NieR Re[in]carnation
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 95.00 MB
- Üretici SQUARE ENIX
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NieR Re[in]carnation, Square Enix'in Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir komut bazlı aksiyon rpg oyunu.
NieR Re[in]carnation, Square Enix ve Applibot’un birlikte mobil cihazlar için geliştirdikleri aksiyon rol yapma oyunu.
NieR Re[in]carnation İndir
NieR serisindeki en yeni oyun mobil cihazlara geliyor! Hikaye Kafes adında bir yerde geçiyor. Bir kız soğuk bir taş zeminde uyanıyor. Kendisini gökyüzüne kadar uzanan yüksek binalarla dolu sonsuz engin bir yerde buluyor. Kendisine anne diyen gizemli bir yaratık tarafından yönlendirilerek yeni çevresini keşfetmeye başlıyor. Kaybettiklerini geri almak ve günahlarının kefaretini ödemek için bu bilinmeyen yaratılış yerinde (kafes olarak bilinen yer) bir yolculuğa çıkıyor.
Oyunda üç karakter (Işık Kızı, Anne ve Karanlık Canavar) karşımıza çıkıyor. Kendisini kafesin taş zemininde ayılarak bulan Işık Kızı, nazik ve parlak bir kişiliğe sahip olmasına rağmen bilinmeyen nedenlerle bir yaka ve bandaj takıyor ve her gece korkunç rüyalar görüyor. Kendine Mama diyen gizemli bir yaratık. Kafes hakkında bildiği çok şey var ve kıza yol gösterici. Kafeste gezinen garip bir varlık. Zırhlı bir şövalyeyi andırıyor, aynı zamanda bir böceğe benziyor. Ne olursa olsun bir amacı var.
Savaşlar karakterlerinize komutlar vererek gerçekleşiyor. Oyun, karakterlerinizin düşmanlara kendi başlarına saldırmalarını sağlayan, oyunlarda iyi olmayan kişilerin de oynamasını kolaylaştıran otomatik mod içeriyor.
Oyunun yapımcısı Yosuke Saito. Karakterler Akihiko Yoshida tarafından tasarlanmış. Müzikler Keiichi Okabe’ye ait.
NieR Re[in]carnation
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 257.80 MB
- Üretici SQUARE ENIX
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NieR Re[in]carnation, Square Enix'in aksiyon rol yapma oyunu.
NieR Re[in]carnation, popüler serinin mobil cihazlara uyarlanan sürümü. Square Enix’in Applibot ile birlikte hazırladığı komut tabanlı aksiyon rpg oyunu ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. NieR serisinin son oyununu App Store’dan iPhone/iPad cihazınıza yükleyebilirsiniz.
NieR Re[in]carnation İndir iOS
- Hikaye / Kafes adında bir yer – Bir kız soğuk bir taş zeminde uyanır. Kendini gökyüzüne uzanan binalarla çevrili sonsuz engin bir yerde bulur. Kendisine Mama diyen gizemli bir yaratığın yönlendirmesiyle yeni çevresini keşfetmeye başlar. Kaybettiklerini geri almak ve günahlarının bedelini ödemek için kafes denilen bu yerde bir yolculuğa çıkar.
- Karakterler – Işık Kızı, Anne ve Karanlık Yaratık
Kız kendine geldiğinde kafesin taş zeminine yığılmıştı. Narin ve parlak bir kişiliğe sahip olmasına karşın bilinmeyen nedenlerle bir yaka ve bandaj takıyor ve her gece kabusla uyanıyor.
Kendine Mama diyen gizemli bir canavar. Kafes hakkında bir şeyler biliyor gibi görünüyor ve kıza rehberlik ediyor.
Kafeste dolaşan garip bir yaratık. Zırhlı şövalyeyi andırıyor ama aynı zamanda kelimelerle anlatılamayan bir böceğe benziyor. Ne olursa olsun bir tür amacı var gibi görünüyor…
- Savaş – Savaşlar karakterlerinize komutlar vererek yapılıyor. Oyun oynamada iyi olmayan kişilerin de katılmasını ve oynamasını kolaylaştıran otomatik mod da bulunuyor.
- Kadro –
Yapımcı: Yosuke Studio
Yaratıcı Yönetmen: Yoko Taro
Yönetmen: Daichi Matsukawa
Ana Karakter Tasarımı: Akihiko Yoshida (CyDesignation, Inc)
Konsept Sanat: Kazuma Koda
Müzik: Keiichi Okabe (MONACA INC.)