PUBG Mobile İçin En İyi Telefonlar: Yüksek Performans!
PUBG Mobile için en iyi telefonlar hangileri? Bu rehberde battle royale türünün başarılı örneği olan PUBG'de yüksek performans sunan telefonları sıraladık.
Popüler battle royale oyununu yüksek performansta oynamak istiyorsanız muhtemelen PUBG Mobile için en iyi telefonlar hangileri sorusunun yanıtını merak ediyorsunuzdur. Bu yazıda etkileyici oyun performansıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran telefon modellerini bir arada topladık.
Yıllardır tüm dünyada popülerliğini sürdürmeyi başaran PUBG Mobile'ı kasma ve donma problemi yaşamadan oynamak büyük bir öneme sahip çünkü bu problemler, oyun deneyimini doğrudan ciddi ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Peki, PUBG için en iyi telefon hangisi?
PUBG Mobile İçin En İyi Telefonlar Listesi
- Xiaomi Black Shark 5 Pro
- ASUS ROG Phone 6
- ZTE Nubia Red Magic 7
- ASUS ROG Phone 6D
- iPhone 14 Pro Max
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- POCO F4 GT
- Samsung Galaxy Z Fold4
- Huawei P60 Pro
- Xiaomi 13 Pro
Yukarıda PUBG Mobile için en iyi telefonlar bulunuyor. Listede yer alan cihazların teknik özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.
Xiaomi Black Shark 5 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Hücresel: 5G / 4G
- Bluetooth: 5.2
- NFC: Var
- Batarya Kapasitesi: 4650 mAh
- Kablolu Şarj: 120W
- Yazılım: Android 12 tabanlı Joy UI 13
- Ağırlık: 220 gram
- Kalınlık: 9,5 mm
ASUS ROG Phone 6 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2448 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Hücresel: 5G / 4G
- Bluetooth: 5.2
- NFC: Var
- Batarya Kapasitesi: 6000 mAh
- Kablolu Şarj: 65W
- Yazılım: Android 12 (Android 13'e yükseltilebilir.)
- Ağırlık: 239 gram
- Kalınlık: 10,3 mm
ZTE Nubia Red Magic 7 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 387 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB / 18 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Hücresel: 5G / 4G
- Bluetooth: 5.2
- NFC: Var
- Batarya Kapasitesi: 4500 mAh
- Kablolu Şarj: 120W
- Yazılım: Android 12 tabanlı Redmagic 5.0
- Ağırlık: 215 gram
- Kalınlık: 9,5 mm
ASUS ROG Phone 6D Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2448 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9000+
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Hücresel: 5G / 4G
- Bluetooth: 5.3
- NFC: Var
- Batarya Kapasitesi: 6000 mAh
- Kablolu Şarj: 65W
- Yazılım: Android 12
- Ağırlık: 239 gram
- Kalınlık: 10,4 mm
PUBG Mobile için en iyi telefonlar listesinde ASUS ROG Phone 6D de bulunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 9000+ işlemcisinden alan telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Cihazın AMOLED ekranı ise 165Hz yenileme hızı sunuyor.
iPhone 14 Pro Max Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1290 x 2796 piksel
- Piksel Yoğunluğu: 460 ppi
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Apple A16 Bionic
- İşlemci Çekirdekleri: 6 çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 5nm
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- MicroSD Kart Slotu: Yok
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Hücresel: 5G / 4G
- Bluetooth: Var
- NFC: Var
- Batarya Kapasitesi: 4323 mAh
- Yazılım: iOS 16.5 (iOS 17 güncellemesi alacak.)
- Ağırlık: 240 gram
- Kalınlık: 7,9 mm
Samsung Galaxy S23 Ultra Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3088 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 501 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- Bellek: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Hücresel: 5G / 4G
- Bluetooth: 5.3
- NFC: Var
- Suya Dayanıklılık: IP68
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Kablolu Şarj: 45W
- Kablosuz Şarj: 10W
- Yazılım: Android 13 tabanlı One UI 5.1
- Ağırlık: 234 gram
- Kalınlık: 8,9 mm
Samsung Galaxy S23 serisi özellikleri ile ön plana çıkıyor. Serideki diğer modellere kıyasla daha büyük ekran boyutuyla birlikte gelen Galaxy S23 Ultra modelinde 5000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. PUBG Mobile için en iyi telefonlar arasında yer alan cihazda Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi mevcut.
POCO F4 GT Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Hücresel: 5G / 4G
- Bluetooth: 5.2
- NFC: Var
- Batarya Kapasitesi: 4700 mAh
- Kablolu Şarj: 120W
- Yazılım: Android 12 (Android 13'e yükseltilebilir), MIUI 14
- Ağırlık: 210 gram
- Kalınlık: 8,5 mm
Samsung Galaxy Z Fold4 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 7,6 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1812 x 2176 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 373 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Diğer Ekran: 6,2 inç / 904 x 2316 piksel çözünürlük / 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 10 MP (Kapak kamerası) + 4 MP (Ekran altı kamera)
- Hücresel: 5G / 4G
- Bluetooth: 5.2
- NFC: Var
- Batarya Kapasitesi: 4400 mAh
- Kablolu Şarj: 25W
- Yazılım: Android 12L (Android 13'e yükseltilebilir), One UI 5.1
- Ağırlık: 263 gram
PUBG Mobile için en iyi telefonlar arasında Samsung Galaxy Z Fold4 isimli model de yer alıyor. Battle royale türündeki oyunu büyük ekranda oynamak isteyen kişiler için harika bir seçenek olan cihazda Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi ve 12 GB RAM mevcut.
Huawei P60 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2700 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 444 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1 4G
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 48 MP + 13 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Bluetooth: 5.2
- NFC: Var
- Batarya Kapasitesi: 4815 mAh
- Kablolu Şarj: 88W
- Yazılım: EMUI 13.1
- Ağırlık: 200 gram
- Kalınlık: 8,3 mm
Xiaomi 13 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,73 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 522 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50.3 MP + 50 MP + 50 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Hücresel: 5G / 4G
- Bluetooth: 5.3
- NFC: Var
- Batarya Kapasitesi: 4820 mAh
- Kablolu Şarj: 120W
- Yazılım: Android 13 tabanlı MIUI 14
Bu yazıda PUBG Mobile için en iyi telefonlar listesi hazırladık. Peki, siz popüler battle royale oyununu hangi telefonda oynuyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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