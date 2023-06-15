Minecraft Fener Yapımı Rehberi

Minecraft fener yapımı rehberiyle sahip olacağınız eşya sayesinde karanlık ortamları kolayca aydınlatabilir ve bulunduğunuz ortamda nelerin yer aldığını rahatlıkla görebilirsiniz. Peki, popüler oyunda feneri yapmak için hangi malzemeler gerekiyor?

Açık dünya oyununda fener yapmak için cam, Nether Yıldızı ve Obsidyen olmak üzere üç farklı malzeme yeterlidir. Dolayısıyla yapım aşamasına geçmeden önce söz konusu malzemeleri elde etmeniz gerekiyor.

Minecraft Fener Yapımı Adımları

Çalışma masasını açın.

Ortadaki kutucuğa Nether Yıldızı'nı ekleyin.

Alttaki üç kutucuğa Obsidyen'leri yerleştirin.

Geriye kalan kutucuklara camları ekleyin.

Sağ kısımda fener çıkacak.

Feneri envantere taşıyın.

Gelişmiş craft sistemine sahip olan Minecraft'ta yatak yapımı dahil olmak üzere çeşitli eşyalar oluşturabilirsiniz. Birden fazla nesneyi birleştirerek elde edebileceğiniz eşyalar arasında fener de bulunuyor. Peki, Minecraft'ta fener nasıl yapılır?

Yapıma geçmeden önce bir adet Nerher Yıldızı'na, üç adet Obsidyen'e ve 5 adet cama ihtiyaç olduğunu belirtmek gerekiyor. Eğer yeterli miktarda söz konusu malzemelere sahipseniz üretim aşamasına geçin.

Oyunda fener yapabilmek için öncelikle çalışma masasını açın. Eğer çalışma masasına sahip değilseniz envanteri açın ve hemen ardından Üretim kısmındaki kutucuklara dört adet odun ekleyin. Bunu yaptığınızda tahta elde edeceksiniz.

Üretim bölümündeki kutucuklara bu kez tahtaları yerleştirin. Tahtaları yerleştirdiğiniz takdirde çalışma masasına sahip olacaksınız. Çalışma masasının ortasındaki kutucuğa Nether Yıldızı'nı ekleyin. Bir sonraki adımda altta yer alan üç kutucuğa Obsidyen'leri yerleştirmeniz gerekiyor.

Obisdyen'leri yerleştirdikten sonra boşta olan kutucuklara camları ekleyin. Söz konusu malzemeleri kutucuklara eklediğiniz takdirde sağ tarafta fener çıkacak. Mouse aracılığıyla feneri envanterinize taşıyın. Böylelikle popüler yapımda bir adet fenere sahip olacaksınız.

Eğer oyunda daha fazla fenere sahip olmak istiyorsanız Nether Yıldızı, Obsidyen ve cam malzemeleri ile her defasında aynı adımları uygulamanız gerekiyor.

Minecraft'ta Fener Nasıl Yakılır?

Yıllardır tüm dünyada popülerliğini sürdürmeyi başaran Minecraft'ta fener yakmak için aydınlatmak istediğiniz yere söz konusu eşyayı yerleştirmeniz yeterlidir. Bunu yaptığınızda otomatik olarak ortam aydınlanacaktır.

Bu yazıda milyonlarca oyuncu tarafından oynanan açık dünya oyununda fenerin nasıl yapıldığını ve nasıl kullanıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak fener yapabilirsiniz.