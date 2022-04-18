Minecraft Item Kodları Nasıl Yazılır?

Minecraft'ta yer alan yüzlerce farklı eşyayı yani orijinal adıyla “Item”ı oyunun kendi içerisindeki uğraşlarımızla elde etmek oldukça zor. Zira bu eşyaların pek çoğu uzun denemeler ve maceralar sonucunda elde edilebiliyorlar ve her oyuncu bu kadar sabırlı değil diyebilirim. Minecraft item kodları sayesinde bu sorunun üstesinden gelebiliyor ve istediğiniz eşyaya istediğiniz an kavuşabiliyorsunuz. Ancak Minecraft eşya kodlarından faydalanabilmek için Minecraft 1.8 ve daha üzeri bir sürüme sahip olmanız gerektiğini unutmayın. Zira 1.8 sürümü öncesindeki ve sonrasındaki item kodu sistemi farklı çalışıyor ve bu rehberimizde sizlere bu yazının yazıldığı tarihlerde en son sürüm olanın özelliklerine göre item kodlarını girmeyi göstereceğiz.

Minecraft Item Kodları Yazma Nasıl Yapılır?

Minecraft, kendiniz için veya diğer oyuncu öğelerine erişmek için kullanımı kolay bir komutla yüklü olarak gelir. Ne yazık ki, bu komut yalnızca PC'de ve Pocket Edition'da çalışır, konsollar desteklenmez. Tek yapmanız gereken /give <Player> <Item> <Amount> komutunu girmek. Bu komutu kullanmanın daha ayrıntılı bir dökümü için, doğrudan tam bir kılavuza atlamak için aşağı kaydırın. Öncelikle oyunumuzda hileleri etkinleştirmemiz gerekiyor. Bu, tek oyunculu ve çok oyunculu modda farklı şekilde yapılır.

Tek oyunculuda, dünyanızı oluşturmadan önce Hileleri Etkinleştir seçeneğini işaretlediğinizden emin olmanız gerekir. Çok oyunculu bir sunucuda oynuyorsanız, komutu kullanmak için genellikle yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. Bununla ilgili yardım için, yönetici erişimini ayarlamak üzere oyun sunucusu yöneticinizle iletişime geçin. Artık uygun ayrıcalıklara sahip olduğunuza göre, kendiniz ve başkaları için eşya üretmeye başlayabilirsiniz. Komuta biraz daha detaylı bakalım.

/give <Player> <Item> <Amount> - Belirtilen öğeyi, girilen oyuncunun envanterine gönderir.

<Player> – eşyaları vermek istediğiniz oyuncunun kullanıcı adı. Öğeyi kendinize veriyorsanız, bu alana @p yazmanız yeterlidir.

<Item> – istediğiniz öğeyi bulmak için aşağıdaki tabloyu kullanın ve bu alana 1.13 kimliğinizi kopyalayın. 1.13'ten önceki bir sürümü çalıştırıyorsanız, Eski Kimliği veya Adı kullanmanız gerekir.

<Amount> – ortaya çıkarmak istediğiniz öğenin miktarı.

Örnek: Oyuncuya “LegoEmmet11” bir komut bloğu vermek istediğinizi varsayalım. Bunu yapmak için şu komutu kullanın: /give LegoEmmet11 minecraft:command_block 1

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