Monster Pusat Business Pro Mouse & Klavye Özellikleri ve Fiyatı

Monster, farklı kullanım alanlarına uygun olarak tasarladığı, özelleştirilmiş klavye ve mouse seçenekleri ile dikkat çekiyor. Oyun severlerin sıklıkla tercih ettiği markanın ofis çalışanlarına hitap eden serisi ise: Pusat Business Pro.

Bu seride hangi ürünler var? Ofiste üretkenliğinizi artırmanızı sağlayacak klavye ve mouse modellerinin sahip olduğu teknik özellikler neler? Gelin, birlikte bakalım.

Pusat Business Pro Mouse Özellikleri ve Fiyatı

Hafifliği ve sessiz kullanım seçeneği ile öne çıkan fare hem ev hem de ofis kullanımı için tercih ediliyor. Özel tuş takımında yer alan sessiz çalışan tuşlar dikkat dağınıklığı oluşmasının önüne geçiyor.

İstediğiniz zaman çantanıza atıp dışarı çıkabileceğiniz ergonomik ve hafif bir cihaz. Özel tasarımı sayesinde cebinize bile sığabiliyor. Full şarj ile 55 saat kesintisiz kullanım sağlıyor. Kullanmadığınız anlarda ise akıllı güç yönetimi sayesinde otomatik olarak kendisini bekleme moduna alıyor.

Aynı anda farklı cihazlara bağlanabildiği için iki farklı monitörü tek Mouse ile kontrol etmenize imkân tanıyor. Ürün üstünde yer alan ‘bağlantı değiştir’ tuşu ekranlar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmanızı sağlıyor.

Monster’ın kullanışlı Pusat Business Pro Mouse’unun teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Wireless ve Bluetooth ile kablosuz bağlanabilme

Sağ ve sol el ile kullanıma uygun ergonomik tasarım

Aynı anda iki farklı cihaz ile bağlantı kurabilme

Max. 10 metreye kadar kablosuz kullanma imkânı

5.000.000 tıklama

600 mAh kapasiteli şarj edilebilir pil

55 saatlik kullanım süresi

1600 DPI

4 adet tuş

Boyut: 103 x 60,2 x 35 mm

Ağırlık: 75 gram

Fiyatı: 399 TL

Pusat Business Pro Klavye Özellikleri ve Fiyatı

Android, Windows, iOS ve macOS ile uyumlu olan cihaz full şarj ile 100 saatlik kullanım süresi sunuyor. Bu serinin faresinde bulunan akıllı güç yönetimi özelliği klavyede de mevcu Kullanmadığınız zamanlarda klavye de kendisini bekleme moduna alarak enerji tasarrufu yapmanızı sağlıyor.

Metal kasa şık ve zarif görünümünün yanı sıra ergonomik bir kullanım sağlayacak şekilde tasarlanmış. Düşük profil tuşlar ile yazı yazmak keyifli ve konforlu bir hale geliyor.

Dikdörtgen kasanın köşeleri yuvarlatılmış. Tuşlarda da yuvarlak hatlar kullanıldığı için tasarım anlamında bütünlük sağlanmış. Birden fazla cihaza bağlanabilen klavyede bu cihazlar arasında geçiş yapmanızı sağlayan kısayol tuşları bulunuyor. Böylece pratik bir kullanım sunduğunu söyleyebiliriz.

Aydınlatma detayı ise ürüne renk katan en önemli unsur. O anki modunuza, bulunduğunuz ortama ve zevkinize göre 7 farklı aydınlatma seçeneğinden dilediğinizi kullanabilirsiniz.

Cihazın teknik özellikleri ise şu şekilde: