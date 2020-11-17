Zoom Toplantı Durdurma Özelliği Kazanıyor!

Şirketin bir blog yazısında yapmış olduğu açıklamaya göre video konferans uygulamasındaki toplantılar artık geçici olarak durdurulabilecek ve böylece toplantının kurucusu rahatsız edici kişileri toplantıdan atabilecek. İşte Zoom toplantı durdurma özelliğinin bilinen tüm ayrıntıları!

Zoom Toplantı Durdurma Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Zoom, blogunda yayımladığı açıklamada, “Rahatsız edici katılımcıları toplantıdan atmak ve Zoom’a bildirmek için bu hafta sonu iki yeni güvenlik özelliği yayımladı. Ayrıca toplantıların kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamanıza yardımcı olmak için sizinle yeni araçla ilgili birkaç bilgi paylaşmak istedik” ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgını başında görüntülü görüşme uygulaması Zoom’un kullanım oranında artış meydana gelirken bilgisayar korsanları ve diğer kötü niyetli kişiler, video konferans uygulamasında başlatılan toplantılara sızmanın bazı yollarını keşfettiler. Bu tür saldırılar o kadar yaygın olarak görülmeye başlandı ki toplantılara sızma işlemi “zoombing” olarak bilinen bir işlem haline geldi. Video konferans uygulamalarındaki toplantılara karşı düzenlenen saldırılar uzun bir süre devam etmiş olsa da Zoom’un yeni güvenlik araçları sayesinde toplantınızı durdurabilir, kötü niyetli katılımcıları rapor edebilir ve o kişileri toplantıdan atabilirsiniz.

Bir toplantıyı askıya almak için toplantının devam ettiği sıralarda güvenlik simgesine tıklamak ve “Katılımcı Etkinliklerini Askıya Al” seçeneğine tıklamak yeterli olacak. Bu eylem dizisi takip edildiğinde tüm video, ses, sohbet, ekran paylaşımı ve benzeri faaliyetler geçici olarak durdurulacak ve katılımcılar sanki toplantı sona ermiş gibi hiçbir eylemde bulunamayacak. Toplantıyı başlatan kişi, bu seçeneği kullandıktan sonra “Zoombomber” olarak adlandırılan insanları toplantısından büyük bir kolaylıkla atabilecek ve Zoom’un güvenlik ekibini konu ile ilgili bilgilendirebilecek.

Görüntüşü konuşma uygulaması, yeni özelliğin ücretsiz ve ücretli abonelik paketine sahip insanlar dahil olmak üzere tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Şirket ayrıca bu özelliğin MacOS, Windows ve Linux işletim sistemlerinde de kullanılabileceğini belirtti.

Zoom, pandemi sırasında kullanıcı sayısındaki büyük artıştan sonra ortaya çıkan güvenlik ve gizlilik sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalarınızı hız kesmeden sürdürüyor. Siz video konferans uygulamasının bu tür sorunları gidermek için aldığı önlemler hakkında neler düşünüyorsunuz? Konu hakkında tüm görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.