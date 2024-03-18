Oyun Odaklı Ucuz Telefon: Nubia Neo 2 5G Özellikleri ve Fiyatı

Oyun odaklı ucuz telefon arayan kişiler için harika bir seçenek olan Nubia Neo 2 5G özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Nubia'nun yeni akıllı telefonundaki yüksek batarya kapasitesi, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine imkân tanıyor.

Şubat ayında düzenlenen MWC 2024 etkinliği kapsamında tanıtılan ürünler arasında Nubia Neo 2 5G da yer aldı. Peki, bütçe dostu oyun telefonu hangi donanım bileşenlerini içeriyor? Bu rehberde söz konusu cihazın ücretine ve teknik özelliklerine dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Nubia Neo 2 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,72 inç

: 6,72 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 392 PPI

: Yaklaşık 392 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Unisoc T820

: Unisoc T820 GPU : Mali-G57

: Mali-G57 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB (UFS 3.1)

: 256 GB (UFS 3.1) Arka Kamera : 50 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP Batarya Kapasitesi : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Kablolu Şarj: 33W

Uzun süre boyunca oynanan oyunlarda bile optimum performans için çok katmanlı bir ısı dağıtma sistemi içeren telefon, özel olarak tasarlanan Game Space 2.0 arayüzü sunuyor. Cihazda ayrıca çift DTS:X Ultra hoparlör de mevcut.

6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, yaklaşık 392 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanının yer aldığı cihazda Unisoc T820 işlemcisi bulunuyor.

Telefonun 20 GB'a kadar dinamik RAM sunduğu belirtiliyor. 6.000 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken akıllı telefon 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Peki, çok şık bir görünüme sahip olan yeni akıllı telefon modeli Nubia Neo 2 5G ne kadar fiyata satılıyor?

Nubia Neo 2 5G Fiyatı Ne Kadar?

En iyi oyuncu telefonları arasında yerini alan Nubia Neo 2 5G isimli model için 199 dolar fiyat etiketi belirlendi.

Bu rehberde Nubia Neo 2 5G ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.