Minecraft Yatak Yapımı Rehberi

Minecraft yatak yapımı rehberiyle envantere dahil edebileceğiniz eşya, oyun saatinin ileri alınmasını sağlar. Dolayısıyla oyuna yeni başlayanlar için oldukça önemlidir. Peki, popüler video oyununda yatak yapmak için hangi malzemelere sahip olmak gerekiyor?

Gelişmiş craft sistemiyle dikkat çeken Minecraft'ta maden fırını yapımı dahil olmak üzere pek çok eşyalar elde edebilmeniz mümkün. Oluşturabileceğiniz eşyalar arasında yatak da bulunuyor. Peki, Minecraft'ta yatak nasıl yapılır?

Hayal gücünün sınırlarının zorlanmasını sağlayan oyunda yatak yapabilmek için öncelikle envanterinizde üçer adet beyaz yün ve meşe tahtası olması gerekiyor. Bu malzemeleri elde ettikten sonra aşağıda yer alan adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz.

Minecraft Yatak Yapımı Adımları

Çalışma masasını açın.

Ortadaki üç kutucuğa beyaz yünleri ekleyin.

Alttaki kutucuklara meşe tahtaları yerleştirin.

Yatağı envantere ekleyin.

Yıllardır tüm dünyada popülerliğini sürdürerek büyük bir başarının altına imza atan video oyununda yatak yapabilmek için gerekli olan yün ve meşe tahtalarını koyunlardan ve meşe ağaçlarından elde edebilirsiniz. Eğer bu malzemelere sahipseniz yapım aşamasına geçebilirsiniz.

İlk olarak çalışma masasını açın. Eğer bir çalışma masasına sahip değilseniz envanteri görüntüleyin ve açılan penceredeki "Üretim" kısmına dört adet odun yerleştirin. Söz konusu işlemi yaptığınız takdirde dört adet tahtaya sahip olacaksınız.

Tahtaları envanter bölümüne taşıyın. Tahtaları "Üretim" kısmındaki kutucuklara ekleyin. Böylelikle çalışma masası elde edebilirsiniz. Çalışma masasını açtıktan sonra orta kısımdaki kutucuklara beyaz yünler ekleyin.

Çalışma masasının alttaki üç kutucuğa meşe tahtalarını yerleştirin. Bu iki malzemeyi söz konusu kutucuklara eklemeniz durumunda sağ tarafta yatak çıkacak. Yatağı envantere taşıyın. Daha sonra istediğiniz yere yatağı konumlandırın.

Minecraft Yün Rengini Değiştirme

Çalışma masasını açın.

Sol üst köşedeki kutucuğa boya ekleyin.

Üst kısımdaki kutucuğa yün yerleştirin.

Yatağın farklı renkte olmasını istiyorsanız beyaz yerine başka bir renkteki yün de kullanabilirsiniz. Bunun için çalışma masasını açın ve sol üst köşedeki kutucuğa bir boya ekleyin. Boyanın yanındaki kutucuğa ise yün yerleştirin. Sağ tarafta farklı renkte yün çıkacak.

Bu rehberde dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Minecraft isimli video oyununda saatin ileri alınmasını sağlayan yatağın yapımı için hangi malzemelerin gerekli olduğunu ve bu malzemelerin nasıl kullanılacağını açıkladık.