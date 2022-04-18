Minecraft Item Kodları Nasıl Yazılır?

Minecraft item kodları ya da diğer adıyla Minecraft eşya kodlarını yazarak istediğiniz her item'a kolayca ulaşın. İşinize yarayacaj tüm item kodlarına erişin!

Minecraft Item Kodları Nasıl Yazılır?
Yiğit Ekim Demir
Yiğit Ekim Demir -

Minecraft'ta yer alan yüzlerce farklı eşyayı yani orijinal adıyla “Itemı oyunun kendi içerisindeki uğraşlarımızla elde etmek oldukça zor. Zira bu eşyaların pek çoğu uzun denemeler ve maceralar sonucunda elde edilebiliyorlar ve her oyuncu bu kadar sabırlı değil diyebilirim. Minecraft item kodları sayesinde bu sorunun üstesinden gelebiliyor ve istediğiniz eşyaya istediğiniz an kavuşabiliyorsunuz. Ancak Minecraft eşya kodlarından faydalanabilmek için Minecraft 1.8 ve daha üzeri bir sürüme sahip olmanız gerektiğini unutmayın. Zira 1.8 sürümü öncesindeki ve sonrasındaki item kodu sistemi farklı çalışıyor ve bu rehberimizde sizlere bu yazının yazıldığı tarihlerde en son sürüm olanın özelliklerine göre item kodlarını girmeyi göstereceğiz. 

 

Minecraft Item Kodları Yazma Nasıl Yapılır?

 

Minecraft, kendiniz için veya diğer oyuncu öğelerine erişmek için kullanımı kolay bir komutla yüklü olarak gelir. Ne yazık ki, bu komut yalnızca PC'de ve Pocket Edition'da çalışır, konsollar desteklenmez. Tek yapmanız gereken /give <Player> <Item> <Amount> komutunu girmek. Bu komutu kullanmanın daha ayrıntılı bir dökümü için, doğrudan tam bir kılavuza atlamak için aşağı kaydırın. Öncelikle oyunumuzda hileleri etkinleştirmemiz gerekiyor. Bu, tek oyunculu ve çok oyunculu modda farklı şekilde yapılır.

Tek oyunculuda, dünyanızı oluşturmadan önce Hileleri Etkinleştir seçeneğini işaretlediğinizden emin olmanız gerekir. Çok oyunculu bir sunucuda oynuyorsanız, komutu kullanmak için genellikle yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. Bununla ilgili yardım için, yönetici erişimini ayarlamak üzere oyun sunucusu yöneticinizle iletişime geçin. Artık uygun ayrıcalıklara sahip olduğunuza göre, kendiniz ve başkaları için eşya üretmeye başlayabilirsiniz. Komuta biraz daha detaylı bakalım.

/give <Player> <Item> <Amount> - Belirtilen öğeyi, girilen oyuncunun envanterine gönderir.

<Player> – eşyaları vermek istediğiniz oyuncunun kullanıcı adı. Öğeyi kendinize veriyorsanız, bu alana @p yazmanız yeterlidir.
<Item> – istediğiniz öğeyi bulmak için aşağıdaki tabloyu kullanın ve bu alana 1.13 kimliğinizi kopyalayın. 1.13'ten önceki bir sürümü çalıştırıyorsanız, Eski Kimliği veya Adı kullanmanız gerekir.
<Amount> – ortaya çıkarmak istediğiniz öğenin miktarı.

Örnek: Oyuncuya “LegoEmmet11” bir komut bloğu vermek istediğinizi varsayalım. Bunu yapmak için şu komutu kullanın: /give LegoEmmet11 minecraft:command_block 1

Wait Music Disc minecraft:music_disc_wait minecraft:record_wait 2267
Record 11 Music Disc minecraft:music_disc_11 minecraft:record_11 2266
Ward Music Disc minecraft:music_disc_ward minecraft:record_ward 2265
Strad Music Disc minecraft:music_disc_strad minecraft:record_strad 2264
Stal Music Disc minecraft:music_disc_stal minecraft:record_stal 2263
Mellohi Music Disc minecraft:music_disc_mellohi minecraft:record_mellohi 2262
Mall Music Disc minecraft:music_disc_mall minecraft:record_mall 2261
Far Music Disc minecraft:music_disc_far minecraft:record_far 2260
Chirp Music Disc minecraft:music_disc_chirp minecraft:record_chirp 2259
Blocks Music Disc minecraft:music_disc_blocks minecraft:record_blocks 2258
Cat Music Disc minecraft:music_disc_cat minecraft:record_cat 2257
Record 13 Music Disc minecraft:music_disc_13 minecraft:record_13 2256
Iron Nugget minecraft:iron_nugget minecraft:iron_nugget 452
Shulker Shell minecraft:shulker_shell minecraft:shulker_shell 450
Totem of Undying minecraft:totem_of_undying minecraft:totem_of_undying 449
Dark Oak Boat minecraft:dark_oak_boat minecraft:dark_oak_boat 448
Acacia Boat minecraft:acacia_boat minecraft:acacia_boat 447
Spruce Boat minecraft:jungle_boat minecraft:jungle_boat 446
Birch Boat minecraft:birch_boat minecraft:birch_boat 445
Spruce Boat minecraft:spruce_boat minecraft:spruce_boat 444
Elytra minecraft:elytra minecraft:elytra 443
Shield minecraft:shield minecraft:shield 442
Lingering Potion minecraft:lingering_potion minecraft:lingering_potion 441
Tipped Arrow minecraft:tipped_arrow minecraft:tipped_arrow 440
Spectral Arrow minecraft:spectral_arrow minecraft:spectral_arrow 439
Splash Potion minecraft:splash_potion minecraft:splash_potion 438
Dragon's Breath minecraft:dragon_breath minecraft:dragon_breath 437
Beetroot Soup minecraft:beetroot_soup minecraft:beetroot_soup 436
Beetroot Seeds minecraft:beetroot_seeds minecraft:beetroot_seeds 435
Beetroot minecraft:beetroot minecraft:beetroot 434
Popped Chorus Fruit minecraft:popped_chorus_fruit minecraft:chorus_fruit_popped 433
Chorus Fruit minecraft:chorus_fruit minecraft:chorus_fruit 432
Dark Oak Door minecraft:spruce_door minecraft:spruce_door 431
Acacia Door minecraft:spruce_door minecraft:spruce_door 430
Jungle Door minecraft:spruce_door minecraft:spruce_door 429
Birch Door minecraft:birch_door minecraft:birch_door 428
Spruce Door minecraft:spruce_door minecraft:spruce_door 427
White Banner minecraft:white_banner minecraft:banner 425:15:00
Orange Banner minecraft:orange_banner minecraft:banner 425:14:00
Magenta Banner minecraft:magenta_banner minecraft:banner 425:13:00
Light Blue Banner minecraft:light_blue_banner minecraft:banner 425:12:00
Yellow Banner minecraft:yellow_banner minecraft:banner 425:11:00
Lime Banner minecraft:lime_banner minecraft:banner 425:10:00
Pink Banner minecraft:pink_banner minecraft:banner 425:9
Gray Banner minecraft:gray_banner minecraft:banner 425:8
Light Gray Banner minecraft:light_gray_banner minecraft:banner 425:7
Cyan Banner minecraft:cyan_banner minecraft:banner 425:6
Purple Banner minecraft:purple_banner minecraft:banner 425:5
Blue Banner minecraft:blue_banner minecraft:banner 425:4
Brown Banner minecraft:brown_banner minecraft:banner 425:3
Green Banner minecraft:green_banner minecraft:banner 425:2
Red Banner minecraft:red_banner minecraft:banner 425:1
Black Banner minecraft:black_banner minecraft:banner 425
Cooked Mutton minecraft:cooked_mutton minecraft:cooked_mutton 424
Raw Mutton minecraft:mutton minecraft:mutton 423
Minecart with Command Block minecraft:command_block_minecart minecraft:command_block_minecart 422
Name Tag minecraft:name_tag minecraft:name_tag 421
Lead minecraft:lead minecraft:lead 420
Diamond Horse Armor minecraft:diamond_horse_armor minecraft:diamond_horse_armor 419
Golden Horse Armor minecraft:golden_horse_armor minecraft:golden_horse_armor 418
Iron Horse Armor minecraft:iron_horse_armor minecraft:iron_horse_armor 417
Armor Stand minecraft:armor_stand minecraft:armor_stand 416
Rabbit Hide minecraft:rabbit_hide minecraft:rabbit_hide 415
Rabbit's Foot minecraft:rabbit_foot minecraft:rabbit_foot 414
Rabbit Stew minecraft:rabbit_stew minecraft:rabbit_stew 413
Cooked Rabbit minecraft:cooked_rabbit minecraft:cooked_rabbit 412
Raw Rabbit minecraft:rabbit minecraft:rabbit 411
Prismarine Crystals minecraft:prismarine_crystals minecraft:prismarine_crystals 410
Prismarine Shard minecraft:prismarine_shard minecraft:prismarine_shard 409
Minecart with Hopper minecraft:hopper_minecart minecraft:hopper_minecart 408
Minecart with TNT minecraft:tnt_minecart minecraft:tnt_minecart 407
Nether Quartz minecraft:quartz minecraft:quartz 406
Nether Brick Item minecraft:nether_brick minecraft:netherbrick 405
Redstone Comparator minecraft:comparator minecraft:redstone_comparator 404
Enchanted Book minecraft:enchanted_book minecraft:enchanted_book 403
Firework Star minecraft:firework_star minecraft:firework_charge 402
Firework Rocket minecraft:firework_rocket minecraft:fireworks 401
Pumpkin Pie minecraft:pumpkin_pie minecraft:pumpkin_pie 400
Nether Star minecraft:nether_star minecraft:nether_star 399
Carrot on a Stick minecraft:carrot_on_a_stick minecraft:carrot_on_a_stick 398
Dragon Wall Head minecraft:dragon_wall_head    
Dragon Mob Head minecraft:dragon_head minecraft:skull 397:5
Creeper Wall Head minecraft:creeper_wall_head    
Creeper Mob Head minecraft:creeper_head minecraft:skull 397:4
Human Wall Head minecraft:player_wall_head    
Human Head minecraft:player_head minecraft:skull 397:3
Zombie Wall Head minecraft:zombie_wall_head    
Zombie Mob Head minecraft:zombie_head minecraft:skull 397:2
Wither Wall Skull minecraft:wither_skeleton_wall_skull    
Wither Mob Head minecraft:wither_skeleton_skull minecraft:skull 397:1
Skeleton Wall Skull minecraft:skeleton_wall_skull    
Skeleton Mob Head minecraft:skeleton_skull minecraft:skull 397
Golden Carrot minecraft:golden_carrot minecraft:golden_carrot 396
Empty Map minecraft:map minecraft:map 395
Poisonous Potato minecraft:poisonous_potato minecraft:poisonous_potato 394
Baked Potato minecraft:baked_potato minecraft:baked_potato 393
Sea Pickle minecraft:sea_pickle    
Potato minecraft:potato minecraft:potato 392
Carrot minecraft:carrot minecraft:carrot 391
Flower Pot minecraft:flower_pot minecraft:flower_pot 390

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