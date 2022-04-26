Mobil Telefonuzdan Parti Verin! İşte Android için En İyi Karaoke Uygulamaları

Karaoke partisi kadar eğlenceli çok az şey var ve şimdi en iyi karaoke uygulamalarından bazılarında evinizden hiç çıkmadan arkadaşlarınızla dışarı çıkmanın tüm eğlencesini yaşayabilirsiniz. Sizin ve arkadaşlarınız için karaoke yapmak için en iyi şarkı söyleme uygulamalarının bir listesini derledik. İşte Android için en iyi karaoke uygulamaları!

Android için En İyi Karaoke Uygulamaları Neler?

Karaoke Sing & Record

Yokee

Red Karaoke

SingPlay

Midifun Karaoke

Karaoke Online

Karaoke Sing & Record

Karaoke Sing & Record, YouTube üzerinde seçeceğiniz şarkılar eşliğinde Karaoke yapmanızı sağlayan ücretsiz ve eğlenceli bir Android uygulamasıdır. Ücretsiz olarak sunulan uygulamanın aynı zamanda iOS versiyonu da bulunuyor. Eğer daha önce hiç karaoke yapmadıysanız, utanmanıza çekinmenize hiç gerek yok. Sesim kötü, güzel şarkı söyleyemiyorum gibi bahaneleri de bu uygulama malesef kabul etmiyor.

Uygulamayı indirdikten sonra karaoke yapacağınız şarkıları seçebilir, yaptığınız karaokeleri kayıt ederek arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. Güzel bir sese sahipseniz bol bol karaoke yaparka arkadaşlarınız ile paylaşmanızı öneririm. Bu sayede arkadaşlarınız arasında daha çok sevilebilir ve çok daha fazla popüler olabilirsiniz. Kim bilir belki söylediğiniz şarkılar bir gün birileri tarafından keşfedilerek ünlü bile olabilirsiniz.

Yokee

Şarkılara eşlik etmeyi seviyorsanız ve karaoke yapmak en sevdiğiniz aktivitelerden biriyse, Yokee uygulamasıyla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Arkadaşlarımızla bir araya gelip karaoke yapmak şüphesiz en keyifli aktivitelerden bir tanesi. Evde olduğunuz zamanlarda da bu aktiviteyi gerçekleştirmek isterseniz, Yokee ile bu çok kolay hale geliyor.

YouTube üzerinde video klipler yayınlayan ve sevdiğiniz şarkılara kolayca ulaşabileceğiniz uygulamada, farklı tarzlarda yüzlerce şarkı bulunuyor. Şarkı seçtikten sonra, şarkıya eşlik ederken sesinizi de kaydedebiliyor ve aynı zamanda Normal, En İyi Karışım, Eko, Sahne, Hall ve Komik gibi özel ses efektlerini de kullanabiliyorsunuz.

Red Karaoke

Red Karaoke, Android kullanıcılarının akıllı telefonları ve tabletleri üzerinde kullanabilecekleri çevrimiçi bir karaoke uygulamasıdır. Uygulama yardımıyla tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte söylediğiniz şarkıları Red Karaoke sunucuları üzerine kaydedebilir ve diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Farklı dillerde ve türlerde şarkı sözleriyle senkronize olarak gelen yüzlerce enstrümantal müziği kendiniz seslendirebilir ve kendi hayran kitlenizi yaratabilirsiniz.

Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi adeta bir şarkı söyleme makinesi haline getirecek olan bu uygulamayı şarkı söylemeyi seven tüm kullanıcıların severek kullanacağına eminim. Farklı kaynaklardan alınan birçok karaoke şarkısını bir arada bulabileceğiniz Red Karaoke ile isterseniz türe, şarkıcı adına, şarkı adına veya dile göre arama yapma şansına da sahipsiniz. Tüm bunların dışında şarkılarınızı söyleyip kaydettikten sonra isterseniz farklı ses efektlerini kullanarak kendi şarkılarınızı düzenleme şansını da sizlere sunan uygulama gerçekten çok eğlencelidir.

Dünya genelinde üç milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılan Red Karaoke ailesinde sizler de yerinizi almak istiyorsanız, uygulamayı hemen Android cihazlarınız üzerine indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

SingPlay

SingPlay, Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir karaoke uygulamasıdır. Fakat bu uygulamayı diğer karaoke uygulamalarından farklı yapan bir özellik var, o da kendi cihazınızdaki şarkıları karaokeye dönüştürmesi. Yani uygulama aracılığıyla kendi cihazınız üzerinde bulunan favori şarkılarınızı karaoke şeklinde söyleyip kaydedebiliyor ve kayıtlarınızı arkadaşlarınızla ve bütün dünyayla kolayca paylaşabiliyorsunuz. Uygulamayı kullanırken şarkı indirmenize gerek kalmıyor. Uygulama, şarkılarınızın kalitesini düşürmeden onları karaoke haline dönüştürüyor. Size de eğlenmek kalıyor.

Midifun Karaoke

Midifun Karaoke uygulaması ile karaoke yapmak için çeşitli mekanlara gitmenize gerek kalmadan Android cihazlarınız üzerinden karaoke yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Çevrimdışı bir karaoke uygulaması olan Midifun Karaoke, yüzlerce şarkı arşivini hem indirme hem de dinleme imkanı sunuyor. Şarkı sözlerini de sizlere sunarak, performans esnasında takılmadan şarkı söylemenize imkan tanıyan uygulama, kendi şarkılarınızı da gönderebilmenize olanak sağlıyor. Daha keyifli vakit geçirebilmeniz için bir tahmin oyununu da sizlere sunan uygulamada, sözlerin hangi şarkıda geçtiğini bulmaya çalışabilirsiniz.

Sürekli güncellenen müzik arşiviyle her türden ve dilden enstrümental şarkıyı kullanıcılarına sunmayı hedefleyen Midifun Karaoke uygulamasında kayıt esnasında cihazınızın mikrofonunu hoparlörden çok uzakta tutmamanız tavsiye ediliyor. Yani kulaklıkla kayıt yaparken kalite konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eğer siz de Android cihazlarınız üzerinden karaoke yapmak istiyorsanız, Midifun Karaoke uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Karaoke Online

Karaoke yapmaktan keyif alıyorsanız, Karaoke Online uygulaması ile karaoke barlara gitmenize gerek kalmadan Android cihazlarınız üzerinden bulunduğunuz her yerden karaoke yapabilirsiniz. Oldukça geniş bir müzik arşivi bulunan Karaoke Online uygulaması, sürekli güncellenen veritabanıyla en yeni karaoke şarkılarını sizlere sunuyor.

Sevdiğiniz şarkıları favorilere ekleme, sesle veya metin şeklinde arama yapabilme, video klipler üzerinden karaoke yapabilme gibi pek çok faydalı özellik sunan uygulamada şarkı performanslarınızı yüksek kaliteli olarak kaydedebilmeniz de mümkün hale getirilmiş. Puan özelliği ile arkadaşlarınızla birlikte performanslarınızı değerlendirebileceğiniz Karaoke Online uygulamasında, kaydettiğiniz performanslarınızı da arkadaşlarınızla kolaylıkla paylaşabiliyorsunuz.

Peki siz en iyi karaoke uygulamaları arasından en çok hangisini sevdiniz? Düşüncelerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.