Minecraft Maden Fırını Yapımı Rehberi

Minecraft maden fırını yapımı rehberiyle envantere ekleyebileceğiniz eşya sayesinde oyunda demir ve altın gibi cevherleri eritmenin yanı sıra yemek de pişirebilirsiniz. Bu yazıda söz konusu eşyanın elde edilebilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık.

Birden fazla nesneyi birleştirerek yeni ürünler elde etmenize imkân tanıyan Minecraft'ta havai fişek yapımı, zayıflık iksiri gibi ürünlerin yanı sıra maden fırını da yapabilmeniz mümkün. Havai fişek eğlenceli zaman geçirmenizi sağlarken maden fırını ise hem cevherleri eritebilmenizi hem de yemek yapabilmenizi sağlıyor.

Söz konusu oyunda maden fırınına ihtiyaç duyuyorsanız 5 adet demir külçesi, 1 adet fırın ve 3 adet düzgün taşa sahip olmanız gerekiyor. Gerekli olan malzemeleri topladıktan sonra yapım aşamasına geçebilirsiniz. Bunun için aşağıda yer alan adımları sırasıyla uygulamanız yeterlidir.

Minecraft Maden Fırını Yapımı Adımları

Çalışma masasını açın.

Ortadaki kutucuğa fırın ekleyin.

Alttaki üç kutucuğa düzgün taşları yerleştirin.

Diğer kutucuklara demir külçelerini ekleyin.

Sağ taraftan maden fırını envantere taşıyın.

Oyuncuların uzun saatler boyunca keyifli zaman geçirmesine olanak tanıyan Minecraft isimli video oyununda maden fırınına sahip olmak için gerekli malzemeleri elde ettikten sonra çalışma masasını açın. Çalışma masasını görüntüledikten sonra ilk olarak ortadaki kutucuğa bir fırın yerleştirin.

Envanterinizde yer alan düzgün taşları çalışma masasının alt kısmında konumlanan üç kutucuğa ekleyin. Boşta kalan kutucuklara ise demir külçeleri yerleştirin. Söz konusu malzemeleri ekledikten sonra sağ tarafta bir adet maden fırını çıkacak. Bu ürünü envanterinize taşıyın.

Minecraft Çalışma Masası Nasıl Yapılır?

Envanteri açın.

Sağ üst köşede "Üretim" kısmındaki kutucuklara 4 adet odun ekleyin.

Sağ tarafta tahta dört adet tahta çıkacak.

Tahtaları envantere taşıyın.

Tahtaları "Üretim" kısmındaki kutucuklara yerleştirin.

Çalışma masasını envantere taşıyın.

Oyunda çalışma masası yapabilmek için öncelikle dört adet tahtaya ihtiyacınız var. Ağaçları keserek odun elde edebilirsiniz. Elde ettiğiniz odunları envanterin sağ üst köşesinde bulunan "Üretim" bölümündeki kutucuklara yerleştirdiğinizde tahtalara sahip olabilirsiniz. Tahtaları "Üretim" kısmına eklediğinizde ise çalışma masası elde edebilirsiniz.

Bu rehberde popüler video oyununda maden fırını ve çalışma masası için hangi malzemelerin gerektiğini ve bu ürünlerin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu ürünleri kolayca elde edebilirsiniz.