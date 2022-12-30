Gamer Mouse Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günümüzde artık her bilgisayar bileşeninin bir “gamer” versiyonu bulunmakta. Gamer kulaklık, gamer klavye, gamer koltuk… Bu liste uzar gider. Gamer ürünleri arasında oldukça önemli bir rolü olan mouselar oyun deneyiminizi oldukça değiştirebilecek bir bileşendir.

İyi bir gamer mouse sizi oyunda bir adım öne geçirebilir. Peki siz gamer mouse satın alırken hangi kriterlere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İlk kez gamer mouse alacaklara ya da mevcut ürününden memnun olmayıp yenisini almak isteyenlere tavsiyelerimiz aşağıda listelenmiştir.

Gamer Mouse Alırken Bilinmesi Gerekenler

Tuş atamaları

Yazılım desteği

Oynanış tarzı

DPI değeri

Ağırlık ve genel boyutlar

Bağlantı şekli

Işıklandırma seçenekleri

Tuş Atamaları

Bir gamer mouse’u diğerlerinden ayıran en önemli parametre atanabilir tuşlardır. Atanabilir tuşların adedi de oldukça önemlidir. sol tık, sağ tık, ortadaki tekerlek haricinde bir gamer mouseda bunların haricinde en az 2 tane daha tuş olmalıdır. Bu tuşlar baş parmağın olduğu bölgede de olabilir, tekerlek çevresinde de yer alabilir.

Mouse üzerindeki atanabilir tuşlar, klavyede erişmesi zor olan ya da sık kullanılabilecek tuşların yerine kullanılabilir. Örneğin bir FPS oyununda kör edici bomba ve el bombası atmak için mouse üzerindeki tuşları kullanabilirsiniz. Bir MMORPG oyuncusu da klavyede ulaşması zor olan tuşları (örneğin 5,6,7,8 gibi tuşlar) mouse üzerindeki tuşlara atayarak oyunda daha konforlu bir skill rotasyonu (yetenek kullanma sırası) yakalayabilir.

Yazılım Desteği

Pek çok gamer ürününün kendine has yazılımları olur. Diğer gamer ürünleriniz ile senkronize çalışabilen ürünler vardır ve bu özelliği aktif etmek için yazılıma ihtiyaç duyarsınız. Ayrıca ürünün mevcut pek çok özelliğini kullanabilmek için bu yazılıma ihtiyaç vardır. Tuş atama, RGB ışıklandırmanın renk değiştirmesi, kişiselleştirilmiş özelliklerin kaydedilmesi gibi pek çok şey bu yazılımlar sayesinde gerçekleşir. Razer’ın Synapse’ı, Logitech’in G Hub’ı buna örnektir.

Oynanış Tarzı

Eğer spesifik bir oyun tarzını benimsediyseniz ya da ağırlıklı olarak bir oyun türünü daha fazla oynuyorsanız mouse seçiminizde dikkat edeceğiniz parametlereler değişebilir. Yine bir MMORPG oyuncusu ile FPS oyuncusunu karşılaştıralım. MMORPG oyuncusu mouse’unda daha fazla atanabilir tuş olmasını isteyebilir. Çeşitli tuş kombinasyonlarını tek bir tuş ile yapmak isteyebilir. (macro) Dolayısıyla eğer bir MMORPG oyuncusuysanız ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha fazla atanabilir tuşu olan gamer mouse’u tercih edebilirsiniz.

Bir FPS oyuncusu ise kablo ile kısıtlanmak istemeyebilir ve yüksek DPI değerine sahip bir cihaz onun için daha işlevsel olabilir. DPI değerleri arasında hızlıca geçiş yapabilmek ve yüksek değerler kullanarak nişan almak istiyorsanız buna uygun bir mouse seçmelisiniz. DPI değeri nedir bilmiyorsanız bir sonraki maddede kısaca ona da değineceğiz.

DPI Değeri

Genellikle gamer mouselar pazarlanırken en çok öne çıkarılan özellik DPI oluyor. Oyuncu ekipmanları ile haşır neşir olanların iyi bileceği bu özelliği sizler için kısaca anlatalım. Dots Per Inch (inç başına düşen nokta) kelimelerinin kısaltılması ile oluşturulmuş bir terimdir. Mouse’u bir inç hareket ettirdiğiniz zaman imlecin hareket edeceği mesafeyi ifade eder.

4K, 8K gibi yüksek çözünürlüklü ekran kullananlar ve birden fazla monitör kullanan kişiler özellikle yüksek DPI değerine sahip ürünleri tercih etmelidirler.

Ağırlık ve Genel Boyutlar

Oldukça kişisel bir parametre olan ağırlık ve boyut konusu tamamen sizinle alakalıdır. Bazı kullanıcılar hafif mouse sever bazılarıysa ağır. Kendi kullanım alışkanlığınıza göre uygun ağırlıkta olan bir ürünü seçebilirsiniz. Piyasada ağırlığı değiştirilebilen ürünler de mevcut. İçerisinde bulunan haznelere ekstra ağırlık takıp çıkararak ideal ağırlıktaki gamer mouse’u elde edebilirsiniz.

Ağırlıktan bağımsız olarak genel boyutlar da çok önemlidir. 190 cm boyundaki bir erkek ile 160 cm bir kadının el ölçüleri çok farklı olacağı için bu iki kişinin mouse boyutu konusundaki seçimi farklı olacaktır. Eğer imkanınız varsa gamer ürünleri satan bir dükkana gidip birkaç mouse’u elinize alıp deneyebilirsiniz. Böylelikle daha isabetli bir seçim yapabilirsiniz.

Bağlantı Şekli

Genellikle piyasadaki pek çok gamer mouse eğer kablosuzsa muadili sayılabilecek özellikteki diğer mouselardan 2 kat pahalı olabiliyor. Dolayısıyla pek çok oyuncu kablolu cihaz kullanmak durumunda kalabiliyor. Eğer bütçeniz varsa kablosuz ürünleri kullanmanızı tavsiye ederiz. Kişisel tercihlerden ötürü kablolu ürünleri daha çok seviyorsanız kablosuz özelliği için bir ürüne daha fazla para vermenize gerek yok.

Pek çok e-spor oyuncusunun kablolu mouse kullandığına şahit olmuş olabilirsiniz. Halk arasında olan yaygın bir inanış vardır. Kablosuz ürünlerin gecikme yapabileceğine dair güçlü bir kanı vardır. Eskiden bu böyle olsa da artık günümüzde gamer ürünleri çok gelişti. O kadar düşük gecikmelere sahip ürünler üretiliyor ki standart bir oyuncunun o gecikmeyi algılamasına imkan yok. Yine de profesyonel sporcular en küçük gecikmeyi bile istemedikleri için mouselarını monitöre bile bağlayabiliyorlar. Monitöre doğrudan bağlanan mouse, kasaya bağlanmaya göre biraz daha az gecikme elde etmenizi sağlıyor. Günlük hayatta hiçbirimiz böyle şeylere dikkat etmediğimiz için kablosuz ürünler kullanabiliriz.

Işıklandırma Seçenekleri

Asla bir gamer mouse’u satın almak için ilk kriter bu olmasa da pek çoğumuz gaming ekipmanlarında ışık olmasını seviyoruz. Eğer ışıklı bir gamer ürünü size antipatik geliyorsa en azından bu özelliğin kapatılabilir olduğuna emin olduğunuz ürünü tercih edebilirsiniz.

Gamer ürünlerinde ışıklandırma seviyorsanız ve bu sizin önemliyse bu ışıklandırmaların kontrol edilebilir olmasına önem gösterin. Mouse’unuzun kulaklığınız ve klavyenizle senkronlu olmasını istiyorsanız o zaman sahip olduğunuz ürünlerin markası hangisiyse o markaya ait bir mouse tercih etmelisiniz. Böylece bir ekosistem oluşturup tek bir yazılım ile tüm ürünlerinizin ışığını kontrol edebilirsiniz.

Gamer mouse satın alma rehberimizin sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz gamer mouse kullanıyor musunuz? Gamer mouselardan sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.