67W Hızlı Şarj Sunan Xiaomi Civi 4 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Çin merkezli Xiaomi tarafından üretilen Civi 4 Pro 21 Mart 2024 tarihinde tanıtıldı. Yapılan tanıtımla birlikte telefonun donanımı ve ücreti belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan Xiaomi Civi 4 Pro özellikleri ve fiyatı nedeniyle ilgi odağı hâline geldi.

Yeni akıllı telefon modeli 67W hızlı şarj teknolojisi, yüksek yenileme hızı ve dahasını sunuyor. Bu rehberde en iyi Xiaomi akıllı telefonlar arasında yerini alan Civi 4 Pro modelinin neler sunduğunu açıkladık.

Xiaomi Civi 4 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,55 inç

: 6,55 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1236 x 2750 piksel

: 1236 x 2750 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 460 PPI

: Yaklaşık 460 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass Victus 2

: Corning Gorilla Glass Victus 2 İşlemci : Snapdragon 8s Gen 3

: Snapdragon 8s Gen 3 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 50 MP + 12 MP

: 50 MP + 50 MP + 12 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 24/30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240/960 FPS, 720p 1920 FPS

: 4K 24/30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240/960 FPS, 720p 1920 FPS Ön Kamera : 32 MP + 32 MP

: 32 MP + 32 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS Bluetooth : 5.4

: 5.4 Batarya Kapasitesi : 4.700 mAh

: 4.700 mAh Kablolu Şarj: 67W

Xiaomi marka yeni akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde 120 derece görüş alanı sunan ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Telefonun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı ve ultra geniş açılı olmak üzere iki farklı kamera yer alıyor. Ön kameradaki ultra geniş açılı kamera 100 derece görüş alanı sunuyor.

Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle dikkat çeken cihazda 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. 67W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyen cihazın 40 dakikada şarj olabildiği söyleniyor. Peki, Xiaomi Civi 4 Pro ne kadar fiyata satılıyor?

Xiaomi Civi 4 Pro Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB depolama : 2.999 yuan (416 dolar)

: 2.999 yuan (416 dolar) 12 GB RAM + 512 GB depolama : 3.299 yuan (458 dolar)

: 3.299 yuan (458 dolar) 16 GB RAM + 512 GB depolama: 3.599 yuan (499 dolar)

Bu rehberde Xiaomi Civi 4 Pro ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.