En İyi Basketbol Oyunları

Basketbol oyunları konusunda geniş bir yelpaze bulunuyor. Peki, oyuncuların uzun süre keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyan yapımlar hangileri? Bu yazıda dünya çapında oldukça popüler olan oyunları bir arada topladık.

Android ve iOS işletim sistemleri için geliştirilen çok sayıda basketbol oyunu bulunuyor. Bu yapımların bazıları başarılı oynanış sistemiyle ön plana çıkıyor. Böylece oyuncular mobil cihazlar üzerinden eğlenceli zaman geçirebiliyor.

Hazırladığımız listede basketbol oynayabilmenize imkân tanıyan başarılı yapımları sıraladık. Listemize göz atabilir ve beğendiğiniz oyunu cihazınıza indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

En Güzel Basketbol Oyunları Listesi

NBA Jam

DoubleClutch

Basketball Stars

Basketball FRVR

Basketball Battle

Basketball Arena

Head Basketball

Bouncy Basketball

Fanatical Basketball

Rival Stars Basketball

Basketball Showdown 2

Basketball Tournament

NBA LIVE Mobile Basketball

Street Basketball Association

Yukarıda 14 adet basketbol oyunu bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca en iyi futbol oyunları listemize de göz atmayı unutmayın.

NBA Jam

Electronic Arts tarafından sunulan NBA Jam'de Griffin, Irving gibi NBA yıldızları ile 2'ye 2 maç yapabiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan yapım, dört farklı oyun modu sayesinde oyuncuların uzun süre keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Oyunu indirebilmek için belirli ücret ödeyerek satın almanız gerekiyor.

DoubleClutch

DoubleClutch, mobil cihazlar üzerinden basketbol oynayabilmenize olanak tanıyan çok popüler bir oyundur. 3D grafikleriyle dikkat çeken yapımda ekranda bulunan üç buton sayesinde oyuncular kontrol edilebiliyor. Oyunda sekiz farklı takım bulunuyor ve her takımın kendine has özellikleri mevcut.

Basketball Stars

Miniclip tarafından sunulan Basketball Stars, en popüler basketbol yapımlarından biridir. Gerçek zamanlı olarak diğer oyuncular ile bire bir mücadele edebildiğiniz oyunda en fazla sayıya ulaşan oyuncu maçı kazanıyor. Kaliteli grafiklere sahip olan yapımda karakter kişiselleştirme imkânı da bulunuyor.

Basketball FRVR

Basketball FRVR'da parmağınızı sürükleyerek basket atmaya çalışıyorsunuz. Her başarılı basket atışının ardından potanın konumu değişiyor. Hatta bir süre sonra sürekli olarak hareket ediyor. Bu, oyunun zorluk seviyesini arttırıyor. Oyundaki amaç ise yüksek puan elde etmeye çalışmaktır.

Basketball Battle

Çok kolay bir oynanışa sahip olan Basketball Battle'da bire bir basketbol maçı yapabilirsiniz. Maç esnasında oyuncunun kafasının üstünde yer alan güç seviyesine dikkat etmeniz gerekiyor. 100'den fazla basketbol sahasının yer aldığı yapımda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Basketball Arena

Bire bir çevrim içi maç yapabilmenize imkân tanıyan Basketball Arena, sahip olduğu kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemi ile dikkat çekiyor. Maç esnasında kullanabileceğiniz çeşitli süper güçler bulunuyor. Karakterinizi yükselterek kullanılabilir enerji, enerji yenileme hızı, karakter hızı ve zıplama gibi seviyeleri arttırabilirsiniz.

Head Basketball

Arcade, Tournament, Survival ve League gibi yedi farklı oyun moduna sahip olan Head Basketball'da bire bir maçlar yapılabiliyor. Oyun modları, oyuncuların uzun süre eğlenceli zaman geçirmesine yardımcı oluyor. Çevrim içi desteğinin yer aldığı oyunda çeşitli özel güçler mevcut.

Bouncy Basketball

Piksel grafikleri ile dikkat çeken ve beş milyondan fazla indirilen Bouncy Basketball, 2D fizik tabanlı popüler bir yapımdır. 30 farklı takımın yer aldığı oyunda pek çok saha bulunuyor. Takımları özelleştirme imkânı sunan yapımda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Fanatical Basketball

Pek çok takımın yer aldığı Fanatical Basketball'da her takımın kendine has tarzı bulunuyor. Size uygun olan takım ile çeşitli maçlar yapabilirsiniz. Ekranın sağ ve sol kısımlarında konumlanan üç butondan yardım alarak oyuncuları kontrol edebilirsiniz.

Rival Stars Basketball

Mobil cihazlar üzerinden oynayabileceğiniz bir diğer basketbol oyunu ise Rival Stars Basketball'dur. Çok oyunculu turnuvalara ev sahipliği yapan yapımda takım kurabilmeniz ve takımınızı geliştirebilmeniz mümkün.

Basketball Showdown 2

Diğer oyuncular ile mücadele edebileceğiniz Basketball Showdown 2'de parmağınızı sürükleyerek basket atmaya çalışıyorsunuz. Bir milyondan fazla indirilen oyunda çeşitli basketbol topları bulunuyor. Fizik tabanlı bir yapım olan Basketball Showdown 2'de kendi takımınızı kurabilir ve turnuvalarda diğer takımlar ile mücadele edebilirsiniz.

Basketball Tournament

Diğer oyuncularla mücadele edebileceğiniz Basketball Tournament'ta maçı kazanmak için belirlenen süre zarfında olabildiğince fazla başarılı basket atışları yapmanız gerekiyor. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış mekaniğine sahip olan popüler yapımda birçok mod bulunuyor.

NBA LIVE Mobile Basketball

Gerçekçi basketbol deneyimi sunan NBA LIVE Mobile Basketball, Electronic Arts tarafından geliştirilen oldukça popüler bir oyundur. Kendi takımınızı kurabilir ve oyuncularınızı geliştirebilmeniz mümkün. Etkileyici atmosfere sahip olan yapımda çeşitli modlar mevcut. 100 milyondan fazla indirilen yapım sayesinde keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Street Basketball Association

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar için geliştirilen Street Basketball Association, mobil cihazınız üzerinden sokak basketbolu oynayabilmenizi sağlayan çok başarılı bir oyundur. Çevrim içi mod sayesinde diğer oyuncularla mücadele edebileceğiniz oyunun oynanışı oldukça kolaydır.

Bu yazıda en güzel basketbol oyunları listesi hazırladık. Listemizde bulunan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca en iyi anime oyunları listemize de göz atabilirsiniz.