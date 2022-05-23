Microsoft Teams
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Microsoft Corporation
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Ücretsiz olarak kullanılan Microsoft Teams uygulaması ile saatlerce görüntülü sohbetler edebileceksiniz.
Hem bilgisayar hem de mobil platformda kullanıcılara ücretsiz olarak videolu konuşma fırsatı veren Microsoft Teams indir günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Türkçe dil desteğine sahip olarak mobil ve bilgisayar platformunda kullanılan başarılı uygulama, web platformunda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Windows, Mac, Android, iOS ve Web platformunda milyonlara hizmet sunan Microsoft Teams indir en çok kullanıcısına da Windows platformunda sahip. Basit kullanımı ile saniyeler içerisinde video konferansı yapma fırsatı veren uygulama, güvenilir yapısı ile dikkat çekiyor. Görüntülü sohbetleri uçtan uca şifreleyen Microsoft Teams ücretsiz indir kullanıcı kitlesini artırmaya devam ediyor.
Microsoft Teams Özellikleri
- Ücretsiz,
- Basit kullanım,
- Türkçe dil desteği,
- Sınırsız video konferansı yapma,
- Toplantı ortamı,
- HD kalitesinde görüntü,
- Android, iOS, Web, Windows ve Mac sürümler,
- Düzenli güncellemeler,
- Güvenilir yapı,
Mobil ve bilgisayar platformunda düzenli olarak güncellemeler alan Microsoft Teams gün geçtikçe kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Kullanıcılara sınırsız bir şekilde videolu sohbetler etme imkanı veren uygulama, güvenilir yapısı ile kullanıcılardan tam puan alıyor. İnternet bağlantısının olduğu her yerde kolay bir şekilde kullanılan sohbet uygulaması, sade tasarımı ve şık yapısı ile kullanıcı kitlesini etkiliyor. Kullanıcılara basit bir deneyim sunan uygulama, ülkemizde ve dünya da oldukça popüler bir konumda yer alıyor.
Tamamen ücretsiz olarak kullanılan Microsoft Teams indir, günümüzde iş dünyası tarafından titizlikle kullanılıyor. Grup sohbetleri yapmaya da olanak tanıyan başarılı uygulama, kullanıcılara saatlerce görüntülü sohbet etme imkanı veriyor.
Microsoft Teams İndir
Tüm platformlarda ücretsiz olarak yayınlanan Microsoft Teams ayda bir aldığı güncellemeler ile yepyeni özelliklere erişmeye devam ediyor. Türkçe dil desteğine ek olarak farklı dil desteklerine de sahip olan başarılı uygulama günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Uygulamayı hemen indirip görüntülü sohbetlere katılabilirsiniz.
Microsoft Teams
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,184
- Üretici Microsoft Corporation
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Kalabalık bir ekibiniz varsa ve çeşitli projeler üzerinde çalışıyorsanız, Microsoft Teams uygulaması ile anlık sohbet edebilir ve dosya paylaşabilirsiniz.
Microsoft Teams uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan ekibinizle iletişim kurabilir ve paylaşım yapabilirsiniz. Günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan microsoft teams apk, özellikle iş dünyası tarafından kullanılıyor. Microsoft team apk indir ile kullanıcılar diledikleri kadar görüntülü toplantılar yapabilecek, ücretsiz olarak yazıyabilecek ve dosya alışverişi yapabilecekler. Tamamen ücretsiz olarak Android, iOS, Windows, Mac ve Web platformunda kullanılan başarılı görüntlü görüşme uygulaması, Türkçe dil desteğine de sahip. Başarılı grafikleri ile kullanıcılara kusursuz bir deneyim sunan microsoft teams apk indir, anlık sohbet yapmak için kullanılıyor.
Microsoft Teams APK Özellikleri
- Ücretsiz,
- Görüntülü sohbet,
- Yazışmalı sohbet,
- Basit arayüz,
- Sade tema,
- Türkçe dil seçeneği,
- Düzenli güncellemeler,
- Android, iOS, Windows, Mac ve Web sürümler,
- Sınırsız,
Sohbet tabanlı bir ekip uygulaması olan Microsoft Teams, kalabalık bir ekiple çalışan kullanıcıların işlerini daha kolay şekilde yönetebilmelerini sağlıyor. Anlık sohbet ile ekip üyelerinizle iletişim kurabileceğiniz uygulamada birçok dosya ve belgeyi de gönderebilmeniz mümkün hale geliyor. Hareket halindeyken bile dosyalar üzerinde çalışma yapabilmenize imkan tanıyan Microsoft Teams uygulamasında, sohbetler içinde arama da yapabiliyorsunuz. Basit ve kullanışlı yapısı ile milyonlara hitap eden uygulama, düzenli güncellemeler ile yeni özellikleri kullanıcılarına sunuyor. Görüntülü sohbetin yanı sıra yazışarak da sohbet etme fırsatı veren uygulama milyonlara hitap etmeye devam ediyor.
İsim veya e-posta ile arama yaparak kişileri bulabileceğiniz Microsoft Teams uygulamasında biri sizden bahsettiğinde veya mesaj aldığınızda anlık bildirimler de alabiliyorsunuz. Önemli konuşmaları kaydetme, birden fazla adımlı kimlik doğrulaması gibi faydalı özellikler sunan Microsoft Teams uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Microsoft Team APK İndir
Hem mobil hem de bilgisayar platformunda milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan microsoft teams apk ücretsiz olarak kullanılmaya devam ediliyor. Yıllardır düzenli güncellemeler ile sürekli yepyeni özellikleri kullanıcıların karşısına çıkaran uygulama Türkçe dil desteği sayesinde ülkemizde de geniş bir kitle tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Dileyen kullanıcılar uygulamayı Windows, Mac, Web, Android ve iOS platformunda indirip kullanmaya başlayabilirler.
Microsoft Teams
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 491
- DOSYA BOYUTU 161.50 MB
- Üretici Microsoft Corporation
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Microsoft Teams uygulamasıyla ekibinizle kolayca dosya alışverişi yapabilir ve projelerinizi yönetebilirsiniz.
Microsoft Teams uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan ekibinizle haberleşebilir ve hareket halindeyken belgeleri düzenleyebilirsiniz.
Kalabalık bir ekibiniz varsa ve sürekli iletişim halinde olmanız gerekiyorsa, dışarıdayken de işinizi yönetebileceğiniz Microsoft Teams uygulamasıyla tanışın. Sohbet tabanlı olarak çalışan ve ekip üyelerinizle anlık sohbet ile iletişim kurarken aynı zamanda belge ve dosya gönderimi yapabileceğiniz Microsoft Teams uygulaması, oldukça pratik bir uygulama olarak öne çıkıyor.
Ekibinizle yaptığınız konuşmalarda kolayca arama yapabileceğiniz Microsoft Teams uygulamasında, sizden bahsedildiğinde veya bir mesaj geldiğinde anlık bildirimler de alabilirsiniz. Sizin için önemli olan konuşmaları kaydetme, belgeleri düzenleme, çok faktörlü kimlik doğrulaması gibi özellikler sunan Microsoft Teams uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Uygulama özellikleri
- Sohbetlerde arama yapabilme
- Anlık bildirimler
- Dosya ve belge gönderme
- Çok faktörlü kimlik doğrulaması
- Konuşmaları kaydedebilme
- Belgeleri düzenleyebilme
Microsoft Teams
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 15,590
- Üretici Microsoft Corporation
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Microsoft Teams, Zoom alternatifi programlar arasında. Microsoft Teams ile uzaktan eğitim, canlı ders, toplantı, görüntülü konuşma ve fazlası yapılabiliyor.
Microsoft Teams, uzaktan eğitim ve çalışma süresince popülerliliği artan video konferans programı Zoom alternatifi programlar arasında. Microsoft'un iş kullanıcılarını hedeflediği program günümüzde eğitim amaçlı da kullanılıyor. Uzaktan eğitim döneminde online canlı ders yapmak zorunda kalan eğitimciler tarafından da kullanılan Microsoft Teams, Zoom gibi cihaz ve platform bağımsız çalışıyor. Microsoft Teams, web tarayıcılar, mobil cihazlar (Android ve iOS), masaüstü (Windows ve Mac) için ücretsiz indirilebilir. Yukarıdaki Microsoft Teams İndir butonuna tıklayarak Microsoft'un iletişim programını ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Microsoft Teams İndir
Microsoft Teams uygulaması, uzaktan toplantı veya eğitim amacıyla kullanabileceğiniz bir platform olarak öne çıkıyor.
Uzaktan eğitim programlarında okuyan öğrencilerin aşina olduğu Microsoft Teams platformu, sadece bu amaçla değil uzakta olan ve bir araya gelmesi zor olan ekiplerin de toplantılarını gerçekleştirebilmelerini sağlıyor. Sohbet, toplantılar ve arama gibi amaçlarla kullanabileceğiniz uygulamada konferans aramaları yapabiliyor veya yazışabiliyorsunuz.
Bir sunum veya slaytı konferans görüşmesinde yer alan kullanıcılara eşzamanlı olarak gösterebileceğiniz Microsoft Teams uygulamasında 10 veya 10000 kişiden oluşan ekipler halinde toplantı yapabilirsiniz. Eğitmenlerin öğrencilere ödevler verebildiği, yoklama alabildiği ve dilerse dersin kaydını alarak öğrencilerle paylaşabildiği platform ücretsiz olarak sunuluyor.
Uygulama özellikleri
- Dosya paylaşımı
- Konferans görüşmeleri
- Ödevler, yoklama vb. araçlar
- Mesajlaşma özelliği
- Ekip oluşturabilme
Microsoft Teams Nedir?
Microsoft Teams, Microsoft Office 365 Suite'in bir parçası olan, online iletişim ve ekip iş birliği aracıdır. Çoğunlukla uzaktan çalışanlar tarafından video konferans için kullanılsa da yapabileceği tek şey değildir. Teams şu konularda size yardımcı olabilir:
- Belirli görevler veya ekipler için özel kanallar oluşturun.
- Sesli ve görüntülü toplantıları kaydedin.
- Detaylı açıklamalar için ekranınızı ekip üyeleriyle kolayca paylaşın.
- Komut kutucuğunu kullanarak arşivlerde hızlı bir şekilde arama yapın.
Microsoft Teams Nasıl Kullanılır?
Microsoft Teams gibi bir uzaktan iletişim aracı kullanmak, ekibinizin yüzlerce km uzakta olsalar bile bağlantıda kalmalarını sağlamak açısından çok önemlidir. Ancak araca aşina değilseniz bu zor olabilir. Ancak endişelenmeyin! Teams'i doğru şekilde kullanmak için bu basit adım adım rehberi takip edin. Masaüstü ve mobil platformlarda izlemeniz gereken adımları şu şekilde ele alacağız?
- Microsoft Teams'e nasıl başlanır?
- Ekipler ve kanallar nasıl oluşturulur?
- Video konferans nasıl ayarlanır?
- Toplantılar nasıl planlanır?
Microsoft Teams Hesap Açma/Oluşturma
Masaüstü için; Microsoft Teams web sayfasına gidin ve ekranın sağ üst köşesindeki profil simgesine tıklayın. Yeni bir hesap oluşturmak için Oturum Aç sayfasında Bir Tane Oluştur bağlantısına tıklayın. Hesap Oluştur penceresinde e-posta adresinizi girin ve İleri butonuna tıklayın. Şifre oluşturmak için ekrandaki talimatları izleyin ve sonraki sayfalarda istenen bilgileri girin. Tüm bilgileri girdikten ve e-posta adresinizi doğruladıktan sonra Teams web uygulamasını kullanmaya başlamak için Microsoft Teams ana sayfasını açın.
Mobil için; Akıllı telefonunuzda Microsoft hesabı oluşturmak için uygulamayı indirin ve aynı talimalatları izleyin.
Microsoft Teams Yükle
Masaüstü için; Microsoft Teams masaüstü uygulamasını indirmek için Microsoft Teams web sayfasına gidin ve ekranın üst kısmındaki Teams İndir butonuna tıklayın. Sisteminize bağlı olarak MacOS veya Windows için indirme bağlantı sayfasına gitmek için Masaüstü İçin İndir butonuna tıklayın. Bu link Teams İndir olarak görünecektir. İndirilen dosyayı açın ve Microsoft Teams'i yüklemek için belirtilen talimatları izleyin.
Mobil için; Microsoft Teams uygulamasını iOS App Store veya Android Google Play Store'dan indirin. Yüklendikten sonra uygulamayı açın ve Microsoft Teams'i kullanmaya başlamak için Microsoft hesabınızda oturum açın.
Microsoft Teams Ekip Oluşturma
Microsoft Teams'de bir Ekip, genellikle tüm organizasyondan oluşan, birlikte çalışan bir grup insandır. Microsoft Teams'de ekip oluşturmak için şu adımları takip edin;
Masaüstü için; Microsoft Teams uygulamasını açın ve soldaki Ekipler (Teams) kenar çubuğunun altındaki "Bir ekibe katılın veya bir ekip oluşturun" seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ekranda "Takım oluştur" butonuna tıklayın. Sıfırdan bir ekip oluşturabilir veya mevcut Office 365 grubu veya ekibinden oluşturabilirsiniz. Kimlerin bu ekibin parçası olacağını seçin. Özel, Genel, Organizasyon Çapında seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Oluşturmak istediğiniz ekip türünü seçtikten sonra bir isim verin; Pazarlama, Sosyal Medya gibi ve ardından Oluştur butonuna tıklayın. Yeni ekibiniz Teams uygulamasında sol kenar çubuğunda görünecektir. Ekibe üye eklemek için ekip adının yanındaki üç noktaya tıklayın ve Üye ekle'yi seçin. Eklemek istediğiniz üyelerin adlarını girin.
Mobil için; Microsoft Teams uygulamasını açın. Ekranın altındaki Ekipler simgesine, ardından sağ üstteki "İki kişi ve artı işareti" simgesine dokunun. Ekipleri yöneteceğiniz sayfaya gideceksiniz. Yeni ekibinizi oluşturmak için bir isim verin, bir açıklama ekleyin ve gizlilik ayarlarını yapın. Ekibi oluşturduktan sonra üç noktalı "Diğer seçenekler"e dokunun ve "Üye ekle"yi seçin. Eklemek için ekip üyelerinizin adlarını girin. Aynı anda kişi grupları / birden fazla kişi eklemek için masaüstü veya web uygulamasını kullanmanız gerekir.
Microsoft Teams Kanal Oluşturma
Masaüstü için; Bir ekip oluşturduğunuza göre artık bir kanal ekleme zamanı. Microsoft Teams, varsayılan olarak tüm ekip üyeleri için genel bir kanal oluşturur. Ek kanallar oluşturmak şu adımları izleyin; Yeni bir kanal oluşturmak için istediğiniz Ekibin yanındaki üç noktaya tıklayın ve Kanal ekle seçeneğine tıklayın. Açılır pencere çıktığında yeni bir kanal seçebilir, bir kanal açıklaması ekleyebilir, her ekip üyesine veya yalnızca birkaç üyeye erişim izni vermek için gizlilik ayarlarını değiştirebilir, Ekle butonuna tıklayarak kanalı oluşturabilirsiniz.
Mobil için; Mobil uygulamada altta Ekipler simgesine tıklayın. Kanala eklemek istediğiniz ekip için üç noktaya dokunun ve ardından "Seçenekleri yönet"e tıklayın. Yeni bir kanal oluşturmaya başlamak için Ekle +'ya tıklayın. Kanal için bir isim ve dilerseniz bir açıklama ekleyin. Standart bir kanal oluşturmak için Bitti'ye dokunmanız yeterlidir. Özel bir kanal oluşturmak için, Gizlilik'e dokunup Özel'i seçmeniz gerekir. Özel kanal oluşturmayı seçerseniz "Üye ekle" ekranı otomatik olarak açılır. Bu aşamada üye ekleyebilir veya bu adımı atlayıp daha sonra üye ekleyebilirsiniz.
Microsoft Teams Video Konferans Nasıl Yapılır?
Microsoft Teams ile video konferans son derece basittir. Video konferans nasıl yapılır? adım adım gösterilmiştir;
Masaüstü için; Microsoft Teams uygulamasını açın ve video konferans yapmak istediğiniz ekibe/kanala gidin. Oluştur kutucuğunun altındaki küçük kamera simgesine tıklayın. Dilerseniz görüntülü konuşma konusu ekleyebilirsiniz. Ardından başlamak için "Şimdi toplan" butonuna tıklayın. Çıkan görüntülü konuşma ekranında, kameranızı ve mikrofonunuzu açıp kapatmak için araç çubuğunu kullanabilir ayrıca görüşmeye katılan herkesle ekranınızı paylaşabilirsiniz.
Mobil için; Microsoft Teams mobil uygulamasını açın ve video konferansı başlatmak istediğiniz sohbete gidin. Seçilen sohbette görüntülü aramayı başlatmak için "Görüntülü konuşma"ya dokunun. Katılımcılar masaüstü veya akıllı telefonlarından yanıt verebilir.
Microsoft Teams Toplantı Nasıl Yapılır?
Herkesin katılması gereken önemli toplantıları önceden planlamak en iyisidir. Bu şekilde insanlar toplantı için programlarını ayarlayabilir, takvimlerine ekleyebilir. Microsoft Teams'de toplantıları şu şekilde planlayabilirsiniz:
Masaüstü için; Oluştur kutucuğunun altındaki "Bir Toplantı Planla" (takvim simgesi) öğesini seçin. Sol bölmede Takvim'e gidin ve sağ üstteki Yeni toplantı'ya tıklayın. Takvimde bir zaman aralığı seçtikten sonra size yardımcı olacak bir form açılacaktır. Toplantı için bir başlık ekleyin, katılımcıları davet edin ve diğer detayları ekleyin. Planlama Asistanı herkesin uygunluk durumunu kontrol etmenize yardımcı olur. İşlemi tamamlamak için Kaydet'e basın. Otomatik olarak her katılımcının Outlook gelen kutusuna bir davet gönderilecektir.
Mobil için; Uygulamanın alt kısmında Takvim'e dokunun ve sağ üstteki "Bir toplantı planlayın"a gidin. İhtiyacınız olan kişileri davet etmek için Katılımcı ekle'ye dokunun. Toplantının başlangıç ve bitiş zamanını ayarlayın, bir açıklama da girin. Teams toplantınızı planlamayı bitirmek için Bitti'ye dokunun.