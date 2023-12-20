24 GB RAM'e Sahip Nubia Z60 Ultra Özellikleri ve Fiyatı

Güçlü donanım bileşenlerine ve ekran altı ön kameraya sahip olan Nubia Z60 Ultra özellikleri ve fiyatı ile öne çıkıyor. Peki, 2023 yılının aralık ayında tanıtılan yeni akıllı telefon modeli neler sunuyor? Bu rehberde söz konusu telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Nubia Z60 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,8 inç

: 6,8 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1116 x 2480 piksel

: 1116 x 2480 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : 400 PPI

: 400 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 GPU : Adreno 750

: Adreno 750 RAM : 8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB

: 8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP + 64 MP + 50 MP

: 50 MP + 64 MP + 50 MP Arka Kamera Video Kaydı : 8K 30 FPS, 4K 30/60/120 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 8K 30 FPS, 4K 30/60/120 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Yazılım : Android 14 tabanlı MyOS 14

: Android 14 tabanlı MyOS 14 Batarya Kapasitesi : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Kablolu Şarj : 80W

: 80W Ağırlık : 246 gram

: 246 gram Kalınlık: 8,8 mm

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde ekran altı kamera yer alıyor.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1116 x 2480 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 400 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 246 gram ağırlığındaki cihaz 164 x 76,4 x 8,8 mm boyutlarında. Peki, en iyi akıllı telefonlar arasında yerini alan Nubia Z60 Ultra ne kadar fiyata satılıyor?

Nubia Z60 Ultra Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB Depolama : 4.299 yuan (600 civarında)

: 4.299 yuan (600 civarında) 16 GB RAM + 512 GB Depolama : 4.699 yuan (660 civarında)

: 4.699 yuan (660 civarında) 16 GB RAM + 1 TB Depolama : 5.299 yuan (740 civarında)

: 5.299 yuan (740 civarında) 24 GB RAM + 1 TB Depolama: 5.999 yuan (840 civarında)

Bu rehberde Nubia Z60 Ultra ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.