MyHeritage Fotoğraf Canlandırma Nasıl Yapılır?

MyHeritage, fotoğraf canlandırma dahil birçok işleminin yapılabilmesine imkân tanıyan popüler bir hizmettir. Peki, MyHeritage ile yüz canlandırma işlemi nasıl yapılır? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Fotoğrafları canlandırma, eskiden yalnızca bir hayalden ibaretti. Yıllar içerisinde gelişen teknoloji ile beraber fotoğraflarda bulunan insanların yüzlerini canlandırmak mümkün hâle geldi. Kulağa sihirli bir işlem olarak gelen insan yüzlerini canlandırma teknolojisi MyHeritage'de bulunuyor.

MyHeritage çevrim içi soyağacı oluşturma, uluslararası veritabanından isim araması yapma ve böylelikle soy hakkında bilgi sahibi olma, etnik kökeni öğrenme gibi çeşitli özellikler sunuyor. Bu özelliklerin yanı sıra resimlerdeki yüzleri canlandırma işlevi de yer alıyor. Peki, bu özellik için herhangi bir ücret ödemek gerekiyor mu?

MyHeritage Fotoğraf Canlandırma Ücretsiz mi?

MyHeritage isimli platformda ücretsiz olarak hesap oluşturan kişiler yalnızca birkaç tane fotoğraf canlandırabilir. Tam aboneliği olan kullanıcılar ise herhangi bir sınırlama olmadan istediği miktarda fotoğrafı canlandırabilir.

Abone olmayan kişiler, canlandırma işleminin ardından videonun sağ alt köşesinde MyHeritage logosunun filigranı ile karşılaşacaktır. Tam plan aboneleri ise herhangi bir filigran olmadan resim canlandırma işlemini gerçekleştirebilir.

MyHeritage Fotoğraf Canlandırma Adımları Neler?

MyHeritage sitesini ziyaret edin.

Hesap oluşturun.

Hesabınıza giriş yapın.

Fotoğraf sekmesine tıklayın.

"Fotoğrafları canlandır" seçeneğini seçin.

"Fotoğraf yükle" butonuna basın.

Fotoğraf seçin.

MyHeritage üzerinden yüz canlandırma işlemini gerçekleştirebilmeniz için hesap oluşturmanız gerekiyor. Eğer hesap oluşturmadan söz konusu internet sitesine fotoğraf yüklemeye çalışırsanız kayıt olma penceresi ile karşı karşıya kalırsınız.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih edilen platformun resmî web sitesini ziyaret edin. Siteyi görüntüledikten sonra hesap oluşturmanız gerekiyor. Açılan sayfada "Facebook ile başlayın" ve "Google ile başlayın" butonlarını göreceksiniz. Bunlar sayesinde Facebook veya Google hesabınız ile çok hızlı bir şekilde hesap oluşturabilmeniz mümkün.

Eğer Facebook ya da Google hesabınız ile hesap oluşturmak istemezseniz, pencerede bulunan bilgileri girerek kayıt olabilirsiniz. Bu süreci tamamladıktan sonra hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki aşamada sayfanın üst kısmında çeşitli menüler ile karşılaşacaksınız. Bu meneler arasından "Fotoğraf" sekmesine girmeniz gerekiyor.

"Fotoğraf" sekmesine tıklamanız hâlinde platformun fotoğraflar ile sunduğu özellikleri göreceksiniz. Resimdeki yüzleri canlandırmak istediğinizden ötürü bu özellikler içerisinden "Fotoğrafları canlandır" seçeneğini seçin.

"Fotoğrafları canlandır" seçeneğini seçtiğinizde yeni bir sayfa açılacak. Açılan sayfa üzerinden bilgisayarınızda yer alan fotoğrafı siteye eklemeniz gerekiyor. Bu yükleme işlemini ister sürükle bırak mantığıyla isterseniz "Fotoğraf yükle" butonuna basarak gerçekleştirebilirsiniz.

"Fotoğraf yükle" butonuna bastığınız takdirde bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden fotoğrafı seçebilirsiniz. Yükleme işlemini gerçekleştirdikten sonra fotoğraftaki insan yüzü kısa süre içerisinde canlandırılacaktır.

Bir fotoğrafta birden fazla yüzü canlandırmak için her yüz için ayrı ayrı canlandırma işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Canlandırılan fotoğrafın videosunu izleyebilir, kaydedebilir ve hatta paylaşabilirsiniz.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere ücretsiz hesap ile resim canlandırma işlemi yaptığınızda filigran ile karşılaşırsınız. Tam aboneliğe sahip olan kullanıcılar söz konusu işlemin ardından platformun logosunun yer aldığı bir filigran ile karşı karşıya kalmaz.

MyHeritage, derin öğrenme kullanan Deep Nostalgia özelliği sayesinde eski fotoğraflarda yer alan yüzleri canlandırabiliyor ve kalitesini önemli ölçüde iyileştirebiliyor. Söz konusu özellik aslında canlandırma işlemi için yüksek çözünürlüklü yüz gerektiriyor.

Eski fotoğrafların çok büyük kısmında yüzler bulanık ve çözünürlük düşük olmasından ötürü Deep Nostalgia özelliği MyHeritage Photo Enhancer ile birleştirildi. Bu birleştirme sayesinde başarılı sonuçların elde edilmesi ve böylece kaliteli video animasyonlarının üretilmesi sağlanıyor.

Platformda oluşturulan videolar gerçek insan hareketleridir. Söz konusu teknoloji, fotoğrafta yer alan kişi bir videoda yer alsaydı nasıl hareket edeceğini ve nasıl bakacağını göz önünde bulunduruyor. İnternet sitesinin "Fotoğrafları canlandır" bölümüne girdiğinizde çeşitli örnekler ile karşılaşacaksınız.

Söz konusu örneklerde birçok fotoğraf bulunuyor. Fotoğraflarda yer alan kişilerin hareketlerini de görebilme imkânına sahipsiniz. Bunları incelemeniz hâlinde hareketlerin ve bakışların biraz farklılık gösterdiğini fark edeceksiniz. Ayrıca bu örnekler sayesinde özelliğin ne kadar başarılı bir şekilde çalıştığı hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

MyHeritage isimli popüler hizmette bulunan Deep Nostalgia özelliği siyah beyaz fotoğrafların yanı sıra renkli fotoğraflarda da sorunsuz bir şekilde çalışır. Öte yandan platformda bulunan renklendirme özelliği ile renklendirilen eski fotoğraflarda da canlandırma işlemi yapabilmeniz mümkün.

Söz konusu özelliğin kullanılabilmesi için internet sitesine fotoğraf yüklenmesi gerektiğinden dolayı çoğu kişinin gizliliğe ilişkin birtakım endişeleri olabilir. Platformun web sitesinde yer alan bilgilere göre kullanıcıların gizliliği korunuyor.

Popüler hizmet canlandırma ve geliştirme işlemlerinin MyHeritage sunucularında gerçekleştiğini ve fotoğrafların ve videoların üçüncü şahıs kişiler ile paylaşılmadığının altını çiziyor. Bu bilgilere göre platform kullanıcıların gizliliğini önemsiyor.

Dünya çapında çok fazla kişi tarafından kullanılan popüler hizmetin web sürümünün yanı sıra mobil uygulaması da bulunuyor. Uygulama sayesinde platformu bilgisayar haricinde akıllı telefon ve tablet üzerinden de kullanabilmeniz mümkün. Bu, istediğiniz zaman istediğiniz yerde hizmeti kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Bu yazıda milyonlarca kişi tarafından tercih edilen MyHeritage isimli platformda bulunan yüz canlandırma özelliğinin nasıl kullanılacağını açıkladık. Oldukça ilgi çekici özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yapay zeka filmleri listemize göz atabilirsiniz.