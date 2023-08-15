NieR Replicant
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 26000.00 MB
- Üretici Square Enix
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NieR:Automata’nın öncesinde olanları biliyor muydunuz? NieR Replicant’ı oynayın ve hikayenin tamamını öğrenin.
2017 yılında çıkan NieR:Automata bizleri çok etkilemişti ve oyun tarihinde ikonik bir oyun olarak adını oyun tarihine yazdırmıştı. Bu oyun ile alakalı bilinmeyen bir şey vardı ki bu oyun esasında bir devam oyunu gibiydi. 2010 yılında çıkan NieR Replicant sadece Japonya’da piyasaya sürülmüştü ve dünyanın geri kalanı tarafından oynanamıyordu.
NieR:Automata’nın başarısından sonra önceki oyun olan NieR Replicant’ta elden geçirildi ve bir remake olarak 2021 yılında piyasaya sürüldü. Böylece artık NieR dünyasına daha da hakim olabileceğiz. Hikaye olarak son derece ilgi çekici bir oyun olan NieR Replicant’ta genç bir kahramanın, kız kardeşi Yonah'ı ölümcül bir hastalıktan kurtarmak için verdiği mücadele anlatılıyor. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen bu oyunda amacımız bu tedaviyi bulmak ve kardeşimizi kurtarmak.
NieR Replicant ver.1.22474487139… İndir
Hemen NieR Replicant indirin ve NieR:Automata öncesinde neler yaşanmış öğrenin. Benzersiz bir hikayeye tanıklık edin ve NieR’in hikayesinin detaylarını öğrenin.
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NieR Replicant ver.1.22474487139… Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1300X; Intel Core i5-6400
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270X; NVIDIA GeForce GTX 960
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 26 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX destekleyen bir ses kartı
- İlave Notlar: 60 FPS 1280x720
Hızlı ve akıcı bir oynanış
İlgi çekici bir hikaye
Keşfedilmeyi bekleyen ilginç bir dünya
Anlaşılmazı biraz zor bir yapım