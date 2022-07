Nothing Phone Piyasaya Sürüldü, İşte Özellikleri!

OnePlus'ın kurucusu Carl Pei'nin yeni girişimi olan Nothing Phone uzun bir bekleyişin ardından sonunda raflarda yerini alacak. Nokia, Oppo gibi teknoloji devlerinde çalışma imkanı bulmuş olan Carl Pei, OnePlus'tan Nothing'i kurmak üzere ayrıldığında akıllı telefon piyasasını değiştirmek için kollarını sıvamıştı. Teknoloji dehasının hayali sonunda gerçek oluyor.

Özellikle tasarımıyla diğer akıllı telefonlardan büyük ölçüde ayrılan Nothing Phone, daha önce neredeyse hiçbir telefonda görmediğimiz farklılıklar barınıdırıyor. Telefonun arka kapağında bizleri şeffaf bir tasarım karşılıyor. Bu eşsiz kapak tasarımı sayesinde telefonun iç donanım hatlarını görebiliyoruz. Ayrıca arka kapak üzerine konumlandırılmış LED ışıkları, kullanıcılar tarafından özelleştirilerek telefonu yalnızca bir araç olmaktan çıkarıp bir takıya dönüştürüyor. LED panel bildirimleri de iletebiliyor.

Nothing Phone'un Tasarımı Büyük İlgiyle Karşılandı

Nothing markasının ilk ürünü olarak raflarda yerini alan Nothing Ear, elde ettiği başarıdan sonra tüm gözleri yeni gelişmekte olan firmaya çevirdi. İlk defa İngiltere'de satışa sunulacak telefonun özellikleri ise kullanıcıları son derece memnun etti.

Nothing Phone gücünü uygun fiyatlı amiral gemisi telefonların vazgeçilmez işlemcilerinden olan Snapdragon 778G+'tan alıyor. Ön tarafta ise bizleri 6,5 inç büyüklüğündeki FHD+ 120Hz OLED ekran karşılıyor. Nothing Phone'un ana kamerasında Sony tarafından üretilen 50 megapiksel geniş açı + 50 megapiksel ultra geniş açı kameraları bulunuyor. Fotoğraf çekmeyi sevenler için birçok avantajı yanında getiren telefonun kamera setiyle gayet kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor. 16 megapiksellik selfie kamerası ortalama fotoğraflar için gerekli şartları karşılıyor. 45W hızlı şarj desteği ve 4500 mAh batarya, telefonda uzun süre geçirmeyenler için uzun süreli şarj ömrünü garanti ediyor. Telefonda Android 12 temelli Nothing OS işletim sistemi kullanılıyor.

Nothing Phone fiyatları 8 GB+ 128 GB 469,99 euro, 8 GB + 256 GB 499,99 euro, 12 GB + 256 GB versiyonu ise 549,99 euro olarak belirlendi. Şu an için yalnızca İngiltere'de satışa sunulan telefonun Türkiye fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.