Yapay Zeka Destekli Online Toplantı Programı: OctaMeet

Video konferans uygulamaları, özellikle uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaşması ile beraber iş hayatının vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. Yüz yüze iletişimin yerini alan bu hizmetler, coğrafi sınırları ortadan kaldırarak dünyanın dört bir noktasındaki insanların saniyeler içerisinde bir araya gelmesini sağlıyor.

Günümüzde çok sayıda video konferans programı mevcut ancak bunların bir kısmı gelişmiş yapay zekâ destekli özellikler içermiyorken bir kısmı ise kullanıcı dostu arayüze sahip değil. OctaMeet ise yerli altyapısı, gelişmiş yapay zekâ özellikleri, yüksek güvenlik standartları ve modern arayüzüyle öne çıkıyor.

OctaMeet; eğitimden perakende ve lojistiğe, teknoloji ve start-up'lardan finansa kadar hangi sektörde olursanız olun, ihtiyaç duyacağınız özellikleri sunarak üst düzey bir deneyim kazanmanızı sağlıyor. İletişimi hızlandırıp verimliliği artıran yeni nesil online toplantı uygulaması, kurumsal veri güvenliğine de önem veriyor. İşte bu OctaMeet incelemesi ile programın sunduğu tüm bu avantajları detaylı şekilde ele alacağız.

OctaMeet'in Öne Çıkan Özellikleri

Yapay zekâ destekli toplantı özeti

Yapay Zekâ Destekli Konuşmayı Yazıya Çevirme (Speech To Text)

Yapay Zekâ Destekli Anlık Çeviri

Çoklu platform ve tarayıcı desteği

Takvim entegrasyonu

Ekran paylaşımı

Dosya aktarımı

Webinar ve canlı yayın desteği

Yüksek veri güvenliği

On-premise kurulum desteği

İnteraktif beyaz tahta

Toplantı istatistikleri

Katılımcı yetkilendirme

Toplantı Zamanlama

Bulut ve Lokal Ekran Kaydı

Workspace Yapısı

Yapay Zekâ Destekli Toplantı Özeti ve Görev Atama

OctaMeet'te yapay zekâ desteğine sahip toplantı özeti ve görev atama özelliği bulunuyor. Bu özellik, toplantı sonunda aksiyon maddeleri, gündemler ve özetlerin otomatik olarak oluşturulmasını sağlıyor. Bu bilgiler, katılımcılara e-posta aracılığıyla gönderiliyor. Böylelikle katılımcıların tamamı toplantıda yer alan tüm önemli bilgilere kolayca ulaşabiliyor.

Yapay Zekâ Destekli Konuşmayı Yazıya Çevirme (S2T)

Toplantılarda konuşulanlar otomatik olarak alt yazıya dönüştürülebiliyor. Bu sayede toplantı esnasında konuşmalar kayıt altına alınırken bu metinler hem toplantı özetlerinin hazırlanmasına hem de bir sonraki toplantıda gündemlerin belirlenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca katılımcılar, not alma ihtiyacı olmadan toplantıya odaklanabiliyor.

Yapay Zekâ Destekli Anlık Çeviri

OctaMeet, farklı dillerde gerçekleştirilen toplantılarda konuşmaları gerçek zamanlı olarak tercih edilen dile çevirebiliyor. Bu özellik, uluslararası ekiplerle yapılan görüşmelerde dil farklılıklarını ortadan kaldırarak iletişimin kesintisiz devam etmesini sağlıyor.

Çoklu Platform ve Tarayıcı Desteği

Gün içerisinde sürekli olarak hareket hâlinde olan kişiler için online toplantı uygulamasının desteklediği platformlar son derece önemlidir. Örneğin bazı kullanıcıların yanında her zaman bilgisayar olmayabilir. Böyle bir durumda toplantıya telefon veya tablet üzerinden katılması gerekebilir. OctaMeet, sahip olduğu çoklu platform desteği ile bu ihtiyacı karşılıyor.

Bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve tarayıcı üzerinden kullanılabiliyor. Uygulama indirmeye gerek kalmadan OctaMeet'i doğrudan web tarayıcısı üzerinden kullanabilir ve toplantılara katılabilirsiniz. Bu özellik, zamandan tasarruf ettirerek çevrim içi toplantı deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor.

Takvim Entegrasyonu

OctaMeet'te Google Calendar, Outlook ve iCalendar entegrasyonu bulunuyor. Bu entegrasyon, toplantıların hızlı ve pratik şekilde planlanmasını sağlıyor. Böylece bu işlem için ekstra adımlarla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Günlük, haftalık ya da aylık programları takvimleriniz üzerinden takip edebiliyorsunuz.

Ekran Paylaşımı

Toplantı esnasında ekran paylaşımı yapılabiliyor. Kullanıcılar bu sayede ekranında yer alan slaytı, görseli veya bit belgeyi diğer katılımcılara kolayca gösterebiliyor. Bu da toplantının daha verimli bir şekilde geçmesini sağlıyor. Ayrıca katılımcılarla dosya aktarımını da destekliyor.

Dosya Aktarımı

OctaMeet, toplantılarınız sırasında tüm belgelerinizi güvenli ve verimli bir şekilde paylaşmanıza imkân tanıyor. Dosyalarınızı toplantı sırasında yükleyebilir, katılımcılarla anlık olarak paylaşabilir ve çevrim içi görüntüleyebilirsiniz.

Webinar ve Canlı Yayın Desteği

Toplantıların sadece kapalı oturumlarla sınırlı olmadığını belirtelim. Katılımcılar webinar düzenleyebilir ve hatta YouTube üzerinden canlı yayın yapabilir. Böylece canlı yayın, YouTube üzerinden geniş kitleler tarafından izlenebilir.

Yüksek Veri Güvenliği

Veri güvenliği hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar açısından son derece önemlidir. Türkiye merkezli sunucu altyapısına sahip olan OctaMeet, uçtan uca şifreleme teknolojisini destekliyor. Dahası, 2FA iki faktörlü doğrulama ile yüksek veri güvenliği sağlıyor.

On-premise Kurulum Desteği

Kurumsal şirketler için on-premise kurulum desteği de mevcut. Özellikle finans, sağlık ve kamu gibi sektörler için büyük bir öneme sahip olan bu destek sayesinde tüm veriler kurum içi sunucularda saklanıyor. Böylelikle yasal uyumluluk ve veri gizliliği en üst seviyede sağlanıyor. Dönemsel testler ile birlikte güvenlik kontrolleri periyodik olarak gerçekleştiriliyor.

İnteraktif Beyaz Tahta

Yüksek kaliteli ses ve görüntü sunan programda interaktif beyaz tahta özelliği de bulunuyor. Toplantıdaki yetkili kişi, bu özelliği kullanarak gerçek zamanlı olarak çalışmalar yapabiliyor. Bu çalışmalar, toplantıdaki diğer kişiler ile kolayca paylaşılabiliyor. Böylece toplantının daha verimli geçmesi sağlanıyor.

Toplantı İstatistikleri

İnternet üzerinden toplantılar yapılabilmesini sağlayan OctaMeet, toplantı istatistikleri özelliğiyle de öne çıkıyor. Bu özellik sayesinde toplantıya kaç kişinin katıldığına, hangi katılımcının ne kadar süre boyunca konuştuğuna ve daha birçok bilgiye hızlıca erişebilirsiniz.

Katılımcı Yetkilendirme

Uygulama içerisinde toplantılar için sunum sahibi ve konuşmacı gibi çeşitli roller bulunuyor. Katılımcıları bu rollerle yetkilendirerek toplantı esnasında yaşanabilecek olası karışıklıkları önleyebilirsiniz. Bu sayede verimli bir toplantı gerçekleştirebilirsiniz.

Toplantı Zamanlama

OctaMeet'te ister anında bir toplantı başlatabilir isterseniz ileri bir tarih için toplantı planlayabilirsiniz. Tarih, saat gibi detayları belirledikten sonra katılımcıları toplantıya davet edebilirsiniz. Böylece katılımcılar toplantının ne zaman gerçekleşeceğini kolayca öğrenebilir.

OctaMeet Ücretsiz Kullanılabilir mi?

Kullanıcı dostu arayüzü ile kolay kullanım imkânı sunan OctaMeet'te lisanslı versiyon için 30 gün ücretsiz deneme sürümü mevcut. Bu süre zarfında hizmeti tamamen ücretsiz şekilde kullanabilir ve gelişmiş özelliklere yakından göz atabilirsiniz. Üstelik herhangi bir taahhüt de bulunmuyor. Bu da istediğiniz zaman programı bırakabileceğiniz anlamına geliyor. Kaydınızı oluşturarak freemium ücretsiz kullanım imkânından da faydalanabilirsiniz.

OctaMeet'in Fiyatı Ne Kadar?

OctaMeet'te ücretsiz deneme sürümünün yanı sıra ücretli sürüm de yer alıyor. Bireysel planı satın almak için aylık yalnızca 8 dolar ödemeniz gerekiyor. Bu planda yapay zekâ destekli toplantı özeti, OctaChat yüksek güvenlikli mesajlaşma uygulama entegrasyonu, canlı alt yazı özelliği, toplantı kayıtları, webinar modülü, dosya paylaşımı ve bulut depolama dahil pek çok özellik bulunuyor.

OctaMeet'in ücretli abonelikleri arasında yer alan Kurumsal plan, Bireysel plandaki özelliklerin yanı sıra workspace entegrasyonu, tasarım özelleştirmeleri, on-premise kurulum, kurumsal domain ve teknik destek içeriyor. Bu plan için özel bir fiyatlandırma mevcut.

Sonuç

OctaMeet, yüksek kaliteli ses ve görüntü sunarak üst düzey bir toplantı deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Uzaktan çalışma, kurumsal görüşmeler ve proje yönetimi dahil olmak üzere birden fazla senaryoda harika bir çözüm sunan bu uygulama, gelişmiş özellikleri sayesinde toplantıların verimli şekilde yapılmasına imkân tanıyor.

Ayrıca uygulama uçtan uca şifreleme teknolojisi sayesinde üst düzey bir güvenlik sağlıyor. Kullanıcı dostu arayüz ise sizi programın kontrollerine kısa sürede hâkim hâle getiriyor.

Böylece programı yeni kullanmaya başladığınızda bile herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz.

Bu içerik OctaMeet iş birliği ile hazırlanmıştır.