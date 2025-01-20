Grafik kartı üreticisi NVIDIA, CES 2025 fuarına sıkı şekilde hazırlandı. Fuarda merakla beklenen yeni Blackwell tabanlı RTX 5000 ailesini tanıtan Nvidia, ekran kartı ailesindeki neredeyse tüm modellerde performans artışları elde etti. Serinin amiral gemisi modelleri olan RTX 5090 ve RTX 5080 modelleri seleflerine göre 2 kat daha fazla performans sunarken GeForce RTX 5070 ve 5070 Ti modellerinde de ciddi performans artışları görülüyor. Peki yeni NVIDIA RTX 5070 ve 5070 Ti özellikleri neler? İşte detaylar...

NVIDIA RTX 5070 Ti Teknik Özellikleri!

Nvidia Mimarisi: Blackwell

Blackwell DLSS: DLSS 4

DLSS 4 Yapay Zeka TOPS: 988

988 Tensör Çekirdekleri: 5. Nesil

5. Nesil Işın İzleme Çekirdekleri: 4. Nesil

4. Nesil NVIDIA Encoder (NVENC): 1 adet 9. Nesil

1 adet 9. Nesil NVIDIA Decoder (NVDEC): 1 adet 6. Nesil

1 adet 6. Nesil Bellek Yapılandırması: 16 GB GDDR7

16 GB GDDR7 Bellek Bant Genişliği: 896 GB/saniye

Temel özellikleri bu şekilde olan RTX 5070 Ti 8960 CUDA çekirdeği ile donatılmış ve buna ek olarak GB203 GPU'nun modernize (optimize) edilmiş bir versiyonuna sahip. Bellek kısmındaysa RTX 4070 Ti SUPER modelindeki 16 GB VRAM kapasitesinin korunduğunu görüyoruz. Ancak bu kez yeni nesil GDDR7 bellek yongaları kapasiteyi besliyor. Yeni nesil yongalar ile birlikte bant genişliği artıyor ve RTX 5070 Ti modeli 896 GB/saniye bellek bant genişliğine sahip oluyor. 2.45 GHz'lik arttırılmış saat hızıyla çalışan 5070 Ti, RTX 4070 Ti modeline kıyasla 2 kat daha fazla performans sunmakta.

NVIDIA RTX 5070 Teknik Özellikleri!

Nvidia Mimarisi: Blackwell

Blackwell DLSS: DLSS 4

DLSS 4 Yapay Zeka TOPS: 1406

1406 Tensör Çekirdekleri: 5. Nesil

5. Nesil Işın İzleme Çekirdekleri: 4. Nesil

4. Nesil NVIDIA Encoder (NVENC): 2 adet 9. Nesil

2 adet 9. Nesil NVIDIA Decoder (NVDEC): 1 adet 6. Nesil

1 adet 6. Nesil Bellek Yapılandırması: 12 GB GDDR7

12 GB GDDR7 Bellek Bant Genişliği: 672 GB/saniye

Temel özellikleri tablodaki gibi olan Nvidia RTX 5070 performans olarak Ti modeline göre daha geride kalsa da bütçe bakımında daha geniş bir kitleye hitap etmekte. RTX 5070 modeli ise GB205 GPU'yu temel alıyor. GPU tarafında 6144 CUDA çekirdeğine sahip olan model RTX 4070 modelindeki 12 GB bellek kapasitesini koruyor. Ancak bu noktada çok kritik bir fark bulunmakta. RTX 5070 modeli 28 Gbps bellek hızı sayesinde 4070 modeline göre yüzde 33'lük bir artış sağlayarak 672 GB/saniye bant genişliğine sahip oluyor.

NVIDIA RTX 5070 Ti ve RTX 5070 Çıkış Fiyatları!

CES 2025 fuarında tanıtılan RTX 5070 Ti ve RTX 5070 modellerinin çıkış fiyatları da belli oldu. RTX 5070 Ti modeli 749 dolar, RTX 5070 modeli ise 549 dolar fiyat etiketine sahip. Kartların Türkiye fiyatlarını öğrenmek için buraya tıklayınız.

Her iki ekran kartı modeli de 2025 yılı Şubat ayı itibariyle raflardaki yerini alarak satışa çıkacaklar. Peki siz RTX 5070 Ti ve RTX 5070 teknik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...