Mortal Kombat 11
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- TOPLAM İNDİRME 8,756
- Üretici Warner Bros.
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Mortal Kombat 11, dövüş oyunudur.
Mortal Kombat 11, NetherRealm tarafından uzun yıllardır tarafından geliştirilmeye devam edilen dövüş oyunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Warner Bros tarafından yayınlanan yapım, bugüne kadar içerdiği vahşet seviyesi ile oyuncuların ilgisini çekmeyi başarmıştı.
Mortal Kombat 11 Özellikleri
- Çarpıcı aksiyon sahneleri,
- Eşsiz dövüş efektleri,
- Birbirinden farklı karakterler,
- 2.5D dövüş sahneleri,
- Zengin içerik,
Unreal Engine 3 ile geliştirilen Mortal Kombat 11, 2.5D dövüş oyunu olarak anılmaktadır. Serinin değişmezleri Fatality ve Brutality hareketleri Mortal Kombat 11 ile geri dönerken, daha önce görmediğimiz Fatal Blow ve Krushing Blow hareketleri oyuna eklenmektedir. Fatal Blow, rakibinize büyük zarar vermenizi sağlayan bir hareket olarak görülmektedir; ancak Fatal Blow hareketinin sadece canınızın yüzde 30 altına inmesi durumunda kullanılabildiği aktarıldı. Mortal Kombat 11 içerisinde yer alan Krushing Blow hareketinin, belirli gereksinimlerin yerine getirilmesi durumunda kullanılabildiği, kendine ait sinematiği bulunduğu söylenenler arasında yerini aldı.
Mortal Kombat 11 ile tanıtılan diğer değişiklik ise Gear sistemi oldu. Daha önce NetherRealm Studio’nun geliştirdiği Injustice 2’de kullanılan Gear sistemi, karakterlere kosmetik olarak değişiklikler katıyordu. Aynı sistemin Mortal Kombat 11 için de kullanılacağı igade edildi. Mortal Kombat 11 içerisinde yer alacak karakterler ise aşağıdaki gibi sıralandı.
Mortal Kombat 11 karakterleri
- Baraka
- Cassie Cage
- D’Vorah
- Erron Black
- Geras
- Jacqui Briggs
- Jade
- Johnny Cage
- Kabal
- Kano
- Kotal Kahn
- Noob Saibot
- Raiden
- SCorpion
- Skarlet
- Sonya Blade
- Sub-Zero
- Shang Tsung
- Shao Kahn
Mortal Kombat 11 sistem gereksinimleri
- MİNİMUM:
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-750, 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz or AMD Ryzen™ 3 1200, 3.1 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce™ GTX 670 or NVIDIA® GeForce™ GTX 1050 / AMD® Radeon™ HD 7950 or AMD® Radeon™ R9 270
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- ÖNERİLEN:
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-2300, 2.8 GHz / AMD FX-6300, 3.5GHz or AMD Ryzen TM 5 1400, 3.2 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce™ GTX 780 or NVIDIA® GeForce™ GTX 1060-6GB / AMD® Radeon™ R9 290 or RX 570
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı