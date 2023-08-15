NieR:Automata’nın öncesinde olanları biliyor muydunuz? NieR Replicant’ı oynayın ve hikayenin tamamını öğrenin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

2017 yılında çıkan NieR:Automata bizleri çok etkilemişti ve oyun tarihinde ikonik bir oyun olarak adını oyun tarihine yazdırmıştı. Bu oyun ile alakalı bilinmeyen bir şey vardı ki bu oyun esasında bir devam oyunu gibiydi. 2010 yılında çıkan NieR Replicant sadece Japonya’da piyasaya sürülmüştü ve dünyanın geri kalanı tarafından oynanamıyordu.

NieR:Automata’nın başarısından sonra önceki oyun olan NieR Replicant’ta elden geçirildi ve bir remake olarak 2021 yılında piyasaya sürüldü. Böylece artık NieR dünyasına daha da hakim olabileceğiz. Hikaye olarak son derece ilgi çekici bir oyun olan NieR Replicant’ta genç bir kahramanın, kız kardeşi Yonah'ı ölümcül bir hastalıktan kurtarmak için verdiği mücadele anlatılıyor. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen bu oyunda amacımız bu tedaviyi bulmak ve kardeşimizi kurtarmak.

NieR Replicant ver.1.22474487139… İndir

Hemen NieR Replicant indirin ve NieR:Automata öncesinde neler yaşanmış öğrenin. Benzersiz bir hikayeye tanıklık edin ve NieR’in hikayesinin detaylarını öğrenin.

NieR Replicant ver.1.22474487139… Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 3 1300X; Intel Core i5-6400

: AMD Ryzen 3 1300X; Intel Core i5-6400 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon R9 270X; NVIDIA GeForce GTX 960

: AMD Radeon R9 270X; NVIDIA GeForce GTX 960 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 26 GB kullanılabilir alan

: 26 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : DirectX destekleyen bir ses kartı

: DirectX destekleyen bir ses kartı İlave Notlar: 60 FPS 1280x720