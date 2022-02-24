Ödemeli Arama Nedir? Nasıl Yapılır?

Ödemeli arama nedir? Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'da ödemeli arama nasıl yapılır? Bundan seneler önce çok daha sık kullanılan bu arama yöntemi, şimdilerde çok fazla tercih edilmese de zor durumda kalındığında çoğu insanın hâlâ başvurduğu bir yöntemdir.

Türk Telekom da Turkcell de Vodafone da kullanıcılara söz konusu arama seçeneğini kullanma hakkı tanımaktadır. Bu arama seçeneğini henüz kullanmadıysanız ne olduğunu, nasıl kullanılacağını merak ediyor olabilirsiniz. Bu makalede sesli aramanın ne olduğunun yanı sıra üç operatörde nasıl sesli arama yapıldığını öğreneceksiniz.

Ödemeli Arama Nedir?

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi operatörlerin kullanıcılarına sunduğu bir arama yöntemi olan ödemeli arama, faturasız hat sahibinin herhangi bir paketi olmadığında, dakikası bittiğinde ve bakiyesinde yeterli miktarda para olmadığında başvurabileceği bir seçenektir.

Çoğu kullanıcı, paranın daha sonra söz konusu seçeneği kullananlardan alındığını zannetmektedir. Zannedilenin aksine bu arama seçeneğini kullananlardan para alınmamaktadır. Kişi, bu yolla birisini aradığında o telefon kullanıcısına istek göndermektedir.

Bu isteği onaylayan kişi, arama ücretini de ödemeyi kabul etmiş olmaktadır. Böylece arama ücreti arayan kişiden değil, arama isteğini onaylayan kişiden alınır. Başka bir deyişle parayı arayan kişi değil, telefonu açan kişi öder.

Büyük operatörler, kullanıcılarına bu seçeneği zor durumda kalmaları hâlinde tanıdığı kişilerle irtibata geçmeleri için sunmaya devam etmektedir. Eski günlere kıyasla daha az kullanılsa da bu artık hiç kullanılmadığı anlamına gelmemektedir.

İsteği kabul eden kişinin ne kadar ödeme yapacağı da operatörden operatöre değişiklik göstermektedir. Operatörlerin sesli arama ücreti aşağıda ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

Ödemeli Arama Nasıl Yapılır?

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'da ödemeli arama yapmak için izlenmesi gereken belirli adımlar vardır. Bu adımların nasıl uygulanacağını aşağıdan detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Turkcell Ödemeli Arama Nasıl Yapılır?

Arama kısmına *135* yazın.

yazın. Boşluk bırakmadan aramak istediğiniz numarayı (örneğin *135*5XXXXXX) yazın.

Numaranın sonuna boşluk bırakmadan # işaretini yerleştirin.

işaretini yerleştirin. Arama butonuna basın.

Bu noktada beklemeniz gerekiyor. Aranan kişi, isteğinizi kabul ederse görüşme başlayacaktır.

Yukarıdaki adımları izledikten sonra arama hemen yapılmamaktadır. Önce karşı tarafa kullanıcının isteği iletilmektedir. Aranan kişi eğer isteği kabul ederse arayan kişinin telefonu çalar ve görüşme böylelikle başlar.

Sizinle görüşme yapmayı onaylayan kişi, isteğinizi onayladığı takdirde kişi rehberinizde kayıtlı ise numarası ekranınızda çıkacaktır. Kişinin numarası kayıtlı değilse ekranınızda aradığınız numarayı göreceksinizdir.

Görüşme yapılan kişi aramanıza olumlu dönüş yaptığında yani ödemeli arama isteğinizi onayladığında görüşmenin başında bir bildirime yer verilir. Bu servisi kullanmayı seçen kişiler, 3,99 TL + KDV ve ÖİV (24.02.2022 itibarıyla) ile ücretlendirilir. Bunun haricinde başka bir ücret ödemesine gerek yoktur.

Bu hizmet kullanılarak yapılabilecek görüşmenin süresi ise 10 dakika ile sınırlıdır. 10 dakikanın sonunda görüşme otomatik olarak sonlandırılır.

Bu hizmet kullanılarak gün içinde yapılabilecek arama sayısı da 10'la sınırlıdır. Sınırın üzerine çıkıldığında arama işlemi ne yazık ki gerçekleştirilememektedir.

Son olarak bu hizmetin yurt dışında yaşayanlar için geçerli değildir. Bir numaranın sahibine ancak o kişi yurt içinde yaşıyorsa istek gönderme hakkınız bulunmaktadır.

Vodafone Ödemeli Arama Nasıl Yapılır?

Arama kısmına *149* yazın.

yazın. Boşluk bırakmadan istek göndereceğiniz kişinin numarasını yazın.

Sonuna # işaretini koyun.

Birine arama isteği göndermek isteyen Vodafone kullanıcılarının başvurabileceği iki yöntem vardır. Bunlardan ilki, arama kısmını kullanmaktır. Bir diğer yöntem de ücretsiz SMS gönderme hizmetinden yararlanmaktır. Bu yöntemin adımları ise şu şekilde sıralanabilir:

"BENIARA 5XXXXXXXXX" (BENIARA'dan sonra kişinin numarası gelecek) yazın.

8090'a gönderin.

Bu adımları uygulamak ücretsizdir. Her iki yöntemden de bütün Vodafone Bireysel aboneleri yararlanabilmektedir. "Beni Ara" talebini kabul edenler, servis ücreti olarak görüntüleme başına 0,80 TL (24.02.2022 itibarıyla) öder.

"Beni Ara" talebi göndermek ücretsizdir. Hizmetin ücreti, talebi kabul eden kişiden alınır. Servis ücreti, talebi görüntüleme başına 0,82 TL olarak faturaya yansıtılır.

Bu hizmet ile talep gönderebileceğiniz kişiler sadece Vodafone Bireysel aboneleri ile sınırlıdır. Bir numaraya 30 gün içinde en fazla 10 tane talep gönderme hakkınız vardır.

Vodafone Beni Ara hizmeti kullanılarak size gönderilecek mesajların otomatik olarak reddedilmesi için *149*0# yazıp arama butonuna basabilir ya da "RET" yazıp 8090'a ücretsiz SMS gönderebilirsiniz. Böylece bu hizmet kullanılarak gönderilen SMS'ler tarafınıza ulaşmayacaktır. Mesajları eskisi gibi almaya devam etmek için "EKLE" yazıp 8090'a ücretsiz SMS atabilirsiniz.

Türk Telekom Ödemeli Arama Nasıl Yapılır?

*135* yazın.

Boşluk bırakmadan aranacak kişinin numarasını yazın.

Numaranın sonuna boşluk bırakmadan # işaretini koyun.

Arama butonuna basın.

Türk Telekom'un bu hizmetinden faturalı ya da faturasız fark etmeksizin bütün Türk Telekom mobil hat sahibi olan kişiler faydalanabilmektedir. Görüşmenin ücretini ise arayan kişi değil, aranan ve talebe onay veren kişiler vermektedir.

Ödemeli olarak aranan kişi eğer talebi onaylarsa tarifenin şebeke içi görüşme fiyatı ile ücretlendirilmektedir. Konuşma paketinden dakika da düşmemektedir.

Bimcell Ödemeli Arama Nasıl Yapılır?

SMS: Telefon numarasını yazın, 9696'ya gönderin.

Telefon numarasını yazın, 9696'ya gönderin. Arama: 9696 yazın, boşluk bırakmadan arayacağınız kişinin numarasını yazıp arayın.

Bimcell kullanıcıları, karşı tarafa iki farklı şekilde talep gönderebilmektedir. BİMcell hattınız varsa diğer BİMcell kullanıcılarını ödemeli olarak arayabilirsiniz. Görüşme talebiniz eğer alıcı tarafından onaylanırsa konuşma ücretini siz değil aradığınız kişi öder.

Ödemeli olarak aranan kişinin dakikasından kesinti yapılmamaktadır. Bunun yerine tarifenin şebeke içi görüşme fiyatı ile ücretlendirilmektedir.