NFC Etiket Okuyucu Hangi Cihazlarda Var?

Yakın alan iletişimi anlamına gelen NFC (Near Fier Communication), yeni nesil teknolojilerden biridir. iOS ve Android cihazların içinde yer alan NFC teknolojisi, yakın mesafeden haberleşmeyi sağlıyor. Ortalama 4 cm mesafeye kadar kablosuz şekilde çalışıyor.

Wi-Fi’ye benzer çalışma prensibine sahiptir. Fakat Wi-Fi ile NFC bir noktada birbirinden ayrılıyor. Bu teknolojinin bant genişliği daha düşük çaplıdır. RFID yani radyo frekansı tanımlama teknolojisiyle geliştirilen bu teknoloji; tablet, telefon, dizüstü bilgisayar gibi cihazlardan hızlı veri paylaşılmasını sağlıyor.

NFC, dosya taşımak yerine iletişimi kolaylaştırmak için elektronik bilgi aktarımı yapar. Yakın alan iletişim teknolojili cihazlar birbirlerine temas ettirildiğinde elektronik bilgi aktarımı gerçekleşir. Temassız işlemler, ödemelerde en çok kullanılan yöntem haline geldi. Aynı zamanda kimlik erişimi gibi durumlar için de tercih ediliyor. Alışverişlerde de çok kullanıldığını söyleyebiliriz. Özellikle işletmelerin işini fazlasıyla kolaylaştırıyor.

NFC Etiket Okuyucu Bulunan Android Cihazlar

Samsung Galaxy S22

OnePlus 10 Pro

Google Pixel 7

Samsung Galaxy Z Fold 4

Asus ROG 6

1. Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 kutudan One UI. 41 kullanıcı arabirimli Android 12 işletim sistemli olarak çıkıyor. Bu cihazda NFC özelliğini açmak için öncelikle “Ayarlar” alanına gidilmeli. Ayarlar bölümünün ardından “Bağlantı” kısmından “NFC ve Temassız Ödemeler” kısmına tıklanır.

NFC seçeneğinin açılması için yanında konumlanan geçişe dokunulur. Aynı yerden özelliği devre dışı da bırakabilirsiniz. NFC yönetimi başlatma işlemi; ekranın alt tarafındaki “Temassız Ödemeler” bölümünden gerçekleşebilir.

2. OnePlus 10 Pro

NFC olan telefonlar arasında OnePlus 10 Pro da yer alıyor. İlk olarak “Ayarlar” menüsüne tıklanır. Daha sonra “+” ya da “Gelişmiş Parametreler” kısmına giriş yapılır. Son adımda NFC’ye tıklanarak etkin hale getirilir.

3. Google Pixel 7

Google Pixel 7 cihazınızdan “Ayarlar” kısmına giriş sağlayınız.

cihazınızdan “Ayarlar” kısmına giriş sağlayınız. Bağlı Cihazlar > Bağlantı Tercihleri > NFC adımları takip edilir.

NFC’yi kullan seçeneğine tıklandığında özellik aktifleştirilmiş olur.

4. Samsung Galaxy Z Fold 4

NFC özelliğini Samsung Galaxy Z Fold 4 cihazlarda aktifleştirmek için öncelikle "Bildirim Çubuğu" aşağıya kayırılıp genişletilmeli. Daha sonra kısayol paneli üzerinden NFC simgesi bulunarak açılır konuma getirilir.

5. Asus ROG 6

Android cihazlardan Asus Rog 6'da NFC özelliğini etkinleştirmek için “Ayarlar” alanına giriş yapınız. Ayarlardan sonra “Daha Fazla” seçeneğine tıklayınız. Ardından NFC ve NFC işlevini etkinleştir butonuna basılmalıdır.

NFC Etiket Okuyuculu iPhone Cihazlar

iPhone XS ve XS Max

iPhone 11 ve 11 Pro

iPhone 12 serisi

iPhone 13 serisi

iPhone 14 serisi

iPhone Cihazlarda NFC Özelliğini Açma

İlk olarak “Ayarlar” bölümüne giriş yapılır.

Daha sonra “Kontrol Merkezi” menüsüne tıklanıp “+” işaretine bir defa tıklanır.

Okuma işlemi tamamlandıktan sonra NFC ikonuna tıklamak yeterli olacak.

iPhone cihazların tüm modellerinde NFC özelliğini açma işlemi aynıdır.

NFC Güvenli mi?

NFC özelliği; dijital ve fiziksel güvenlik önlemlerine ihtiyaç duymadan hem havadan hem de radyo dalgalarıyla iletişim kuruyor. NFC özelliğini kullanırken herhangi ek güvenlik uygulamalarına ihtiyaç duyulmaz.

NFC özelliği işlevleri şu şekildedir;

Yüksek hızda video ve görüntü aktarımı yapıyor.

Temassız ödemelerde kullanılır.

Yüksek düzeyde güvenliğin sağlanması gereken banka işlemlerinde kimliğin doğrulanmasını sağlar.

İki cihaz arası veri aktarımlarında güvenliği üst seviyelere çıkartır.

“NFC etiket okuyucu hangi cihazlarda var?” sorusunu sizler için yanıtladık. Daha detaylı bilgi alabilmek için NFC Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır? yazımıza da göz atabilirsiniz.