Mortal Kombat 11, dövüş oyunudur.

Ramazan Tugay Kahraman - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mortal Kombat 11, NetherRealm tarafından uzun yıllardır tarafından geliştirilmeye devam edilen dövüş oyunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Warner Bros tarafından yayınlanan yapım, bugüne kadar içerdiği vahşet seviyesi ile oyuncuların ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Mortal Kombat 11 Özellikleri

Çarpıcı aksiyon sahneleri,

Eşsiz dövüş efektleri,

Birbirinden farklı karakterler,

2.5D dövüş sahneleri,

Zengin içerik,

Unreal Engine 3 ile geliştirilen Mortal Kombat 11, 2.5D dövüş oyunu olarak anılmaktadır. Serinin değişmezleri Fatality ve Brutality hareketleri Mortal Kombat 11 ile geri dönerken, daha önce görmediğimiz Fatal Blow ve Krushing Blow hareketleri oyuna eklenmektedir. Fatal Blow, rakibinize büyük zarar vermenizi sağlayan bir hareket olarak görülmektedir; ancak Fatal Blow hareketinin sadece canınızın yüzde 30 altına inmesi durumunda kullanılabildiği aktarıldı. Mortal Kombat 11 içerisinde yer alan Krushing Blow hareketinin, belirli gereksinimlerin yerine getirilmesi durumunda kullanılabildiği, kendine ait sinematiği bulunduğu söylenenler arasında yerini aldı.

Mortal Kombat 11 ile tanıtılan diğer değişiklik ise Gear sistemi oldu. Daha önce NetherRealm Studio’nun geliştirdiği Injustice 2’de kullanılan Gear sistemi, karakterlere kosmetik olarak değişiklikler katıyordu. Aynı sistemin Mortal Kombat 11 için de kullanılacağı igade edildi. Mortal Kombat 11 içerisinde yer alacak karakterler ise aşağıdaki gibi sıralandı.

Mortal Kombat 11 karakterleri

Baraka

Cassie Cage

D’Vorah

Erron Black

Geras

Jacqui Briggs

Jade

Johnny Cage

Kabal

Kano

Kotal Kahn

Noob Saibot

Raiden

SCorpion

Skarlet

Sonya Blade

Sub-Zero

Shang Tsung

Shao Kahn

Mortal Kombat 11 sistem gereksinimleri

MİNİMUM: İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-750, 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz or AMD Ryzen™ 3 1200, 3.1 GHz Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce™ GTX 670 or NVIDIA® GeForce™ GTX 1050 / AMD® Radeon™ HD 7950 or AMD® Radeon™ R9 270 DirectX: Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

