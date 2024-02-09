Müzik Oluşturmak için Tercih Edilebilecek En İyi Yapay Zeka Uygulamaları

Yapay zeka (AI) teknolojileri; film, müzik, resim gibi birçok sanat türünde kullanılmaya başlandı. Yapay zeka teknolojileri sayesinde müziğin oluşturulması, müzik akışının ayarlanması ve sesin düzenlenmesi gibi müzik yapma süreçleri sağlıklı ilerleyecek.

Yapay zeka aynı zamanda amatör müzisyenlerin kendilerini geliştirmeleri açısından da fayda sağlıyor. Bizde bu yazımızda müzik oluşturmak için tercih edilebilecek yapay zeka uygulamaları ile ilgili bir liste oluşturduk.

Müzik Oluşturmak için Tercih Edilebilecek En İyi 10 Yapay Zeka Uygulaması

AIVA

Soundful

Boomy

Beatoven.ai

Amper Music

Loudly

Wavtool

Amedeus Code

Orb Producer Suite 3

Ecrett Music

1. AIVA

Müzik oluşturmak için tercih edilebilecek yapay zeka uygulamaları listemizin ilk sırasında AIVA yer alıyor. Ücretsiz olan AIVA, 2016 yılında geliştirildi. Uygulama üzerinden;

Film müzikleri,

Reklam müzikleri,

Video oyunlarının müzikleri oluşturulabiliyor.

Bu yapay zeka uygulamasının ilk yayını, Opus 1 for Piano Solo’dur. Uygulamayla ilk albüm çıkarıldı ve video oyunu içinde müzik bestelendi. AIVA, kullanıcılarına sıfırdan müzik yapma olanağı sunuyor. Müzik lisanslama süreçlerinin de sağlıklı ilerlemesini sağlıyor.

AIVA uygulamasından daha önce ayarlanmış olan bir stil seçilerek akabinde birçok farklı tür ve stilde müzikler oluşturulabilir. Müzik dinlemeleri de uygulama üzerinden yapılabilir.

2. Soundful

Soundful uygulaması, müzikle ilgili teknik bilgisi ve geçmişi olmayanlar tarafından da kullanılabilir. Uygulama ile sınırsız miktarda telifsiz müzikler oluşturulabilir. Soundful kullanıcılarına müzik türleri ve enstrümanlar konusunda çeşitli seçenekler sunuyor.

Uygulamanın algoritmaları, nota şeklinde tekil örnekleri oluşturuyor. Böylelikle platformla oluşturulan müzikler, benzersizdir. Kullanıcılar, Soundful üzerinden oluşturdukları müzikleri popüler yayın platformları gibi birçok mecrada yayınlayarak gelir elde edebilirler.

3. Boomy

Müzik oluşturmak için kullanılabilecek yapay zeka uygulamaları içerisinde Boomy’de yer alıyor. Boomy ile saniyeler içerisinde orijinal şarkılar oluşturmak mümkündür. Orijinal olarak üretilen şarkıları daha sonra çeşitli platformlarda yayınlayarak gelir elde edebilirsiniz.

Uygulama üzerinden birkaç filtre ayarlanarak “Şarkı Oluştur” alanına tıklanır. Akabinde uygulamaya ait yaratıcı yapay zeka, birkaç tane şarkıyı saniyeler içinde yazar. Şarkılar oluşturulduktan sonra kullanıcı beğenirse “Kaydetme” seçeneğine tıklayarak kaydeder. Kullanıcılar şarkıları beğenmezse de “Reddet” seçeneğine tıklayabilir.

4. Beatoven.ai

Beatoven.ai, kapsamlı bir yapay zeka müzik uygulamalarındandır. Kullanıcılar, Beatoven.ai üzerinden tercihlerine göre müzik üretebilirler. Ayrıca oluşturulan müziklerin düzenlemesi de yapılabilir. Bunun yanı sıra profesyonel bir video oluşturmak için de podcast ya da video dosyası eklenebilir.

Uygulamaya kaydolunduktan sonra oluşturulmak istenen müziğin temposuyla uzunluğu ayarlanır. Parçanın türü ve müzikte aranılan duygu da mutlaka eklenmelidir. Belirttiğimiz tüm bu noktaların ayarlanmasının ardından yapay zeka aracı, birkaç dakika içerisinde müziği oluşturur.

Beatoven.ai, müziği oluşturduktan sonra kullanıcıya ses/video düzenleyici imkanı sunar. Müzik üzerinde çeşitli ayarlamalar yapılabilir. Örneğin, parçanın temposu ayarlanabilir ya da parçadaki enstrümanlar değiştirilebilir.

5. Amper Music

Amper Music; video oyunları, podcast’ler ve filmler gibi çeşitli yerlere hızlıca müzik oluşturulmasını sağlıyor. Bulut tabanlı bir platform olan Amper Music, müzik prodüksiyonunun geliştirilmesine yönelik çeşitli araçlar sunuyor.

Amper Music’te müziklerin oluşturulması için birçok enstrümanda sunuluyor. Amper Music, daha önceden kaydedilen örneklerden müzikler oluşturur. Dolayısıyla uygulamayı kullanmak için müzik bilmeye gerek yoktur.

6. Loudly

Müzik oluşturmak için tercih edilebilecek en iyi yapay zeka uygulamaları içerisindeki Londly, 170.000 ses kompozisyonuna sahiptir. 170.000 ses kompozisyonuyla gerçek zamanlı olarak hazır sesleri serbestçe değiştirip birleştirebiliyor.

Kullanımı kolay olan uygulamayla yüksek kalitede sesler oluşturulabilir. Yalnız müzikler daha önceki seslerden oluştuğu için telif hakkı sıkıntısı yaşayabilir. Londly’de birden fazla abonelik planı vardır.

7. Wavtool

Wavtool, kurulum ve indirmeye gerek kalmadan kullanılabilir. Tarayıcı tabanlı bu yapay zeka uygulaması, GPT-4 tarafından destekleniyor. Wawtool, metinden müziğe çıktı üreten bir DAW olarak adlandırılan Dijital Ses İşleme İstasyonu’na sahiptir.

Wawtool’da yer alan “Conductor” hem ses prodüksiyonu hem de müzik teorisinden oluşuyor. Conductor, kullanıcıların müzik oluşturma sürecine yardımcı oluyor. Bu uygulamada enstrüman ön ayarlarıyla reverb ve EQ gibi etkenlerin kontrol edilebilmesi için kurulan panelleri oluşturuyor.

Wavtool’da ses araçları, metin istemleri üzerinden kontrol edilip değiştiriliyor. Uygulamanın ekranında çalınan notaların gösterildiği piyano arayüzü de bulunuyor.

8. Amedeus Code

iOS tabanlı bir uygulama olan Amedeus Code ile birkaç dakika içerisinde yeni melodiler oluşturulabiliyor. Amedeus Code ile yeni şarkılar oluşturmanın yanı sıra daha önce bestelenen şarkıların belirli kısımları da yeniden hareketlerle oluşturulur.

Uygulama üzerinden yeni şarkıların oluşturulması için hareketler kullanılır. Amedeus Code’de MIDI ve ses dosyaları dışa aktarılabilir.

9. Orb Producter Suite 3

Orb Producter Suite 3, müzik yapımcılarının profesyonel ve kaliteli şekilde müzikler oluşturmasına yardımcı olur. Kullanıcılarına sayısız melodi fikri sunan bir uygulamadır. Orb Productor Suite 3, kolay kullanımlı arayüze sahiptir.

Uygulamadaki Orb Bass modülü, müziklere en iyi bas dizilerini öneriyor. Orb Arpeggio moduysa daha gelişmiş kullanıcılara uygun parametrelerde arpejler sunuyor. Orb Synth eklentisiyse ses modülasyonlarını isteğe göre şekillendiriyor.

10. Ecrett Music

Müzik oluşturmak için tercih edilebilecek yapay uygulamaları listemizin son sırasında Ecrett Music yer alıyor. Ecrett Music, basit ve kapsamlı arayüze sahiptir. Bu sebeple müzik bilgisi olmayanlar dahi rahat kullanabilir.

Uygulama, birçok müzik türüyle şarkı oluşturulmasını sağlıyor. Ecrett Music ile tamamen telifsiz müzikler oluşturulabilir. Aynı zamanda uygulama, çoklu abonelik planlarından da oluşuyor.