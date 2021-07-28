NieR Re[in]carnation, Square Enix'in Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir komut bazlı aksiyon rpg oyunu.

Erkan Calp - 60 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

NieR Re[in]carnation, Square Enix ve Applibot’un birlikte mobil cihazlar için geliştirdikleri aksiyon rol yapma oyunu.

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NieR serisindeki en yeni oyun mobil cihazlara geliyor! Hikaye Kafes adında bir yerde geçiyor. Bir kız soğuk bir taş zeminde uyanıyor. Kendisini gökyüzüne kadar uzanan yüksek binalarla dolu sonsuz engin bir yerde buluyor. Kendisine anne diyen gizemli bir yaratık tarafından yönlendirilerek yeni çevresini keşfetmeye başlıyor. Kaybettiklerini geri almak ve günahlarının kefaretini ödemek için bu bilinmeyen yaratılış yerinde (kafes olarak bilinen yer) bir yolculuğa çıkıyor.

Oyunda üç karakter (Işık Kızı, Anne ve Karanlık Canavar) karşımıza çıkıyor. Kendisini kafesin taş zemininde ayılarak bulan Işık Kızı, nazik ve parlak bir kişiliğe sahip olmasına rağmen bilinmeyen nedenlerle bir yaka ve bandaj takıyor ve her gece korkunç rüyalar görüyor. Kendine Mama diyen gizemli bir yaratık. Kafes hakkında bildiği çok şey var ve kıza yol gösterici. Kafeste gezinen garip bir varlık. Zırhlı bir şövalyeyi andırıyor, aynı zamanda bir böceğe benziyor. Ne olursa olsun bir amacı var.

Savaşlar karakterlerinize komutlar vererek gerçekleşiyor. Oyun, karakterlerinizin düşmanlara kendi başlarına saldırmalarını sağlayan, oyunlarda iyi olmayan kişilerin de oynamasını kolaylaştıran otomatik mod içeriyor.

Oyunun yapımcısı Yosuke Saito. Karakterler Akihiko Yoshida tarafından tasarlanmış. Müzikler Keiichi Okabe’ye ait.