Netflix Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

Netflix, şifre değiştirme işleminin çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyor. Peki, Netflix’te şifre nasıl değiştirilir? Bu yazıda popüler dijital yayın hizmetinde yer alan hesabınızın parolasını değiştirmek istiyorsanız, hazırladığımız rehberde bulunan adımları uygulayabilirsiniz.

Yıllar önce hizmet vermeye başlayan Netflix isimli dijital yayın platformunun kütüphanesinde çok fazla sayıda dizi, belgesel, film ve program bulunuyor. Türkçe alt yazı ve dublaj seçeneğine sahip olan Netflix, gün içerisinde en fazla vakit geçirilen hizmetler arasında yer alıyor.

Popüler dijital yayın platformunda yer alan içerikleri izleyebilmek için bir abonelik planı seçmeniz ve hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluşturma aşamasında belirlediğiniz şifreyi bir süre sonra değiştirmek isteyebilirsiniz. Peki, Netflix’te parola değiştirme nasıl yapılır?

Netflix Şifre Değiştirme Adımları Neler?

Netflix’in sitesini ziyaret edin.

Sağ üst köşedeki "Oturum Aç" butonuna tıklayın.

Üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.

Profilinizi seçin.

Sağ üst köşede yer alan profil simgesine basın.

Açılan pencereden "Hesap" menüsüne girin.

"Parolayı değiştir" seçeneğini seçin.

Yeni şifre belirleyin.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan dijital yayın hizmetinde yer alan hesabınızın parolasını değiştirmek istiyorsanız, bazı adımları sırası ile uygulamanız gerekiyor. Bu işlem için ilk olarak web tarayıcısı üzerinden dijital yayın platformunun sitesini ziyaret edin.

Dijital yayın platformunun internet sitesini açtıktan sonra sağ üst köşede yer alan "Oturum Aç" butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından oturum açma ekranı açılacak. Açılan sayfa üzerinden sisteme kayıtlı olan e-posta veya telefon numarası ile parolanızı yazın.

Üyelik bilgilerinizi girdikten sonra "Oturum Aç" butonuna basın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde profil seçme ekranı açılacak. Profilinizi seçin. Profil seçtikten sonra çeşitli içeriklerin yer aldığı platformun ana sayfasına ulaşacaksınız.

Sağ üst köşede yer alan profil simgesinin üzerine tıklayın. Açılan pencere üzerinden "Hesap" menüsüne girin. Hesap menüsünde yer alan "Parolayı değiştir" seçeneğini seçin. Bu işlemin ardından yeni şifre belirleyin. Artık yeni parola ile hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Şifrenizi değiştirdikten sonra dijital yayın hizmeti üzerinden bir film izlemek istiyorsanız, birbirinden başarılı yapımların yer aldığı Netflix film önerileri isimli yazımıza göz atabilirsiniz. Liste üzerinden beğendiğiniz bir filmi Netflix kütüphanesi üzerinden bulabilir ve izlemeye başlayabilirsiniz.

Netflix Şifremi Unuttum, Ne Yapabilirim?

Netflix’in web sitesine girin.

"Oturum Aç" butonuna tıklayın.

"Yardım ister misiniz?" seçeneğini seçin.

E-posta seçeneğini işaretleyin.

E-posta adresinizi yazın.

"E-posta Gönderin" butonuna basın.

E-posta kutunuzu kontrol edin.

Netflix’ten gelen e-postayı görüntüleyin.

"Reset Password" butonuna tıklayın.

Netflix şifremi unuttum diyorsanız, uygulayabileceğiniz bir yöntem mevcut. Popüler dijital yayın hizmetinde yer alan şifre sıfırlama hizmeti sayesinde parolanızı çok kolay ve hızlı bir şekilde sıfırlayabilirsiniz.

Dijital yayın hizmetinde yer alan hesabınızın parolasını sıfırlayabilmek için ilk olarak platformun internet sitesini ziyaret edin. Web sitesini görüntüledikten sonra sağ üst köşede yer alan "Oturum Aç" butonuna basın.

Açılan sayfa üzerinden "Yardım ister misiniz?" seçeneğini seçin. Bu işlemin ardından yeni bir sayfa açılacak. E-posta seçeneğini işaretleyin ve hemen ardından sisteme kayıtlı olan e-posta adresinizi yazın. Bir sonraki aşamaya geçebilmek için "E-posta Gönderin" butonuna basın.

E-postanın yanı sıra "Kısa Mesaj" şeklinde bir seçenek daha mevcut. Bu seçeneği seçtiğiniz takdirde telefon numarasını girmeniz ve ardından "Kısa Mesaj Gönder" seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

E-posta seçeneğini seçtiyseniz e-posta kutunuza Netflix’ten bir e-mail gelecek. Dijital yayın platformu tarafından gönderilen e-mailin üzerine tıklayın. Son olarak "Reset Password" butonuna tıklayarak yeni parola belirleyin. İşlemi tamamladıktan sonra artık hesabınıza yeni şifreniz ile giriş yapmanız gerekecek.

Netflix Profile Şifre Koyma Nasıl Yapılır?

Netflix’in web sitesini ziyaret edin.

Sağ üst köşedeki "Oturum Aç" butonuna tıklayın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profilinizi seçin.

Sağ üst köşede bulunan profil simgesine tıklayın.

"Hesap" menüsüne tıklayın.

"Profil Kilidi" seçeneğinin yanındaki "Değiştir" yazısına tıklayın.

Hesabınızın şifresini girin.

"Devam Et" butonuna basın.

"Adlı profile erişim için PIN kodu girilmesini iste" seçeneğini işaretleyin.

Dört haneli PIN kodu belirleyin.

"Kaydet" butonuna basın.

Tüm dünyada milyonlarca internet kullanıcısı tarafından kullanılan dijital yayın platformunda çeşitli özellikler yer alıyor. Platformda yer alan Profil Kilidi isimli özellik, gizliliğin üst seviyeye taşınmasını sağlıyor.

Profil Kilidi adlı özelliği aktif hale getirdiğiniz takdirde profilinize giriş yapılabilmesi için belirlenen PIN kodunun girilmesi gerekir. Bir hesabı birden fazla kişi kullanıyorsanız ve hesabınıza erişim sağlayan diğer kişilerin profilinizi açmasını istemiyorsanız PIN kodu belirleyebilirsiniz.

Söz konusu işlem için ilk olarak Netflix isimli popüler dijital yayın platformunun web sitesini ziyaret edin. Siteyi görüntüledikten sonra sağ üst köşede konumlanan "Oturum Aç" butonuna basın. Üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra profilinizi seçin. Sağ üst köşede yer alan profil simgesinin üzerine basın. Bu işlemin ardından bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Hesap" menüsüne tıklayın. Açılan sayfada hesabınız ile ilgili çeşitli ayarları göreceksiniz.

Hesap menüsünde yer alan "Profil Kilidi" seçeneğinin yanında bulunan "Değiştir" yazısına tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra hesabınızın parolasını girmeniz gerekiyor. Parolayı yazdıktan sonra "Devam Et" butonuna basarak bir sonraki aşamaya geçin.

Açılan sayfada yer alan "Adlı profile erişim için PIN kodu girilmesini iste" seçeneğini işaretleyin. Daha sonra dört haneli PIN kodu belirleyin. Son olarak Netflix profile koyma işlemini tamamlamak için "Kaydet" butonuna basın. Bu işlemi yapmanız halinde artık profilinize erişebilmek için PIN kodu girmeniz gerekecek.

Bu yazıda dijital yayın platformunda şifre değiştirme, parola sıfırlama ve profile şifre ekleme işlemlerinin nasıl uygulanacağını açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.