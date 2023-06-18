PUBG Mobile İçin En İyi Telefonlar: Yüksek Performans!

Popüler battle royale oyununu yüksek performansta oynamak istiyorsanız muhtemelen PUBG Mobile için en iyi telefonlar hangileri sorusunun yanıtını merak ediyorsunuzdur. Bu yazıda etkileyici oyun performansıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran telefon modellerini bir arada topladık.

Yıllardır tüm dünyada popülerliğini sürdürmeyi başaran PUBG Mobile'ı kasma ve donma problemi yaşamadan oynamak büyük bir öneme sahip çünkü bu problemler, oyun deneyimini doğrudan ciddi ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Peki, PUBG için en iyi telefon hangisi?

PUBG Mobile İçin En İyi Telefonlar Listesi

Xiaomi Black Shark 5 Pro

ASUS ROG Phone 6

ZTE Nubia Red Magic 7

ASUS ROG Phone 6D

iPhone 14 Pro Max

Samsung Galaxy S23 Ultra

POCO F4 GT

Samsung Galaxy Z Fold4

Huawei P60 Pro

Xiaomi 13 Pro

Yukarıda PUBG Mobile için en iyi telefonlar bulunuyor. Listede yer alan cihazların teknik özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Xiaomi Black Shark 5 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MP

Ön Kamera: 16 MP

Hücresel: 5G / 4G

Bluetooth: 5.2

NFC: Var

Batarya Kapasitesi: 4650 mAh

Kablolu Şarj: 120W

Yazılım: Android 12 tabanlı Joy UI 13

Ağırlık: 220 gram

Kalınlık: 9,5 mm

ASUS ROG Phone 6 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2448 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 5 MP

Ön Kamera: 12 MP

Hücresel: 5G / 4G

Bluetooth: 5.2

NFC: Var

Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

Kablolu Şarj: 65W

Yazılım: Android 12 (Android 13'e yükseltilebilir.)

Ağırlık: 239 gram

Kalınlık: 10,3 mm

ZTE Nubia Red Magic 7 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 387 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB / 18 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Hücresel: 5G / 4G

Bluetooth: 5.2

NFC: Var

Batarya Kapasitesi: 4500 mAh

Kablolu Şarj: 120W

Yazılım: Android 12 tabanlı Redmagic 5.0

Ağırlık: 215 gram

Kalınlık: 9,5 mm

ASUS ROG Phone 6D Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2448 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000+

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 5 MP

Ön Kamera: 12 MP

Hücresel: 5G / 4G

Bluetooth: 5.3

NFC: Var

Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

Kablolu Şarj: 65W

Yazılım: Android 12

Ağırlık: 239 gram

Kalınlık: 10,4 mm

PUBG Mobile için en iyi telefonlar listesinde ASUS ROG Phone 6D de bulunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 9000+ işlemcisinden alan telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Cihazın AMOLED ekranı ise 165Hz yenileme hızı sunuyor.

iPhone 14 Pro Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.7 inç

Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1290 x 2796 piksel

Piksel Yoğunluğu: 460 ppi

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Apple A16 Bionic

İşlemci Çekirdekleri: 6 çekirdek

Üretim Teknolojisi: 5nm

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

MicroSD Kart Slotu: Yok

Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Hücresel: 5G / 4G

Bluetooth: Var

NFC: Var

Batarya Kapasitesi: 4323 mAh

Yazılım: iOS 16.5 (iOS 17 güncellemesi alacak.)

Ağırlık: 240 gram

Kalınlık: 7,9 mm

Samsung Galaxy S23 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3088 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 501 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

Bellek: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

Ön Kamera: 12 MP

Hücresel: 5G / 4G

Bluetooth: 5.3

NFC: Var

Suya Dayanıklılık: IP68

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kablolu Şarj: 45W

Kablosuz Şarj: 10W

Yazılım: Android 13 tabanlı One UI 5.1

Ağırlık: 234 gram

Kalınlık: 8,9 mm

Samsung Galaxy S23 serisi özellikleri ile ön plana çıkıyor. Serideki diğer modellere kıyasla daha büyük ekran boyutuyla birlikte gelen Galaxy S23 Ultra modelinde 5000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. PUBG Mobile için en iyi telefonlar arasında yer alan cihazda Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi mevcut.

POCO F4 GT Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 20 MP

Hücresel: 5G / 4G

Bluetooth: 5.2

NFC: Var

Batarya Kapasitesi: 4700 mAh

Kablolu Şarj: 120W

Yazılım: Android 12 (Android 13'e yükseltilebilir), MIUI 14

Ağırlık: 210 gram

Kalınlık: 8,5 mm

Samsung Galaxy Z Fold4 Özellikleri

Ekran Boyutu: 7,6 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: 1812 x 2176 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 373 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Diğer Ekran: 6,2 inç / 904 x 2316 piksel çözünürlük / 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP

Ön Kamera: 10 MP (Kapak kamerası) + 4 MP (Ekran altı kamera)

Hücresel: 5G / 4G

Bluetooth: 5.2

NFC: Var

Batarya Kapasitesi: 4400 mAh

Kablolu Şarj: 25W

Yazılım: Android 12L (Android 13'e yükseltilebilir), One UI 5.1

Ağırlık: 263 gram

PUBG Mobile için en iyi telefonlar arasında Samsung Galaxy Z Fold4 isimli model de yer alıyor. Battle royale türündeki oyunu büyük ekranda oynamak isteyen kişiler için harika bir seçenek olan cihazda Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi ve 12 GB RAM mevcut.

Huawei P60 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2700 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 444 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1 4G

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 48 MP + 48 MP + 13 MP

Ön Kamera: 13 MP

Bluetooth: 5.2

NFC: Var

Batarya Kapasitesi: 4815 mAh

Kablolu Şarj: 88W

Yazılım: EMUI 13.1

Ağırlık: 200 gram

Kalınlık: 8,3 mm

Xiaomi 13 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,73 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 522 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50.3 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Hücresel: 5G / 4G

Bluetooth: 5.3

NFC: Var

Batarya Kapasitesi: 4820 mAh

Kablolu Şarj: 120W

Yazılım: Android 13 tabanlı MIUI 14

Bu yazıda PUBG Mobile için en iyi telefonlar listesi hazırladık. Peki, siz popüler battle royale oyununu hangi telefonda oynuyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.