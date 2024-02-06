Monster Pusat Business Pro Mouse & Klavye Özellikleri ve Fiyatı
Monster'ın ofis çalışanlarına özel klavye ve mouse modelleri bu seride birleşiyor. İşte, Pusat Business Pro mouse ve klavyenin özellikleri ve fiyatı!
Monster, farklı kullanım alanlarına uygun olarak tasarladığı, özelleştirilmiş klavye ve mouse seçenekleri ile dikkat çekiyor. Oyun severlerin sıklıkla tercih ettiği markanın ofis çalışanlarına hitap eden serisi ise: Pusat Business Pro.
Bu seride hangi ürünler var? Ofiste üretkenliğinizi artırmanızı sağlayacak klavye ve mouse modellerinin sahip olduğu teknik özellikler neler? Gelin, birlikte bakalım.
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Pusat Business Pro Mouse Özellikleri ve Fiyatı
Hafifliği ve sessiz kullanım seçeneği ile öne çıkan fare hem ev hem de ofis kullanımı için tercih ediliyor. Özel tuş takımında yer alan sessiz çalışan tuşlar dikkat dağınıklığı oluşmasının önüne geçiyor.
İstediğiniz zaman çantanıza atıp dışarı çıkabileceğiniz ergonomik ve hafif bir cihaz. Özel tasarımı sayesinde cebinize bile sığabiliyor. Full şarj ile 55 saat kesintisiz kullanım sağlıyor. Kullanmadığınız anlarda ise akıllı güç yönetimi sayesinde otomatik olarak kendisini bekleme moduna alıyor.
Aynı anda farklı cihazlara bağlanabildiği için iki farklı monitörü tek Mouse ile kontrol etmenize imkân tanıyor. Ürün üstünde yer alan ‘bağlantı değiştir’ tuşu ekranlar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmanızı sağlıyor.
Monster’ın kullanışlı Pusat Business Pro Mouse’unun teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:
- Wireless ve Bluetooth ile kablosuz bağlanabilme
- Sağ ve sol el ile kullanıma uygun ergonomik tasarım
- Aynı anda iki farklı cihaz ile bağlantı kurabilme
- Max. 10 metreye kadar kablosuz kullanma imkânı
- 5.000.000 tıklama
- 600 mAh kapasiteli şarj edilebilir pil
- 55 saatlik kullanım süresi
- 1600 DPI
- 4 adet tuş
- Boyut: 103 x 60,2 x 35 mm
- Ağırlık: 75 gram
- Fiyatı: 399 TL
Pusat Business Pro Klavye Özellikleri ve Fiyatı
Android, Windows, iOS ve macOS ile uyumlu olan cihaz full şarj ile 100 saatlik kullanım süresi sunuyor. Bu serinin faresinde bulunan akıllı güç yönetimi özelliği klavyede de mevcu Kullanmadığınız zamanlarda klavye de kendisini bekleme moduna alarak enerji tasarrufu yapmanızı sağlıyor.
Metal kasa şık ve zarif görünümünün yanı sıra ergonomik bir kullanım sağlayacak şekilde tasarlanmış. Düşük profil tuşlar ile yazı yazmak keyifli ve konforlu bir hale geliyor.
Dikdörtgen kasanın köşeleri yuvarlatılmış. Tuşlarda da yuvarlak hatlar kullanıldığı için tasarım anlamında bütünlük sağlanmış. Birden fazla cihaza bağlanabilen klavyede bu cihazlar arasında geçiş yapmanızı sağlayan kısayol tuşları bulunuyor. Böylece pratik bir kullanım sunduğunu söyleyebiliriz.
Aydınlatma detayı ise ürüne renk katan en önemli unsur. O anki modunuza, bulunduğunuz ortama ve zevkinize göre 7 farklı aydınlatma seçeneğinden dilediğinizi kullanabilirsiniz.
Klavye Tuşları Çalışmıyor Nasıl Düzelir?
“Klavye tuşları nasıl etkinleştirilir?” sorusunun cevabı birçok bilgisayar kullanıcısı tarafından merak ediliyor.
Cihazın teknik özellikleri ise şu şekilde:
- Bluetooth aracılığı ile 2 farklı cihaza eş zamanlı olarak bağlanabilme
- Siyah ve açık gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği
- 7 Renkli arka aydınlatma
- İnce ve hafif tasarım
- Ayrık ve sessiz tuş sistemi
- Açma/ kapama tuşu
- Max. 10 metre kablosuz kullanım
- USB-C şarj
- Bluetooth 5.1 bağlantı desteği
- 2000 mAh batarya
- LED aydınlatma kapalı iken 100 saat, aydınlatma açık iken 55 saat kullanım süresi
- Notebook, Telefon, Tablet, TV ve PC ile kullanılabilir.
- 12 adet multimedya tuşu
- 504 gram ağırlık
- Boyut: 433.1 x 122.8 x 13.1 mm
- Alüminyum kasa
- Fiyatı: 1.599 TL
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