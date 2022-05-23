Microsoft Teams, Zoom alternatifi programlar arasında. Microsoft Teams ile uzaktan eğitim, canlı ders, toplantı, görüntülü konuşma ve fazlası yapılabiliyor.

Volkan Yılmaz - 2 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Microsoft Teams, uzaktan eğitim ve çalışma süresince popülerliliği artan video konferans programı Zoom alternatifi programlar arasında. Microsoft'un iş kullanıcılarını hedeflediği program günümüzde eğitim amaçlı da kullanılıyor. Uzaktan eğitim döneminde online canlı ders yapmak zorunda kalan eğitimciler tarafından da kullanılan Microsoft Teams, Zoom gibi cihaz ve platform bağımsız çalışıyor. Microsoft Teams, web tarayıcılar, mobil cihazlar (Android ve iOS), masaüstü (Windows ve Mac) için ücretsiz indirilebilir. Yukarıdaki Microsoft Teams İndir butonuna tıklayarak Microsoft'un iletişim programını ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Microsoft Teams İndir

Microsoft Teams uygulaması, uzaktan toplantı veya eğitim amacıyla kullanabileceğiniz bir platform olarak öne çıkıyor.

Uzaktan eğitim programları nda okuyan öğrencilerin aşina olduğu Microsoft Teams platformu, sadece bu amaçla değil uzakta olan ve bir araya gelmesi zor olan ekiplerin de toplantılarını gerçekleştirebilmelerini sağlıyor. Sohbet, toplantılar ve arama gibi amaçlarla kullanabileceğiniz uygulamada konferans aramaları yapabiliyor veya yazışabiliyorsunuz.

Bir sunum veya slaytı konferans görüşmesinde yer alan kullanıcılara eşzamanlı olarak gösterebileceğiniz Microsoft Teams uygulamasında 10 veya 10000 kişiden oluşan ekipler halinde toplantı yapabilirsiniz. Eğitmenlerin öğrencilere ödevler verebildiği, yoklama alabildiği ve dilerse dersin kaydını alarak öğrencilerle paylaşabildiği platform ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri

Dosya paylaşımı

Konferans görüşmeleri

Ödevler, yoklama vb. araçlar

Mesajlaşma özelliği

Ekip oluşturabilme

Microsoft Teams Nedir?

Microsoft Teams, Microsoft Office 365 Suite'in bir parçası olan, online iletişim ve ekip iş birliği aracıdır. Çoğunlukla uzaktan çalışanlar tarafından video konferans için kullanılsa da yapabileceği tek şey değildir. Teams şu konularda size yardımcı olabilir:

Belirli görevler veya ekipler için özel kanallar oluşturun.

Sesli ve görüntülü toplantıları kaydedin.

Detaylı açıklamalar için ekranınızı ekip üyeleriyle kolayca paylaşın.

Komut kutucuğunu kullanarak arşivlerde hızlı bir şekilde arama yapın.

Microsoft Teams Nasıl Kullanılır?

Microsoft Teams gibi bir uzaktan iletişim aracı kullanmak, ekibinizin yüzlerce km uzakta olsalar bile bağlantıda kalmalarını sağlamak açısından çok önemlidir. Ancak araca aşina değilseniz bu zor olabilir. Ancak endişelenmeyin! Teams'i doğru şekilde kullanmak için bu basit adım adım rehberi takip edin. Masaüstü ve mobil platformlarda izlemeniz gereken adımları şu şekilde ele alacağız?

Microsoft Teams'e nasıl başlanır? Ekipler ve kanallar nasıl oluşturulur? Video konferans nasıl ayarlanır? Toplantılar nasıl planlanır?

Microsoft Teams Hesap Açma/Oluşturma

Masaüstü için; Microsoft Teams web sayfasına gidin ve ekranın sağ üst köşesindeki profil simgesine tıklayın. Yeni bir hesap oluşturmak için Oturum Aç sayfasında Bir Tane Oluştur bağlantısına tıklayın. Hesap Oluştur penceresinde e-posta adresinizi girin ve İleri butonuna tıklayın. Şifre oluşturmak için ekrandaki talimatları izleyin ve sonraki sayfalarda istenen bilgileri girin. Tüm bilgileri girdikten ve e-posta adresinizi doğruladıktan sonra Teams web uygulamasını kullanmaya başlamak için Microsoft Teams ana sayfasını açın.

Mobil için; Akıllı telefonunuzda Microsoft hesabı oluşturmak için uygulamayı indirin ve aynı talimalatları izleyin.

Microsoft Teams Yükle

Masaüstü için; Microsoft Teams masaüstü uygulamasını indirmek için Microsoft Teams web sayfasına gidin ve ekranın üst kısmındaki Teams İndir butonuna tıklayın. Sisteminize bağlı olarak MacOS veya Windows için indirme bağlantı sayfasına gitmek için Masaüstü İçin İndir butonuna tıklayın. Bu link Teams İndir olarak görünecektir. İndirilen dosyayı açın ve Microsoft Teams'i yüklemek için belirtilen talimatları izleyin.

Mobil için; Microsoft Teams uygulamasını iOS App Store veya Android Google Play Store'dan indirin. Yüklendikten sonra uygulamayı açın ve Microsoft Teams'i kullanmaya başlamak için Microsoft hesabınızda oturum açın.

Microsoft Teams Ekip Oluşturma

Microsoft Teams'de bir Ekip, genellikle tüm organizasyondan oluşan, birlikte çalışan bir grup insandır. Microsoft Teams'de ekip oluşturmak için şu adımları takip edin;

Masaüstü için; Microsoft Teams uygulamasını açın ve soldaki Ekipler (Teams) kenar çubuğunun altındaki "Bir ekibe katılın veya bir ekip oluşturun" seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ekranda "Takım oluştur" butonuna tıklayın. Sıfırdan bir ekip oluşturabilir veya mevcut Office 365 grubu veya ekibinden oluşturabilirsiniz. Kimlerin bu ekibin parçası olacağını seçin. Özel, Genel, Organizasyon Çapında seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Oluşturmak istediğiniz ekip türünü seçtikten sonra bir isim verin; Pazarlama, Sosyal Medya gibi ve ardından Oluştur butonuna tıklayın. Yeni ekibiniz Teams uygulamasında sol kenar çubuğunda görünecektir. Ekibe üye eklemek için ekip adının yanındaki üç noktaya tıklayın ve Üye ekle'yi seçin. Eklemek istediğiniz üyelerin adlarını girin.

Mobil için; Microsoft Teams uygulamasını açın. Ekranın altındaki Ekipler simgesine, ardından sağ üstteki "İki kişi ve artı işareti" simgesine dokunun. Ekipleri yöneteceğiniz sayfaya gideceksiniz. Yeni ekibinizi oluşturmak için bir isim verin, bir açıklama ekleyin ve gizlilik ayarlarını yapın. Ekibi oluşturduktan sonra üç noktalı "Diğer seçenekler"e dokunun ve "Üye ekle"yi seçin. Eklemek için ekip üyelerinizin adlarını girin. Aynı anda kişi grupları / birden fazla kişi eklemek için masaüstü veya web uygulamasını kullanmanız gerekir.

Microsoft Teams Kanal Oluşturma

Masaüstü için; Bir ekip oluşturduğunuza göre artık bir kanal ekleme zamanı. Microsoft Teams, varsayılan olarak tüm ekip üyeleri için genel bir kanal oluşturur. Ek kanallar oluşturmak şu adımları izleyin; Yeni bir kanal oluşturmak için istediğiniz Ekibin yanındaki üç noktaya tıklayın ve Kanal ekle seçeneğine tıklayın. Açılır pencere çıktığında yeni bir kanal seçebilir, bir kanal açıklaması ekleyebilir, her ekip üyesine veya yalnızca birkaç üyeye erişim izni vermek için gizlilik ayarlarını değiştirebilir, Ekle butonuna tıklayarak kanalı oluşturabilirsiniz.

Mobil için; Mobil uygulamada altta Ekipler simgesine tıklayın. Kanala eklemek istediğiniz ekip için üç noktaya dokunun ve ardından "Seçenekleri yönet"e tıklayın. Yeni bir kanal oluşturmaya başlamak için Ekle +'ya tıklayın. Kanal için bir isim ve dilerseniz bir açıklama ekleyin. Standart bir kanal oluşturmak için Bitti'ye dokunmanız yeterlidir. Özel bir kanal oluşturmak için, Gizlilik'e dokunup Özel'i seçmeniz gerekir. Özel kanal oluşturmayı seçerseniz "Üye ekle" ekranı otomatik olarak açılır. Bu aşamada üye ekleyebilir veya bu adımı atlayıp daha sonra üye ekleyebilirsiniz.

Microsoft Teams Video Konferans Nasıl Yapılır?

Microsoft Teams ile video konferans son derece basittir. Video konferans nasıl yapılır? adım adım gösterilmiştir;

Masaüstü için; Microsoft Teams uygulamasını açın ve video konferans yapmak istediğiniz ekibe/kanala gidin. Oluştur kutucuğunun altındaki küçük kamera simgesine tıklayın. Dilerseniz görüntülü konuşma konusu ekleyebilirsiniz. Ardından başlamak için "Şimdi toplan" butonuna tıklayın. Çıkan görüntülü konuşma ekranında, kameranızı ve mikrofonunuzu açıp kapatmak için araç çubuğunu kullanabilir ayrıca görüşmeye katılan herkesle ekranınızı paylaşabilirsiniz.

Mobil için; Microsoft Teams mobil uygulamasını açın ve video konferansı başlatmak istediğiniz sohbete gidin. Seçilen sohbette görüntülü aramayı başlatmak için "Görüntülü konuşma"ya dokunun. Katılımcılar masaüstü veya akıllı telefonlarından yanıt verebilir.

Microsoft Teams Toplantı Nasıl Yapılır?

Herkesin katılması gereken önemli toplantıları önceden planlamak en iyisidir. Bu şekilde insanlar toplantı için programlarını ayarlayabilir, takvimlerine ekleyebilir. Microsoft Teams'de toplantıları şu şekilde planlayabilirsiniz:

Masaüstü için; Oluştur kutucuğunun altındaki "Bir Toplantı Planla" (takvim simgesi) öğesini seçin. Sol bölmede Takvim'e gidin ve sağ üstteki Yeni toplantı'ya tıklayın. Takvimde bir zaman aralığı seçtikten sonra size yardımcı olacak bir form açılacaktır. Toplantı için bir başlık ekleyin, katılımcıları davet edin ve diğer detayları ekleyin. Planlama Asistanı herkesin uygunluk durumunu kontrol etmenize yardımcı olur. İşlemi tamamlamak için Kaydet'e basın. Otomatik olarak her katılımcının Outlook gelen kutusuna bir davet gönderilecektir.

Mobil için; Uygulamanın alt kısmında Takvim'e dokunun ve sağ üstteki "Bir toplantı planlayın"a gidin. İhtiyacınız olan kişileri davet etmek için Katılımcı ekle'ye dokunun. Toplantının başlangıç ve bitiş zamanını ayarlayın, bir açıklama da girin. Teams toplantınızı planlamayı bitirmek için Bitti'ye dokunun.