2. LibreOffice

Microsoft Office'in ücretsiz alternatifi denilince akla gelen ilk isimlerden OpenOffice’e destek veren bir grup tarafından geliştirilen LibreOffice’de OpenOffice programlarının hepsini aynı adla bulabilirsiniz. “Peki farkı nedir?” diye soracak olursanız LibreOffice uyumluluk konusunda daha başarılı ve sürekli güncelleniyor.

3. Google Docs (Google Dokümanlar)

Günü sürekli yazı yazarak geçirdiğiniz bir işiniz varsa Google Docs Türkçe adıyla Google Dokümanlar tercih edebileceğiniz en iyi uygulama diyebilirim. Gmail hesabınıza giriş yaparak kullanabileceğiniz Word benzeri uygulamasıyla belge oluşturma, düzenleme, dokümanlar üzerinde iş arkadaşlarınızla ortak çalışma yapma, dokümanlarınızı parolayla koruma şansına sahipsiniz.

Microsoft Word’de oluşturulmuş belgeleri içe aktarıp düzenlemeniz de mümkün. Google Dokümanlar’ın en güzel yanı ise web tarayıcı ve mobil cihazlar üzerinden kullanılabilmesi ve belgelerin iki platform arasında senkronize olması.

4. FreeOffice

Tüm Microsoft dosya türleriyle tamamen uyumludur.

Bilgisayarda fazla yer kaplamıyor.

PowerPoint, Word, Excel'e alternatif sunuyor.

Türkçe dil desteğine sahiptir.

Eski bilgisayarlarda donma sorunu yaşatmıyor.

Softmaker FreeOffice de OpenOffice ve LibreOffice kadar etkili bir ofis programı. Bünyesinde TextMaker (Word), PlanMaker (Excel) ve Presentation (PowerPoint) programlarını içeriyor.

FreeOffice ücretsiz olarak kullanılabilse de yükleme esnasında e-posta adresi girmeyi zorunlu tutuyor. Belirtilen adrese lisans gönderiliyor, yüklemede de lisansın girilmesi şart koşuluyor.

5. Microsoft Office Online

İlginç gelebilir ancak Microsoft Office’in web tarayıcıda kullanılabilir ücretsiz sürümü de yer alıyor. Masaüstünde kullandığımız Word, Excel ve PowerPoint’in temel özelliklerini içeren diğer bir deyişle masaüstünde sık kullandığınız araçları görebileceğiniz ücretsiz sürüm, program kurulumunu ortadan kaldırıyor.

Office Online, bulut tabanlı çalıştığından çalışmalarınız otomatik olarak kaydediliyor ve dilediğiniz bir bilgisayardan belgelerinize, tablolarınıza, sunumlarınıza ulaşabiliyorsunuz.