Minecraft Havai Fişek Yapımı Rehberi

Minecraft havai fişek yapımı rehberiyle elde edeceğiniz ürün sayesinde oyun içerisinde gökyüzünde görsel şölene tanık olabilirsiniz. Bu yazıda oyuncuların eğlenceli zaman geçirmesine olanak tanıyan havai fişeklerin elde edilebilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık.

Yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran oyunda gelişmiş bir craft sistemi bulunuyor. Yalnızca birkaç nesneyi birleştirerek Minecraft'ta zayıflık iksiri yapabilir, havai fişek elde edebilir, dürbüne sahip olabilir ve dahasını yapabilirsiniz.

Eğer oyunda havai fişekler atmak istiyorsanız boya, barut, kâğıt ve Havai Fişek Yıldızı'na ihtiyacınız var. Peki, bu malzemeleri kullanarak söz konusu işlem nasıl yapılır? Bu sorunun yanıtını için aşağıdaki rehbere göz atabilirsiniz.

Minecraft Havai Fişek Yapımı Adımları

Çalışma Masası'nı açın.

Boyayı üst kutucuğa yerleştirin.

Boyanın altına barut ekleyin.

Havai Fişek Yıldızı elde edeceksiniz.

Havai Fişek Yıldızı'nı envantere ekleyin.

Alttaki kutucuğa kâğıt ekleyin.

Kâğıdın üzerine barut yerleştirin.

En üstteki kutucuğa Havai Fişek Yıldızı ekleyin.

Havai fişek elde etmiş olacaksınız.

Yıllar önce çıkmış olmasına rağmen günümüzde çok fazla sayıda oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen oyunda havai fişek yapmak için ilk olarak Çalışma Masası'nı açmanız gerekiyor. Çalışma Masası'nda çeşitli kutucuklar göreceksiniz.

Üstteki kutucuğa boyayı yerleştirin. Havai fişeğin hangi renkte olmasını istiyorsanız o boyayı kullanın. Örneğin kırmızı havai fişek için kırmızı boya kullanmanız gerekiyor. Bir sonraki adımda boyanın altına barut ekleyin. Bu iki adımı uyguladığınız takdirde Havai Fişek Yıldızı elde etmiş olacaksınız.

Havai Fişek Yıldızı'nı envantere ekledikten sonra Çalışma Masası'nın alttaki kutucuğuna kâğıt eklemeniz gerekiyor. Kâğıdın üzerinde bulunan kutucuğa barut, barutun üzerindeki kutucuğa ise Havai Fişek yıldızı ekleyin. Bunları yaptığınızda sağ tarafta havai fişek çıkacaktır. Havai fişeği envanterinize dahil edin.

Minecraft Havai Fişek Nasıl Kullanılır?

Oyunda havai fişekler çok kolay bir şekilde kullanılıyor. Minecraft'ta havai fişek atmak için ilk olarak karakterin elinde havai fişek olması gerekiyor. Bu durumdayken mouse'a sağ tıkladığınız takdirde havai fişek atılacaktır.

Bu yazıda tüm dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan video oyununda havai fişeklerin nasıl yapıldığını ve nasıl kullanıldığını açıkladık.