MSI El Konsolu Claw A1M Özellikleri ve Fiyatı

CES 2024'te MSI tarafından tanıtılan Claw adlı taşınabilir el konsolu, Intel'in yeni Core Ultra işlemci çipleriyle destekleniyor. Bu sayede de akıcı bir oyun deneyimi için FPS'yi yükseltmek üzere gelişmiş yapay zeka algoritmaları kullanan Intel'in XeSS teknolojisiyle uyumlu hale geliyor.

MSI Claw A1M El Konsolu Özellikleri

İşletim sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core Ultra 7 155H (1.4 GHz'den 4.8 GHz'e kadar)

Intel Core Ultra 7 155H (1.4 GHz'den 4.8 GHz'e kadar) Grafik kartı: Intel Arc (2.25 GHz'e kadar)

Intel Arc (2.25 GHz'e kadar) Bellek: 16 GB LPDDR5

16 GB LPDDR5 Depolama: 512 GB PCIe Gen4 NVMe SSD

512 GB PCIe Gen4 NVMe SSD Ekran: 7 inç, 1080p, 120 Hz, IPS

7 inç, 1080p, 120 Hz, IPS Batarya: 53 Whr

53 Whr Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Ek Özellikler: Dokunsal geri bildirim, fanlı soğutma, Hi-Res ses, Intel AI Boost, RGB aydınlatma, stereo hoparlör

MSI Claw, Meteor Lake'in yeni Core Ultra işlemcilerinin muazzam gücünü Windows'un kullanışlılığıyla birleştirerek AAA oyunları şaşırtıcı bir performansla oynayabilmenizi sağlıyor.

Giriş modeli Core Ultra 5 işlemci ve 512 GB depolama ile gelen Claw, bütçesi kısıtlı olan oyun tutkunları için de mükemmel bir seçenek. Steam Deck'e rakip olacak bu güçlü el konsolu, oyun dünyasını alt üst etmeye hazır görünüyor.

Claw, ayrıca rakiplerinden %50 daha büyük olan bir soğutma sistemine sahiptir. Bu, Claw'un uzun süre yüksek performansta çalışmasını sağlıyor.

MSI Claw, her türden oyuncu için mükemmel bir seçimdir. Güçlü performansı, uzun pil ömrü ve gelişmiş soğutma sistemi ile Claw, AAA oyunları istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde oynamanıza olanak tanıyor.

MSI Claw, Steam Deck'e rakip olacak güçlü bir el konsoludur. 675 gram ağırlığıyla, orijinal Steam Deck'ten biraz daha ağırdır, ancak yine de taşınması kolaydır. 294 mm genişliğinde, 117 mm yüksekliğinde ve 21,2 mm kalınlığındadır.

Claw, dokunsal düğmeler ve Hall efektli tetikleyicilerle donatılmıştır. Bu, Claw'un oyun oynamak için mükemmel bir deneyim sunmasını sağlıyor. Dokunsal düğmeler daha gerçekçi bir his sağlarken, Hall efektli tetikleyiciler daha hassas kontrol sağlıyor.

MSI Claw, her türden oyuncu için mükemmel bir oyun konsoludur. 1080p çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip yedi inçlik IPS ekranı, oyunlarda akıcı ve net görseller sunuyor.

Bu ekran ayrıca değişken yenileme hızına da sahiptir. Bu da oyunların kare hızını ayarlamanıza ve daha akıcı bir deneyim elde etmenize olanak tanıyor.

Claw, Asus ROG Ally'de bulunan ekrana benzer. Ancak, Lenovo Legion Go'daki daha büyük 1600p ekranın arkasında kalıyor. Ayrıca yeni Steam Deck revizyonunun OLED ekranından da yoksun.

MSI Claw, her türden oyuncu için mükemmel bir oyun konsoludur. 16GB RAM ve 1TB'a kadar PCIe M.2 depolama alanı, oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırmanız için gereken gücü sağlıyor.

MSI CLAW A1M Fiyatı

Daha fazla depolama kapasitesi eklemek için bir microSD yuvası, Thunderbolt 4 bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık girişi ve parmak izi sensörüyle donatılmış bir güç düğmesi bulunuyor. Bu özellikler, Claw'u oyun oynamak, içerik oluşturmak ve günlük görevler için mükemmel bir cihaz haline getiriyor.

Claw A1M, 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Bu yazıda Claw A1M`in özelliklerini detaylı bir şekilde açıkladık. Yazımızda yer alan cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.