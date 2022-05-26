Karekod (QR Kod) Okutma Nasıl Yapılır?

Çoğu kişi zaman zaman karekod (QR Kod) okutma işlemine ihtiyaç duyabiliyor. Büyük bir kolaylık sağlayan karekodları okutabilmek için iki farklı yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden ilki uygulama indirmeden karekod okutma iken ikincisi ise bir uygulama yükleyerek karekod okutmadır.

Siyah beyaz renkli kare şeklindeki karekodlar çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Günümüzde yaygın olarak kullanılan QR kodlar, bir hizmet veya ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Etkinlik detayları, bağlantılar, kuponlar dahil birçok konuda daha fazla bilgi sunmak için oluşturulan karekodları ister bir uygulama yükleyerek isterseniz herhangi bir uygulama yüklemeden okutabilirsiniz.

Uygulama İndirmeden Karekod Okutma Adımları Neler?

Telefonunuzun Home butonuna bir süre basılı tutun.

Kare şeklindeki barkod tarama simgesine dokunun.

"Kameranızla arama yapın" yazısına dokunun.

"Kamerayı aç" butonuna basın.

Erişim izni verin.

Kamera ile barkodu okutun.

Akıllı telefonuna uygulama yüklemekten hoşlanmayan kişiler de karekodları çok kolay ve hızlı bir şekilde okutabilir. Kullanıcıların bunun için birden fazla adımdan oluşan işlemi tamamlaması gerekiyor.

Uygulama indirmeden karekod okutma işlemi için ilk olarak akıllı telefonunuzun Home butonuna bir süre boyunca basılı tutun. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde bir sayfa açılacaktır. Açılan sayfa üzerinden kare şeklindeki barkod tarama simgesinin üzerine dokunmanız gerekiyor.

Galerinizde yer alan bir barkodu okutmak istiyorsanız "Fotoğraf galerisini aç" butonuna basın. Bu işlemi uyguladıktan sonra uygulamanın galerinize erişebilmesi için izin vermelisiniz. Söz konusu pencerede "Reddet" seçeneğini seçerseniz, galerinizde yer alan bir barkodu okutamazsınız.

Eğer kamera ile tarama yapacaksanız, "Kameranızla arama yapın" yazısına dokunun. Bu işlemin ardından uygulamanın kameraya erişebilmesi için izin vermelisiniz. Erişim iznini verdikten sonra akıllı telefonun kamerası ile barkod okutabilirsiniz.

En İyi Karekod (QR Kod) Okutma Uygulamaları Neler?

QR & Barcode Scanner

QR Code Reader and Scanner (Kaspersky)

QR Code Scanner & Barcode

QR & Barcode Reader

QR Reader for iPhone

QR Code Reader & QR Scanner

QR Code Reader (TinyLab)

QR Barcode Scanner

QR Scanner: Barcode Scanner

Barcode Scanner Pro

Yukarıda en iyi 10 QR kod okuyucu yer alıyor. Listede yer alan uygulamaların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. QR & Barcode Scanner

Ücretsiz olarak sunulan R & Barcode Scanner, kullanıcıların karekodları hızlı ve pratik bir şekilde okutabilmesine olanak tanıyor. Çok basit bir kullanıma sahip olan uygulama metin, URL, e-posta, konum, Wi-Fi ve takvim dahil olmak üzere pek çok barkodu tarayabiliyor.

Google Play Store’da 1 milyon 993 binden fazla kişi tarafından derecelendirilen uygulama, 5 üzerinden 4,7 puana sahip. Bu, uygulamanın ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seriyor. Uygulama ayrıca App Store’da da mevcut.

2. QR Code Reader and Scanner (Kaspersky)

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan güvenlik şirketi Kaspersky tarafından geliştirilen QR Code Reader and Scanner, karekod okutma işleminin çok basit bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. Uygulama, tarama işleminin yanı sıra zararlı karekodlara karşı korur. Böylece üst düzey güvenlik sunar.

3. QR Code Scanner & Barcode

Başarılı bir arayüze sahip olan QR Code Scanner & Barcode isimli uygulamanın kullanımı oldukça basittir. Ücretsiz olarak sunulan uygulama ürünler, URL, kitaplar, konum, takvim, e-posta ve metin dahil olmak üzere çeşitli karekodları tarayabiliyor.

Kod 93, Codabar, Maxi kod ve Kod 39 dahil birçok QR ve barkod biçimini destekleyen uygulamada el feneri desteği de mevcut. Bu sayede düşük ışıkta da barkodları tarayabilmeniz mümkün. Yalnızca Android sürümüne sahip olan uygulamada tarama geçmişini kaydetme özelliği de mevcut.

4. QR & Barcode Reader

Matrix, Aztec, UPC, Kod 39 dahil olmak üzere birçok popüler barkod formatlarını destekleyen QR & Barcode Reader URL, takvim, Wi-Fi ve ürün gibi çeşitli karekodları tarayabiliyor. Google Safe Browsing teknolojisini destekleyen uygulamada el feneri özelliği de mevcut. Bu sayede düşük ışıkta da karekodları tarayabilirsiniz.

5. QR Reader for iPhone

iOS platformundaki en popüler karekod uygulamalarından bir tanesi olan QR Reader for iPhone üzerinden çok hızlı bir şekilde karekodları tarayabilirsiniz. Uygulamada tarama işleminin yanı sıra karekod oluşturma işlevi de bulunuyor. Oluşturduğunuz karekodu PNG veya SVG formatında dışa aktarabilirsiniz.

6. QR Code Reader & QR Scanner

iPhone ve iPad cihazları için geliştirilen QR Code Reader & QR Scanner, tüm standart 1D ve 2D kod türlerini tarayabiliyor. İnternet bağlantısına gerek duymayan uygulama el feneri özelliği bulunuyor. El feneri sayesinde düşük ışıkta QR kodlar okutulabiliyor. Uygulamada ayrıca tarama geçmişi kaydetme işlevi de mevcut.

7. QR Code Reader (TinyLab)

TinyLabs tarafından sunulan QR Code Reader, iPhone ve iPad için geliştirilen popüler bir uygulamadır. App Store'da 588 bin kişi tarafından derecelendirilen uygulama, 5 üzerinden 4,7 puana sahip.

QR kod, barkod, Datamatrix, Kod 128, EAN-8 ve EAN-13 dahil olmak üzere çeşitli kod türlerini destekleyen uygulamada tarama işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamada ayrıca tarama geçmişi özelliği de bulunuyor.

8. QR Barcode Scanner

Tüm standart 1D ve 2D kod türlerini tarayabilen QR Barcode Scanner, basit bir kullanıma sahip. El feneri özelliğine sahip olan uygulama üzerinden karekodları çok kolay bir şekilde okutabilirsiniz. Başarılı bir arayüze sahip olan uygulamada tarama geçmişini de görüntüleyebilirsiniz.

9. QR Scanner: Barcode Scanner

QR kodu, Maksi kodu, Kod 39, Kod 93, Maksi kodu, EAN-8 dahil olmak üzere birçok kod türünü destekleyen QR Scanner: Barcode Scanner isimli uygulamada otomatik yakınlaştırma özelliği mevcut. Bu sayede yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemlerini yapmanıza gerek kalmıyor.

İnternet bağlantısı gerektirmeyen uygulamada tarama geçmişini de hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Uygulamada ayrıca el feneri işlevi de mevcut.

10. Barcode Scanner Pro

Yalnızca Android platformunda yer alan Barcode Scanner Pro üzerinden karekodları çok basit bir şekilde taratabilirsiniz. Uygulamada ayrıca karekod oluşturma özelliği de mevcut. Oluşturduğunuz karekodu Gmail, Facebook, Twitter ve WhatsApp olmak üzere birçok hizmet üzerinden paylaşabilirsiniz. Uygulamda tarama geçmişi de bulunuyor.