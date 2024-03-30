Modem Kurulumu Nasıl Yapılır? Dikkat Edilmesi Gerekenler!

İnternet bağlantısını evinizde ve iş yerinizdeki Wi-Fi / kablolu ağa dönüştüren cihaz modemdir. Bulunduğunuz mekânda internet olsun istiyorsanız öncelikle bir modem almalısınız.

İnternet sağlayıcınızın önerdiği bir modemi veya kendi istediğiniz başka bir cihazı tercih edebilirsiniz. AirTies, TP-Link, ZyXEL gibi çeşitli markalar çok sayıda cihaz seçeneği sunan başlıca markalardandır.

Peki, modemi aldıktan sonra ne yapacaksınız? İnternet bağlantısını aktifleştirebilmek için modem kurulumunu doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bu yazımızda farklı marka ve internet sağlayıcıları için modem kurulumu yapma konusunda izlemeniz gereken adımları detaylandırıyoruz.

Modemi Kim Kurar?

Türknet, Vodafone D’Smart, Turkcell Superonline, Milenicom ve Türknet gibi çeşitli internet sağlayıcıları kablolu ve kablosuz internet için farklı seçenekler sunuyor. İlk defa yaşam alanına internet bağlatacak olan kullanıcılar bu markaların sunduğu alternatifler arasından kendine uygun olanı seçiyor.

Sonrasında ise ISS tarafından modem kurulumu için görevlendirilen personel evinize gelip kurulumu tamamlıyor. Bazen kullanıcılar ISS’nin önerdiği modemi kullanmak istemiyor ya da belli bir süre internet kullandıktan sonra modemini değiştirmek isteyenler de olabiliyor. İşte, böyle zamanlarda modem kurulumu yapma işlemi için kollarınızı sıvamanız gerekiyor.

Sıfırdan Modem Nasıl Kurulur?

ISS’ler farklı markalara ait modemlerle çalışıyor olsa da genel olarak sıfırdan kurulum yaparken izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

Söz konusu internet ve modeme bağlamak istediğiniz bir cihazdan web tarayıcıya girin.

Link çubuğuna ‘192.168.1.1’ yazın.

Bazı modemlerde bu kısma ‘192.168.2.1’ yazmanız gerekebilir. Deneyerek hangisinin çalıştığını görebilirsiniz.

Açılan ekranda sizden kullanıcı adı ve şifre isteniyor olmalı.

Bu kısımda ISS’ye ait bilgilerle giriş yapıp kolay ve hızlı kurulum menüsüne geçebilirsiniz.

Örneğin, Türktelekom için ‘admin’ kullanıcı adı ve ‘turktelekom’ şifresini girebilirsiniz.

AirTies kurulumunda elinizde bu tarz bilgiler yoksa boş bırakıp ‘tamam’ diyebilirsiniz.

Turktelekom için yine kullanıcı adına ‘admin’ şifreye ise ‘1234’ yazabilirsiniz. ISS’ye bağlı olarak değişen bu bilgileri internette taratıp bulabilirsiniz.

Hızlı kurulum sayfasına ulaştığınızda ISS tarafından belirlenen size özel kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmanız gerekiyor.

Bundan önce ‘İnternet Ayarları’ seçeneğine gidip ‘düzenle’ diyerek şu ayarları oluşturabilirsiniz: VPI:8, VCI:35, Encapsulation: LLC

Modem Kurulumunda Dikkat Etmeniz Gerekenler

Modem kurulumuna başlamadan önce cihazın kablo bağlantılarının doğru bir şekilde yapıldığından emin olmanız gerekir. Bunun için modem üstündeki ışıkları kontrol etmelisiniz.

Elektrik bağlantısı sağlanmışsa güç kaynağı ışığı yanıyor olmalı.

DSL ışığının yanması, modemin kurulacağı hatta internetin olduğunu gösterir.

Bunun yanında ethernet ışığı da yanıyor olmalıdır.

Gerekli kontrolleri sağladıktan sonra eğer varsa modemin içindeki kullanma kılavuzundaki talimatları uygulayarak kurulum yapabilirsiniz.

Yukarıda anlattığımız adımları izleyerek de bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Farklı arayüzlerde bulunan 'ADSL ayarları' 'WAN ayarları' gibi seçeneklerden hızlı kurulum menüsüne geldiğinizde Türkiye için PPPoE ya da PPPoA protokol ayarlarının seçili olduğundan emin olmalısınız.

Şifreleme menüsüne gidip 'WPA2' seçeneğini aktifleştirdiğinizde modem için harf ve rakamlardan oluşan bir şifre belirlemeniz gerekir. Bu şekilde ağ güvenliğini artırabilirsiniz.

Kurulum adımlarını uyguladıktan sonra henüz internet bağlantısı açılmadıysa modemi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.

Sıfırdan modem kurma işlemini bilgisayardan yapmanız şart değil. Dilerseniz telefondan da kolayca modem arayüzüne girip kurulumu tamamlayabilirsiniz.

Tıpkı bilgisayarda olduğu gibi 192.168.1.1 adresine girip gerekli internet ayarlamalarını yaptıktan sonra ağ adı ve şifre değişikliği için SSID, yani kablosuz ağ adı bölümüne bakabilirsiniz.