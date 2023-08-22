TikTok'ta Takipçi Artırmanın En İyi Yolları: Organik Takipçi Kazanma

TikTok’ta geniş bir takipçi kitlesine ulaşmak ve TikTok üzerinden para kazanmak isteyenlerin ortak dertlerinden birisi ‘organik yollarla takipçi artırmak’. Bunun için sabırlı ve istikrarlı olmanız büyük bir önem taşıyor. Ayrıca bazı sosyal medya taktikleri de TikTok hesabınızı organik olarak büyütmenize katkı sağlıyor.

Peki, TikTok’ta organik takipçi sayısını arttırmak için izlemeniz gereken adımlar neler? Hangi konularda sabırlı ve istikrarlı olmalısınız? Takipçi artıran ipuçları nelerdir?

Bu yazımıda TikTok hesabınızı geliştirmeye yönelik aklınıza takılan bu tarz soruların cevaplarını buluyoruz. İşte, TikTok hesabınızla milyonlara ulaşmanıza yardımcı olacak özel bilgiler!

TikTok’ta Nasıl Organik Takipçi Sayısı Arttırılır?

Özgün, kaliteli ve düzenli içerik yayınlamalısınız.

Günlük paylaşım sayınız düzenli olmalı.

Başlangıçta günde 2-3 farklı video yayınlamayı prensip haline getirebilirsiniz.

Kendinize belli bir niş seçmeli ve bu alanda içerik üretmelisiniz.

İçeriklerinizde belirlediğiniz hedef kitle tutarlı olmalı. Birbirinden çok uzak konularda içerikler üreterek algoritmanın şaşırmasına neden olmamalısınız.

Hedef kitlenizi iyi tanımalı ve onların sorunlarını belirlemelisiniz.

Hedef kitlenizin sorunlarına çözüm üretecek paylaşımlar yapmaya özen gösterebilirsiniz.

İçeriklerinizde ne kadar çok etkileşim alırsanız o kadar çok kişiye ulaşırsınız. Daha çok kişiye ulaşmak, daha fazla takipçi kazanmanıza yardımcı olur. Bu nedenle yorum alabileceğini düşündüğünüz, kaydedilen, başkaları ile paylaşılan içerikler üretmeye önem verebilirsiniz.

Yanlış veya yanıltıcı bilgiler içeren içeriklerden uzak durmalısınız.

Videolarınıza etkileyici başlıklar etkilemek daha çok izlenmenize katkı sağlayacaktır.

Bunun yanında videonuzun sonuna bir CTA cümlesi ekleyerek izleyicileri sizi takip etmeye yönlendirebilirsiniz.

Videolarınızın açıklama kısmını boş bırakmamalı, bu alanları okuması kolay ve zevkli bir anlatımla doldurmalısınız.

Samimi ve doğal olmak TikTok ve Instagram gibi sosyal medya araçlarında en çok sevilen yaklaşımlardan birisidir.

Hedef kitlenize ulaşmak için hashtag yani etiket kullanımından yararlanabilirsiniz ancak fazla ve yasaklı hashtagler sayfanıza yarar yerine zarar getireceği için hashtag seçiminde de dikkatli olmalısınız.

Klişeleşmiş, başkalarında görülmüş ve artık insanların sıkıldığı tarzdaki içerikler üretmekten vazgeçmelisiniz.

İzleyicinin gözünden videoya bakarak nasıl bir fayda sağlanacağını öngörmeli bu doğrultuda kendisini izlettiren videolar üretmelisiniz.

Paylaştığınız içeriklerin daha fazla etkileşim almasını sağlayan önemli etmenlerden birisi de çözünürlüktür. Videolarınız ne kadar yüksek kalitede çekilmiş ve iyi editlenmişse izlenme sayısı da doğru orantılı olarak artar.

İzlenme sayısının artması videonuzun keşfete düşmesine yardımcı olacağı için daha çok insanın videonuza erişmesi sağlanmış olur.

Trend müzikler de videolarınızı öne çıkarmak için kullanabileceğiniz yöntemlerden birisidir. Gündeme ve içeriğinize uygun trend müzikleri ekleyerek içeriklerinizi ilgi çekici hale getirebilirsiniz.

Takipçilerinizin aktif olduğu paylaşım saatlerini belirlemek doğru zamanda içerik paylaşarak daha fazla etkileşim almanıza katkı sağlar. Bu nedenle organik olarak hesabınızı büyütmek istiyorsanız iyi bir gözlemci olmanız son derece önemlidir.

TikTok’ta Daha Fazla Etkileşim Getiren Bazı Tüyolar

Yukarıda sıraladığımız adımlar TikTok’ta organik bir şekilde hedef kitlenize ulaşmanız konusunda büyük oranda etkili oluyor. Bunlara ek olarak değerlendirebileceğiniz bazı tüyolar ise şunlar:

Gönderilerinize gelen yorumları mutlaka yanıtlayın. Yanıtlarınız karşı tarafı daha fazla yorum yapmaya teşvik edecek nitelikte olursa gönderinizin aldığı etkileşim artar. Bu da algoritmanın sizi daha çok kişiye ulaştırmasına yardımcı olur.

Diğer uygulamalardan TikTok hesabınıza takipçi yönlendirmeyi unutmayın.

Gönderilerinizi beğenen kişilere ve nişinize uygun hesaplara etkileşim verin. Bu etkileşimler yorum veya beğeni şeklinde olabilir. Kendiniz paylaşım yapmadan hemen önce başkalarına etkileşim verdiğinizde sizin gönderiniz de daha fazla öne çıkabiliyor. Bunun nedeni etkileşim verdiğiniz hesapların size dönüş yapması veya profilinize göz atması olarak açıklanıyor.

Bir diğer tüyo ise başka platformlarda hazırlanan içeriklerin TikTok'ta bu uygulamanın etiketiyle paylaşılmaması olarak belirtiliyor. Özellikle Instagram'da paylaştığınız bir gönderiyi kaydedip tekrar TikTok'ta paylaştığınızda ve aynı açıklamayı Instagram'dan alıp TikTok paylaşımına kopyaladığınızda etkileşimler ciddi oranda düşebiliyor. Bunun yerine videonun yeniden düzenlenerek TikTok'a yüklenmesi ve açıklamanın tekrar yazılması öneriliyor.

Bu tarz stratejik hamlelerle TikTok hesabınızın takipçi sayısını organik bir şekilde artırmanız mümkün. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor: Hesabınızı büyütmeye çalıştığınız sosyal medya aracı hangisi olursa olsun bunun için ciddi anlamda emek ve zaman vermeniz gerekiyor.

Uzaktan her ne kadar kolay gözükse de belli bir süre hiç takipçi ve beğeni olmamasına rağmen paylaşım yapmaya devam etmeniz gerekebilir. Bu noktada motivasyonunuzu düşürmeden içerik üretmeye ve etkileşimlerinizi artırmaya odaklanmalısınız.